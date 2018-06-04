Мыслями о предстоящем матче Россия – Турция и перспективах нашей команды на чемпионате мира поделился известный отечественный специалист, который в начале 90-х работал в Турции.

«НЕ НУЖНЫ ПОДВИГИ»

– До чемпионата мира полторы недели, а на пресс-конференции главного тренера сборной уже обсуждают такое понятие, как «караул». По-вашему, это будет характеристикой происходящего, если проиграем еще и Турции?

– Столько матчей без побед – цифры не очень приятные. Но я не так пессимистично смотрю на шансы нашей сборной по одной простой причине: у нас в составе лучшие игроки РФПЛ за исключением трех-четырех кандидатов, и наш чемпионат не самый плохой в мире. Отсюда и складывается мое субъективное мнение, что мы небезнадежны. Особенно в первых двух матчах групповой стадии. Хотя просто не будет и в этих играх.

– Даже с Саудовской Аравией?

– И Аравия, и Египет нам по зубам, но все будет зависеть от того, удастся ли тренерам подготовить ребят психологически, сможет ли команда справиться с давлением и показать свой настоящий потенциал.

– От матча с Австрией в Инсбруке веяло безнадегой. Неужели проблема только в головах?

– В последних товарищеских матчах сборной у нас фрагментами вырисовывалась команда, которая может быть активна в атакующей стадии. Для этого надо быстро и плотно играть с соперником и динамично развивать атаки – у нас есть для этого потенциал, но пока футболисты даже толком не показывают свой клубный уровень. В сборной же надо играть выше своего предела, но сейчас такое чувство, что на многих майка сборной давит.

– Плохой матч с турками накалит атмосферу вокруг команды до предела. Для нас уже начинаются игры на победу, или еще можно решать какие-то свои предтурнирные задачи?

– Вот здесь уже в ход должны идти тренерские приемы, как поднять ребят не на подвиг, а поиграть в свое удовольствие. На чемпионате мира у себя дома раскрепоститься вряд ли получится. В этом и сложность.

«АТМОСФЕРУ, КАК В СБОРНОЙ КАМЕРУНА, НЕ СОЗДАШЬ»

– Но против Турции еще может получиться скинуть оковы, вспомнить, что футбол – игра, а не военные действия?

– В том-то и дело, что так и есть. Помните, была игра с Испанией – получалось же атаковать, забивать. Вот и сейчас должно быть такое настроение, словно нечего терять.

– То есть, когда против Саудовской Аравии соберутся переполненные «Лужники», наверняка придет президент, раскрепоститься уже будет сложно?

– В этом и парадокс, что, проходи чемпионат мира в любой другой стране, Саудовскую Аравию и Египет мы бы победили. А дома будет большой стресс. У нас есть взрослые игроки – Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, но в целом у команды мало опыта участия в таких переделках. Получится ли без этого опыта – сомнения, увы, есть.

– Где взять лекарство от стресса, если команду критикуют все, кому не лень, болельщики в опросах массово голосуют за невыход из группы, кто-то из ветеранов вообще предлагает разогнать штаб Станислава Черчесова?

– Никого разгонять не надо, но такие публикации могут пойти на пользу. Иногда тренеру полезно на них сыграть, озвучить в раздевалке. Но все равно атмосфера полного неверия – опасна для команды. Я уверен, что игроки все читают и слышат. Поэтому постоянно повторяю про психологическую готовность. Остается верить, что ребят не придавит совсем. Есть же обратные примеры, как все восхищались сборной после разгрома Италии в последнем товарищеском матче перед Евро-2012, а с началом чемпионата все закончилось. Так что надо держать в уме, что результаты до начала турнира – палка о двух концах. Мы не безнадежны, только надо тонко сработать психологически.

– Да уж. Если все читают, то становится тревожно. В 1990-м, когда вы с Камеруном дошли до четвертьфинала ЧМ, без интернета было попроще?

– (Смеется.) От сборной Камеруна и без интернета все знали, чего ждет страна. Мы же были действующими победителями Кубка Африки. Еще и забастовка почти случилась по поводу премиальных. Но в конце концов получилось сказать команде: «Вы все сделали, уже совершили подвиг. Теперь сыграйте весело и задорно, как умеете». Так и сыграли.

– У нас сейчас такую атмосферу не создать?

– К сожалению, не получится. Просто сказать перед матчем «сыграйте в свою игру» – слова уйдут в пустоту. Представляете, какое волнение, все будут зажаты, подмышки, извините, потеют. Надо было правильно готовиться, было время за счет каждодневной работы разобраться в способностях игроков. И на турнире не стоит исходить из заранее определенного состава, что обязательно должен играть тот или иной футболист. Только глаза в глаза смотреть, кто как готов. Майка национальной сборной должна быть впору – не мала и не велика. Это особый дар, когда ты можешь в сборной играть сильнее, чем в клубе. Обратных примеров много, но у Черчесова было время определиться. Надеюсь, мы это увидим.

– У вас итоговая заявка вызвала вопросы?

– Эта тема – табу. Своя позиция у меня есть, но с журналистами ее не обсуждаю.