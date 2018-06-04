Что предваряло крупные турниры с участием сборной России и как она готовилась к очередному международному провалу в последние шесть лет.

ЧЕ-2012 (3-е место в группе)

Главный тренер: Дик Адвокат

Весенняя подготовка:

Дания – Россия – 0:2 (Широков, 4; Аршавин, 45)

Россия – Уругвай – 1:1 (Кержаков, 50 – Суарес, 48)

Литва – Россия – 0:0

Италия – Россия – 0:3 (Кержаков, 60; Широков, 75, 89)

Средний возраст: 28,35

Самый возрастной: Роман Шаронов – 35 лет, 8 месяцев

Самый молодой: Александр Кокорин – 21 год, 2 месяца

Травмированный: Василий Березуцкий

Отцепленный тренером: Артем Дзюба

Неожиданное появление: Марат Измайлов

В 2012 году еще были живы воспоминания об исторической бронзе Евро-2008, и болельщики были полны надежд, что сходящее поколение еще сможет громко хлопнуть дверью. Как известно, получилось неважнецки. Размахнулись для хлопка мощно (4:1 с Чехией), но толкнуть дверь сил не хватило – 1:1 с Польшей и 0:1 с Грецией.

Пожалуй, ничто такого неудачного исхода не предполагало. Сборная лишилась из-за травмы Василия Березуцкого, но в его отсутствие позицию закрыл его брат Алексей, и разницы никто не заметил. А вот отсутствие Артема Дзюбы, чья классная игра за «Спартак» не нашла отклика в душе экс-зенитовского наставника, еще долго будут припоминать Адвокату. Голландец, к слову, выражал желание нынешним летом возглавить сине-бело-голубых, но получил вежливый и твердый отказ.

Зато Адвокат неожиданно реанимировал в сборной карьеру пропавшего с российских радаров Марата Измайлова. Правда, на турнире он сыграл всего 20 минут, выйдя на замену по ходу неудачно складывавшихся матчей с Чехией и Грецией.

Самый молодой футболист в составе российской сборной Александр Кокорин провел на поле 6 минут, выйдя на замену в матче с Чехией.

ЧМ-2014 (3-е место в группе)

Главный тренер: Фабио Капелло

Весенняя подготовка:

Россия – Армения – 2:0 (Кокорин, 21; Комбаров, 43 – с пенальти)

Россия – Словакия – 1:0 (Кержаков, 82)

Норвегия – Россия – 1:1 (Конрадсен, 77 – Шатов, 3)

Россия – Марокко – 2:0 (В. Березуцкий, 29; Жирков, 58)

Средний возраст: 27,6

Самый возрастной: Сергей Игнашевич – 34 года, 10 месяцев

Самый молодой: Павел Могилевец – 21 год, 4 месяца

Травмированный: Дмитрий Тарасов

Отцепленный тренером: Артем Дзюба

Неожиданное появление: Андрей Семенов, Павел Могилевец, Максим Канунников

Стыдно вспоминать, как четыре года назад перед стартом чемпионата мира я до последнего поддерживал Фабио Капелло, хотя все говорило о том, что сборная в Бразилии провалится. Неоднозначный, мягко говоря, выбор футболистов, игнорирование отличной формы Артема Дзюбы, серая схематичная игра… Впрочем, на фоне нынешней сборной та в контрольных матчах выглядела просто «огненной».

Уже в 2014 году Игнашевич был главным старожилом сборной и ее самым возрастным игроком. Просто фантастика, что спустя четыре года он по-прежнему на своем месте.

На чемпионат мира Капелло неожиданно пригласил необстрелянных Семенова, Канунникова и Могилевца. Из них лишь Максим появлялся на поле – отыграл 90 минут против Бельгии (0:1) и вышел на 11 минут против Алжира (1:1). Остальным досталась возможность просмотреть три матча чемпионата мира с первого ряда. Зато благодаря ним Капелло собрал самую молодую сборную России на крупном турнире за последние шесть лет.

В первом туре наша доблестная дружина не справилась с Южной Кореей (1:1) и завершила групповой этап всего лишь третьей. Тогда казалось, что такой беспомощной сборную России мы не видели. Но это были еще цветочки.

ЧЕ-2016 (4-е место в группе)

Главный тренер: Леонид Слуцкий

Весенняя подготовка:

Россия – Литва – 3:0 (Смолов, 41; Головин, 61; Глушаков, 72)

Франция – Россия – 4:2 (Канте, 8; Жиньяк, 38; Пайе, 64; Коман, 76 – Кокорин, 56; Жирков, 68)

Чехия – Россия – 2:1 (Росицки, 49; Нецид, 90 – Кокорин, 60)

Сербия – Россия – 1:1 (Митрович, 88 – Дзюба, 85)

Средний возраст: 29,1

Самый возрастной: Сергей Игнашевич – 36 лет, 10 месяцев

Самый молодой: Александр Головин – 20 лет

Травмированные: Денис Черышев

Отцепленные тренером: Александр Кержаков

Неожиданное появление: Роман Нойштедтер, Олег Иванов

Два года спустя команда спасителя всея Руси Леонида Слуцкого, выведшего сборную в финальный раунд Евро после увольнения Капелло, оказалась еще более беспомощной. Именно после того турнира появилось легендарное «мы говно». После откровенно случайной ничьей с Англией (1:1) россияне проиграли Словакции (1:2), а в решающем матче были биты Уэльсом, как гопники боксерами, – 0:3 без единого полушанса на спасение. В результате позорное последнее место.

Многое тогда было понятно уже по товарищеским матчам. Особенно напугала встреча с Францией, которая в первом тайме делала, что хотела, и не добилась разгрома только потому, что быстро потеряла к игре интерес. Тогда стало понятно, что от лучших сборных мира нас отделяют не одна и даже не две пропасти, а нечто куда более масштабное. Матчи с середняками Чехией и Сербией лишь усугубили гнетущее впечатление от игры нашей сборной.

Единственным светлым пятном стало появление в национальной команде Александра Головина, для адаптации которого во взрослом футболе армейский тренерский штаб написал специальную программу. И за считанные месяцы Головин превратился в главного российского таланта.

А вот Александру Кержакову, лишившемуся игровой практики в «Зените, не помог даже переезд в «Цюрих». Справедливости ради, отметим, что форвард там не стал первым голеадором, забив в весенней части чемпионата всего четыре мяча.

Зато впервые в крупном турнире сыграл натурализованный футболист – Роман Нойштедтер был призван заткнуть дыру в центре российской обороны, но в этом не преуспел и получил в свой адрес множество критических стрел. И это при том, что в «Шальке» он играл в основном в опорной зоне.

Кубок конфедераций-2017 (3-е место в группе)

Главный тренер: Станислав Черчесов

Весенняя подготовка:

Россия – Кот-д’Ивуар – 0:2 (Коджья, 30; Заа, 70)

Россия – Бельгия – 3:3 (Васин, 7; Ал. Миранчук, 74; Бухаров, 90+2 – Миральяс, 17 – с пенальти; Бентеке, 42, 45)

Венгрия – Россия – 0:3 (Смолов, 20; Эппель, 40 – в свои ворота; Полоз, 89)

Россия – Чили – 1:1 (Васин, 67; Исла, 56)

Средний возраст: 28,6

Самый возрастной: Юрий Жирков – 33 года, 9 месяцев

Самый молодой: Александр Головин – 21 год

Травмированный: Алан Дзагоев, Денис Черышев

Отцепленный тренером: Игорь Денисов, Артем Дзюба

Неожиданное появление: Александр Бухаров

Пришедший на смену Слуцкому Станислав Черчесов серьезно перетряхнул состав сборной, перепробовав практически всех футболистов с российскими паспортами. Ну, за исключением Игоря Денисова, с которым тренер не сошелся характерами еще во время совместной работы в «Динамо».

Серьезно подкосила сборную и травма сильнейших на тот момент атакующих полузащитников Алана Дзагоева и Дениса Черышева. Последнего и вовсе травмы мучают на протяжении всей карьеры, в результате чего ему никак не удается раскрыть свой огромный потенциал.

При этом Черчесов удивил многих, вызвав на Кубок конфедераций Александра Бухарова. «Ростов» очень здорово провел весеннюю часть сезона, а форвард оформил дубль в ворота «Спартака» (а всего – 5 голов в 11 матчах) и убедил Черчесова в своей необходимости. При этом Черчесов предпочел Бухарова Артему Дзюбе, что вызвало множество дискуссий, а также, возможно, знаменитый мем с усами.

Из положительного все тот же Головин, который за год стал полноценным игроком основы и одним из лидеров команды, и последняя победа в официальном матче – над Новой Зеландией (2:0).

ЧМ-2018 (???)

Главный тренер: Станислав Черчесов

Весенняя подготовка:

Россия – Бразилия – 0:3 (Миранда, 53; Коутиньо, 62 – с пенальти; Паулиньо, 66)

Россия – Франция – 1:3 (Смолов, 68 – Мбаппе, 40, 83; Погба, 49)

Австрия – Россия – 1:0 (Шоп, 28)

Средний возраст: 28,3

Самый возрастной: Сергей Игнашевич – 38 лет, 10 месяцев

Самый молодой: Александр Головин – 22 года

Травмированные: Георгий Джикия, Виктор Васин, Александр Кокорин

Отцепленные тренером: Игорь Денисов

Неожиданное появление: Антон Миранчук

Под руководством Станислава Черчесова сборная России не может выиграть вот уже на протяжении шести матчей. Пожалуй, в большинстве случаев соперник был действительно серьезным, тем не менее блеклая игра нашей команды не может не удручать. К сожалению, по последнему матчу с Австрией в игре сборной вообще нельзя отметить ничего положительного. Так что случись на ЧМ выход из группы, это станет вселенским счастьем.

Тем более, что из-за травм сборная лишилась сразу двоих основных защитников – Георгия Джикии и Виктора Васина. Черчесову даже пришлось поднимать с печки ветерана Игнашевича, уже, казалось, завершившего карьеру не только в сборной, но и в клубе. А теперь уже не знаешь, чего от него и ожидать.

Вдобавок ко всему в домашнем чемпионате мира не сможет принять участия Александр Кокорин, восстанавливающийся от повреждения, а Игорь Денисов, который так нужен нам в опорной зоне, так и не пришел с Черчесовым к общему знаменателю и отправился в летний отпуск.

Третий год подряд самым молодым футболистом сборной остается Головин, возмужавший настолько, что за ним следят скауты различных европейских топ-клубов. Очень хочется надеяться, что он не пересидит в России и попробует завоевать Европу.

В отсутствие братьев Березуцких и Комбаровых за семейный подряд в сборной отвечают Миранчуки. К адаптировавшемуся в сборной Алексею после прошедшего золотого для «Локомотива» сезона присоединился и Алексей.