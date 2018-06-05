НЕ ВЫШЛИ ИЗ ГРУППЫ

ЮАР – 2010

Чемпион - Испания

Рассказ о выступлениях хозяев чемпионатов мира стоит начать с примера, на который сборной России совершенно точно равняться не стоит. ЮАР – единственная в истории команда, которая на домашнем первенстве не вышла из группы.

Впрочем, с ней все было ясно задолго до старта турнира. Из всех игроков сборной ЮАР миру был известен лишь Стивен Пиенар, зажигавший в АПЛ. Все остальные представляли либо чемпионат страны, либо не самые топовые клубы Голландии и Бельгии. Ах, да, там еще выделялся Лоуренс Сипиве Тшабалала, но не игрой, а фамилией, которую как только ни коверкали.

И тем не менее, в группе с Уругваем, Мексикой и Францией сборная ЮАР смотрелась достойно. Тшабалала забил мексиканцам на старте второго тайма в матче открытия, но Рафаэль Маркес спас свою команду от поражения. Следом южноафриканцы получили разгром от Уругвая – 0:3, и это предопределило их судьбу. Даже победа в последнем туре над раздираемой скандалами Францией не помогла хозяевам турнира выйти в 1/8. Мексика, набравшая столько же очков, прошла в плей-офф по разнице забитых мячей. Сборная ЮАР стала первой командой, которая не вышла из группы на домашнем ЧМ.

ВЫШЛИ ИЗ ГРУППЫ

Испания – 1982

Чемпион – Италия

Сборная Испании на домашнем ЧМ предстала довольно унылой командой. Из группы с Северной Ирландией, Югославией и Гондурасом испанцы должны были не просто выходить, а вылетать, как птички из рогатки в игре «Энгри Бердс».

Но все началось с ничейного результата в матче против Гондураса, где хозяева мирового первенства с трудом отыгрались, пропустив в стартовые десять минут. В игре с Югославией испанцев затащил Хуанито, а против Северной Ирландии не спас даже он. Испания проиграла 0:1, но прошла дальшу. Уже во втором групповом раунде хозяева нарвались на будущего финалиста – ФРГ и Англию. Все решило поражение от немцев на «Сантьяго Бернабеу». Испанцы так и не стали командой на этом турнире.

США – 1994

Чемпион – Бразилия

Чего не скажешь об американцах. Сборная США на том чемпионате была едва ли не самой рок-н-рольной командой. Боре Милутиновичу удалось создать очень харизматичный коллектив, который не испугался ни гениальной Румынии во главе с Даном Петреску, ни будущих чемпионов – бразильцев.

Да, в 1/8 американцы попали, войдя в пул лучших команд, занявших третьи места в своих группах, но, если учесть, что соккер в США на тот момент был кхм-надцатым видом спорта, это успех. Против Бразилии с Дунгой, Бебето, Леонардо и Ромарио Алекси Лалас с компанией продержались аж 72 минуты. А могли бы и сами забить, ведь под конец первого тайма Леонардо ударом с локтя сломал нос Рамосу Табаре и получил прямую красную, которая преобразовалась в четырехматчевый дисквал от ФИФА.

ДОШЛИ ДО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА

Франция – 1938

Чемпион – Италия

Это было так давно, что страшно вспоминать. Европа находилась в предвоенном состоянии, и очередной чемпионат мира находился под угрозой срыва. Во многом именно поэтому многие страны просто отказались от участия в этом турнире. Латинскую Америку в итоге представляли Кубка и Бразилия, а представить, что в футбол могут играть государства из других частей света, в тот момент было сложно.

В итоге турнир в очередной раз прошел по олимпийской системе и стартовал с 1/8 финала, где хозяева ЧМ французы одолели Бельгию. Уже в следующем раунде их путь прервали будущие чемпионы – итальянцы.

Швейцария – 1954

Чемпион – ФРГ

Спустя 16 лет в Швейцарии с представительством проблем не было. Безусловно, о 32-х командах речи не шло, но и 16 участников были вполне солидным показателем. Швейцарцы попали в группу с Англией, Италией и Бельгией, поэтому представить, что они смогут пройти дальше могли только самые преданные болельщики этой сборной.

Но им это удалось. Каким образом? Объяснить сложно. Думается, что итальянцы, проигравшие им сначала в группе, а потом в стыке за выход в плей-офф, тоже ничего не поняли. Йозеф Хюги и Робер Балламан их просто вынесли, забив в обоих матчах.

Эти же парни пытались сокрушить Австрию в четвертьфинале, но к успеху не пришли. Хюги закатил три, Балламан – два, астрийцы в ответ – семь. На этом история швейцарцев закончилась. Австрию же в полуфинале со счетом 6:1 снесла сборная ФРГ, летевшая к своему первому титулу в истории.

Мексика – 1970

Чемпион – Бразилия

Первый чемпионат мира, который прошел за пределами Европы и Южной Америки. В сборной Мексики тогда не было ничего гениального, но группа им досталась вполне проходная вместе с командами СССР, Бельгии и Сальвадора.

Сценарий просматривался легко – ничья с Союзом и две победы над пассажирами. При 107 тысячах зрителей на «Ацтеке» мексиканцы сдержали напор Анатолия Бышовца и Виталия Хмельницкого, выполнив ключевой пункт плана. Дальше пришлось помучиться с бельгийцами, но хозяевам турнира помог ранний пенальти.

Дальше сразу был четвертьфинал, где Мексику без проблем перекусила Италия во главе с Луиджи Ривой и Джованни Риверой. В полуфинале итальянцы выдали «Матч века» с ФРГ, где в дополнительное время было забито целых пять мячей, но на решающий матч ни сил, ни эмоций им уже не хватило. Пеле и Жаирзиньо без особых напрягов растоптали Италию в финале.

Мексика – 1986

Чемпион – Аргентина

Величайший перфоманс Диего Марадоны, включивший в себя «руку бога», пришелся на ЧМ в Мексике. Хозяева на сей раз были куда бодрее, чем 16 лет назад и без труда вышли из группы. В 1/8 им попалась Болгария еще пока без Христо Стоичкова, поэтому проблем мексиканцы не испытали.

А вот уже в четвертьфинале соперник был, хуже не придумаешь – забитая под завязку звездами разной величины сборная ФРГ. Каким-то чудом Мексика дотянула до серии пенальти, но там Фернандо Кирарте и Рауль Сервин не справились с нервами. Немцы забили все четыре и потом дошли до финала, где по ходу встречи отыгрались с 0:2 против Аргентины, но все равно уступили.

ДОШЛИ ДО ПОЛУФИНАЛА

Южная Корея и Япония – 2002

Чемпион – Бразилия

Еще один ЧМ, во время которого не смолкали разговоры о том, как тащат сборную страны-хозяйки. Гус Хиддинк тогда в очередной раз познакомил мир со своей магией, собрав очень крепкую команду, которая играла в простой, но эффективный футбол. Впрочем, без помощи людей со свистками корейский прорыв бы ни за что не состоялся.

И если на групповом этапе все было более-менее пристойно, то уже в 1/8 началась полная жесть. Корейцы разве что не кидались с ножами на игроков сборной Италии – они лупили соперников по ногам, срубали их в жесточайших подкатах, шипы не прятал никто. Но Байрон Морено, обслуживавший тот матч, просто проглотил свисток. В дополнительное время он без колебаний показал вторую желтую за симуляцию Франческо Тотти в очень спорном моменте, а потом отменил чистый гол Дамьяно Томмази. Корейцы забили за три минуты до окончания экстра-тайма и прошли дальше.

Четвертьфинальную игру хозяев против Испании судил египтянин Джамаль Аль Гандур, который вывел поддержку корейцев на новый уровень абсурда. По ходу матча он упорно отменял чистые голы испанцев и позволил Корее дотянуть до серии пенальти и выйти в полуфинал. Там уже ресурса не хватило. Микаэль Баллак отправил команду Хиддинка в утешительный финал, где Хакан Шюкюр забил мяч в их ворота уже на 11-й секунде.

Бразилия – 2014

Чемпион – Германия

Воспоминания от этого ЧМ еще свежи в памяти. Хозяева подходили к нему в авральном режиме. Эксперименты Маноло Менезеса, за два года прогнавшего через сборную почти 200 игроков, привели Бразилию на дно. Поднимать национальную команду оттуда позвали Луиса Фелипе Сколари, который привел «селесао» к званию «пентакамеонов» в 2002-м.

Он быстро разобрался в ситуации, стабилизировал состав и уверенно выиграл Кубок Конфедераций, но на главном старте что-то пошло не так. Бразильцы показали не самую уверенную игру на групповой стадии и уже в 1/8 едва не вылетели от Чили, просочившись в четвертьфинал лишь через серию пенальти.

Там хозяева победили Колумбию благодаря голам со стандартов в исполнении Тьяго Силвы и Давида Луиса, но в полуфинале уже в первые полчаса получили пять штук от Германии. Итоговые 1:7 настолько шокировали команду Сколари, что на матч за третье место она уже не собралась, безвольно проиграв 0:3.

В ТРОЙКЕ

Бразилия – 1950 (серебро)

Чемпион – Уругвай

Это был единственный турнир в истории, на котором чемпион и призеры определялись по круговой системе. Бразильцы без проблем отобрались в финальную «пульку», где их соперниками стали Уругвай, Испания и Швеция.

На этой стадии хозяева просто унизили испанцев и шведов: 6:1 и 7:1, соответственно. В последнем матче против Уругвая бразильцам было достаточно ничьи. На 47-й минуте при поддержке 173 тысяч зрителей они открыли счет, но каким-то образом умудрились проиграть. С тех пор 16 июля в Уругвае является национальным праздником, который отмечают каждый год.

Швеция – 1958 (серебро)

Чемпион – Бразилия

Шведам нереально повезло на стадии жеребьевки. В соперники по группе им достались сборные Уэльса, Венгрии и Мексики. Трудно представить, как можно было провалиться в этой компании. Они и не провалились.

Правда, в четвертьфинале шведам опять повезло. Хозяева турнира вышли на сборную СССР, которая за день до этого играла стыковой матч за выход из группы против Англии, в котором отдала все силы. Команда Швеции этим воспользовалась. В полуфинале ей противостояла сборная ФРГ, которая только набирала силу. Шведы вышли в финал благодаря поздним голам Юхана Грена и Курта Хамрина и только там их смогли остановить бразильцы с Вавой и Пеле.

Чили – 1962 (бронза)

Чемпион – Бразилия

На домашнем ЧМ чилийцы угодили в жесткую группу с ФРГ, Италией и Швейцарией. Основным матчем в таком раскладе для них становилась игра с итальянцами. На нее и были брошены все силы. Сборная Чили выиграла 2:0 и после этого пошли разговоры о том, что хозяевам помогают судьи. Весь матч чилийцы косили игроков сборной Италии подкатами, но удаления шли в другую сторону. Уже к концу первого тайма команда Паоло Мацца осталась вдевятером. На 73-й минуте чилийцы их додавили.

В четвертьфинале хозяева турнира встретились со сборной СССР и прошли дальше благодаря двум совершенно невероятным голам с дальних дистанций. Леонель Санчес забил практически от угла штрафной площади, а Эладио Рохас – метров с 30. Это был не самый лучший матч в карьере Льва Яшина. В полуфинале чилийцам противостояла сборная Бразилии, и в дело опять вступил судья. Мексиканец Артуро Ямасаки Мальдонадо поставил крайне спорный пенальти в ворота бразильцев и удалил Гарринчу (красную карточку потом отменили), но хозяевам турнира это не помогло. Вава на пару все с тем же Гарринчей к тому моменту уже сделали счет 4:2. В матче за третье место чилийцы обыграли Югославию.

Италия – 1990 (бронза)

Чемпион – ФРГ

У Италии была сумасшедшая команда с Паоло Мальдини, Джанлукой Виали, Сальваторе Скилаччи и Роберто Баджо, который только готовился стать легендой. Их все ждали минимум в финале и все постепенно к этому шло. Три победы из трех в группе с Чехословакией, Австрией и США, аккуратные игры с Уругваем и Ирландией с нулем пропущенных на пути к полуфиналу с Аргентиной.

Аргентинцев туда протащили Диего Марадона и Клаудио Каниджа, а в целом та команда Карлоса Билардо толком ничего не показывала. Итальянцы были фаворитами и при поддержке своих трибун могли дожимать Аргентину, но дотянули до серии пенальти, где их шествие к титулу остановил Серхио Гойкоэчеа. Хозяевам пришлось довольствоваться бронзой, добытой на последних минутах игры с Англией.

Германия – 2006 (бронза)

Чемпион – Италия

Один из самых драматичных чемпионатов мира в истории, вместивший в себя какое-то нереальное количество киношных историй. Здесь вам и записки, по которым Йенс Леманн отбивал пенальти от аргентинцев, и тот самый удар головой от Зинедина Зидана, пришедшийся в грудную клетку Марко Матерацци, а не в ворота Джанлуиджи Буффона, и проклятие, которое продолжило преследовать англичан в сериях послематчевых одиннадцатиметровых, и много чего еще.

Немцы после нескольких подряд жестких провалов на больших турнирах ввели «программу поддержки талантов» и ощутили ее первые плоды. Совсем молодые Филип Лам, Бастиан Швайнштайгер и Лукас Подольски были на ведущих ролях в команде Юргена Клинсманна, но совсем не имели опыта. Это помешало им в решающие моменты встречи с итальянцами. Германия растранжирила кучу моментов в основное время и пропустила на 119-й минуте от Фабио Гроссо. Красивейший гол Алессандро Дель Пьеро уже ничего не решал. Италия вышла в финал, где заломала в серии пенальти Францию без удаленного Зидана, а немцы благодаря дублю Швайнштайгера вырвали бронзу у Португалии.

ЧЕМПИОНЫ

Уругвай – 1930

Первый в истории чемпионат мира выиграл Уругвай. И в этом не было ничего удивительного. Тогда они действительно лучше всех играли в футбол. К тому моменту уругвайцы дважды становились олимпийскими чемпионами. На домашнем первенстве они просто подтвердили свой класс.

Трудности будущие чемпионы испытали лишь в стартовом матче против Перу. Там они забили лишь однажды. Румыния от Уругвая получила четыре, Югославия в полуфинале – шесть, Аргентина в финале – тоже четыре.

Италия – 1934

Следующий чемпионат мира уругвайцы бойкотировали, сильнейшие европейские сборные того времени Австрия и Венгрия перебили друг друга в четвертьфинале, поэтому главными фаворитами резко стали хозяева – итальянцы. За победу каждому игроку обещали по 20 тысяч лир, но при этом ходили слухи, что в случае поражения футболистов ждали кирпичная стена и стрелки.

В финале они с трудом избежали незавидной участи. Чехословакия забила на 79-й минуте, но итальянцы очень быстро сравняли счет. А уже в дополнительное время победу хозяевам принес гол Анджело Скьявио.

Англия – 1966

Чемпионат имени Тофика Бахрамова и Джеффа Херста, которые устроили потрясающее представление в финале. Эту игру вспоминают до сих пор, но на том первенстве были и другие мощные сюжеты. Как, например, десять голов Эйсебио и крутейшая сборная СССР, которая совсем чуть-чуть не дотянула до бронзы.

Что касается англичан, то для них турнир по-настоящему стартовал с четвертьфинала с Аргентиной. Они уверенно разобрались в группе с Уругваем, Мексикой и Францией, а в плей-офф начали сушить. Аргентинцев они прошли благодаря позднему голу Херста, а Португалию с помощью дубля Бобби Чарльтона. В финале закрыться не получилось. Ранний гол Хельмута Халлера заставил Англию сыграть активнее и мы получили один из лучших финалов в истории чемпионатов мира. А может быть лучший.

Германия – 1974

Турнир запомнился не только итоговой победой ФРГ, но и принципиальнейшим дерби двух немецких республик в первом групповом раунде. ГДР тогда победила благодаря голу Юргена Шпарвассера, но во втором раунде затерялась в компании с Нидерландами, Бразилией и Аргентиной.

ФРГ досталась компания попроще – Польша, Швеция и Югославия. Западные немцы одержали три победы и вышли в финал, где уже на второй минуте пропустили с пенальти от Голландии. Впрочем, команда ФРГ довольно быстро оправилась и еще до перерыва вышла вперед благодаря голам Пауля Брайтнера и Герда Мюллера.

Аргентина – 1978

Спустя четыре года чемпионат вновь выиграли хозяева. «Адидас» тогда разработал свой легендарный мяч «Танго», который стал первым в линейке, сделанных специально для мировых футбольных первенств. Финал того года тоже стал футбольной классикой, о которой регулярно вспоминают.

Аргентину на протяжении всего турнира тащил Марио Кемпес, во втором групповом раунде он сделал результат в матчах против Польши и Перу. Потом ему пришлось решать и в финале, куда во второй раз подряд прошли голландцы со своим тотальным футболом, но уже без Йохана Кройфа. В той игре аргентинцы откровенно отскочили, когда под самый свисток нападающий сборной Голландии попал в перекладину.

Встреча перешла в дополнительное время, где Кемпес забил победный мяч.

Франция – 1998

Все-таки французы счастливые люди. К домашнему чемпионату мира у них подобралась великолепная команда, от которой можно было ждать победы. А тут еще и группа попалась наилегчайшая с Данией, ЮАР и Саудовской Аравией. Эти матчи команда Эме Жаке провела в экономичном режиме, затрачивая на победы ровно столько сил, сколько было нужно.

Основная пахота началась с первого матча плей-офф. В 1/8 французам достался Парагвай во главе с Хосе Луисом Чилавертом, который не только ловил все, но и регулярно забивал со штрафных, пусть и не на этом ЧМ. Юрий Джоркаефф, Тьерри Анри и Стефан Гиварш бомбардировали его весь матч ударами со всех позиций, но пробил Чилаверта только Лоран Блан в дополнительное время.

В четвертьфинале французы прошли по пенальти Италию, а в 1/2 благодаря дублю Лилиана Тюрама обыграли гениальную Хорватию с Давором Шукером и Робертом Просинечки, которая тогда влюбила в себя весь мир.

Перед финалом фаворитами считались бразильцы, но накануне матча плохо почувствовал себя Роналдо. На поле он в итоге вышел, но никак себя не проявил. Тот финал сделал Зидан, забивший дважды, а сборная Франции почти в том же состав спустя два года выиграла еще и Евро.