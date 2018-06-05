Этот матч был генеральной репетицией перед ЧМ-2018 не только нашей национальной команды, но и всех служб, который призваны сделать встречи чемпионата мира и безопасными, и комфортными для зрителей.

УЖЕ НАУЧИЛИСЬ НЕ ЗЛИТЬСЯ НА ГОСТЕЙ

Стадион на Песчаной улице не будет принимать матчи ЧМ-2018. Поэтому для всех служб получилось что-то вроде выездной тренировки в условиях, приближенным к боевым. Арена находится внутри жилых кварталов и подъехать к ней на расстояние 500-800 метров. Можно с разных сторон. Прямо передо мной ехал громадный джип. Мы ползли колонной черепах из-за перекрытых улиц и временных «кирпичей» и каждые 50 метров встречали сотрудников ГИБДД в парадной форме. Пассажирам джипа стало скучно и один из них высунулся в окно пояс да еще и с двумя турецкими флагами, которые буквально накрыли инспектора. Жаль, не успел выхватить телефон – снимок получился бы шедевральным. Сотрудник ГИБДД только улыбнулся. А мог, ведь, и остановить, и штрафануть за вольное поведение. Гостям, похоже, научились радоваться. Ну, или, как минимум, не злиться на них.

- Мы победим! - заявили смуглые турки, едва вывалившись из джипа. Машину, естественно, припарковали в близлежащем дворе, заняв место для 2,5 легковушек – откуда деньги на платную парковку у владельцев авто за 6-7 миллионов рублей?

- Почему вы так решили?

- Ваши готовятся к чемпионату мира и у них будут дрожать ноги. А над нашими игроками нет никакого груза ответственности.

А ВЕДЬ КТО-ТО ГОВОРИЛ, ЧТО ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ

Многие ожидали, что из-за усиленных мер охраны они не смогут попасть на трибуны к стартовому свистку. Поэтому выехали сильно заранее. Но на подступах к стадиону и перед самой ареной все было четко. Здесь, правда, нужно учитывать, что «ВЭБ Арена» вмещает всего 30 000 зрителей, в то время, как «Спартак» - 45 000, а «Лужники» - 80 000. Большая разница. Два сектора были отведены гостям из Турции – туда и направились мои новые знакомые. Турецких любителей футбола набралось сотни две. Остальные места пустовали. А ведь кто-то говорил, что билеты все проданы.

Чуть больше обычного шмонали прессу и особенно фотокорреспондентов: снимите крышку объектива, сделайте кадр… И так проверяли каждый элемент обширного фотохозяйства. А также все кармашки фотосумок. А там их – десятки! Пишущая пресса быстро организовала вторую очередь, которая двигалась несравненно быстрее.

Вот в ложе прессы собрался настоящий аншлаг. Генеральная репетиция по тщательнейшему перемыванию косточек всех игроков сборной России точно удалась. Журналисты к чемпионату мира точно готовы!