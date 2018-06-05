О проблесках в игре сборной – в репортаже «Советского спорта».

ГИМН ПЕЛИ. НО НЕ ВСЕ

Папа с сыном сидели на скамейке в парке Березовая Роща. «Ну пап, быстрее!» - потребовал ребенок, как только на «ВЭБ-Арене» зашумели болельщики. «Еще 50 минут до матча, успеем» - копаясь в телефоне, ответил отец. Вот это желание у четырехлетнего ребенка скорее занять место перед заключительным контрольным матчем сборной России. Но родитель справедливо заметил, что время у семьи еще есть, ведь в этот день не ЦСКА проводил матч – тогда могли бы возникнуть очереди – а национальная команда, и никаких проблем с проходом на стадион не возникало.

45 минут до матча. Народу много, но проблем с проходом на стадион нет. Над стадионом нависла туча, сейчас точно польёт. #РоссияТурция pic.twitter.com/RizRs1wrEU — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.

Нормальный движ с перуанцами в пресс-центре. Кричат "Южная Америка и Забивака!" #РоссияТурция pic.twitter.com/XFuiHhOAV1 — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.

Зато проблемы возникли у прекрасных девушек, исполнявших гимн России перед стартовым свистком. Стоило им, в роскошным платьях, появиться в районе центрального круга, как полил дождь. От крупных капель дамы спасались, закрыв пышные прически руками. С резко меняющимися от минуты к минуте погодными условиями столкнулись и болельщики. Баннер «В добрый путь!» развернуть до конца у них не получилось, растяжка превратилась в парус и при желании могла оторвать от земли пару-тройку отмороженных фанатов.

Баннер, будто кольца на ОИ-2014, раскрылся не до конца. А ведь метеорологи предупреждали: ожидается сильный ветер. #РоссияТурция pic.twitter.com/KpvdGzeIJ4 — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.

Сначала показалось, что все доступные сектора болельщики не забьют, однако к 15-й минуте встречи свободных мест практически не стало. Видимо, к началу встречи с работы/учебы успели не все. Кроме того, посмотреть на сборную пришли президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер и вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец. Гимн России ВИП-гости пели. Но не все.

КУТЕПОВ И ГАЗИНСКИЙ В СТАРТЕ. ПРОСТИТЕ, ЧТО?

По сравнению с предыдущим матчем, стартовый состав сборной России сильно обновился. Во второй игре подряд с первых минут появились только Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Роман Зобнин, Юрий Жирков, Александр Головин и Федор Смолов. В защите теперь Илья Кутепов (в центре), Игорь Смольников и Жирков (оба – на фангах), в Инсбруке выполнявший функции хавбека.

Удивила опорно-объемная связка Зобнина с Юрием Газинским – главным и, пожалуй, единственным разрушителем в нашей заявке. Наконец-то тренер проверил в деле полузащитника «Краснодара». Левого инсайда в данной модели исполнил Головин, правого – его тезка Самедов, а под Смоловым в центре расположился Алан Дзагоев. Схема 4-2-3-1 приняла конкретные и осознанные очертания, а общекомандная физика потихоньку выходила на пик.

Версия сборной Турции от Мирчи Луческу: Голкипер Серкан Кырынтылы, четыре защитника, Езбайраклы Шенер, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю и Хасан Калдырым, три хавбека – Ифран Кахведжи, Окай Йокушлу, Махмут Такдемир – и столько же форвардов: Юссуф Языджи, Ченгиз Ундер и Кенан Караман. Сразу стоить оговориться, что больше половины этих игроков: молодые и перспективные ребята. По-настоящему топовых футболистов тренер не этот сбор не пригласил. Луческу включил Йоахима Лева образца КК-2017 и широко просматривал ближайший резерв.

СИЛ ВАГОН

Первые полчаса – тотальное физическое доминирование России над Турцией. Видимо, альпийский воздух австрийского сбора наконец-то дал результат, и команда Станислава Черчесова побежала. Что-то похожее мы видели и в первые полчаса с австрийцами, но тогда футболисты не создавали моментов. Сейчас и со стандартов нагнетали, и у Смолова был шанс забить дальним ударом, и вообще мяч при переходе из обороны в атаку ходил побыстрее. А Смольников так вообще зверь, носился по правой бровке как угорелый! И это не могло не радовать. Казалось, сборной не хватало совсем чуточку, чтобы забить.

Ближе к середине тайма Черчесов до хрипоты просил команду чаще использовать свободные зоны на флангах и при возможности меньше возиться с мячом. И на 35-й минуте игроки тренера услышали. Первый удар в створ ворот за два матча оказался результативным. Один из защитников, оказался под прессингом Самедова и в страхе ошибся с передачей и покатил на Смолова. Федор в свою очередь скинул на Дзагоева, который мягким пасом вывел на правый край вратарской все того же Самедова. Александр, по сути создавший момент, его и завершил, с острого угла зачерпнув мяч над вратарем. Еще немного, и это было бы похоже на знаменитый гегенпрессинг Юргена Клоппа!

Получив мощный энергетический заряд, сборная России только больше завладела инициативой и не отпустила игру до свистка на перерыв. А ведь еще понравилась активность запасных: Артем Дзюба, Марио Фернандес и Денис Черышев разминались с улыбкой, а Владимир Габулов поработал болл-боем. Может, он в сборной для этого?

НУ КУТЕПОВ…

У команды все получалось. Но после 55-й минуты недочеты вылезли сами собой. Низом Смолов до мяча практически не добирался, а верхом его переигрывали. Но это было не самым страшным. Перегорел или устал от напряжения Кутепов и на 59-й минуте позиционно ошибся, оставив за собой гектар пространства. В свободную зону влетел свежий Юнус Малли и хлестко отправил мяч в дальний угол, разложив Акинфеева вдоль ворот. Наблюдающий с трибун Георгий Джикия вряд ли порадовался огреху одноклубника, но помочь ничем не мог. Если только морально.

Первую замену Черчесов сделал сразу после ответного гола. Никаких масштабных рокировок, место Алексею Миранчуку уступил Дзагоев. На игровой рисунок это не повлияло. Но и на перспективы вновь выйти вперед – тоже. Поэтому еще через 15 минут тренер отважился на еще две замены (Фернандес вместо Смольникова и Федор Кудряшов вместо Газинского), после чего команда перестроилась на игру с тремя защитниками.

За 20 минут до конца со стадиона ушла женская сборная России. Мужчины не убедили их остаться. #РоссияТурция pic.twitter.com/tGi4UNKBye — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.

Дальше концерт, а не футбол! Без середины поля, но со встречными атаками и массой возможностей забить. Им и нам. Будто высосал Черчесов сменой расстановки всю дисциплину и строгость. А ведь до 70-й минуты, если исключить оплошность Кутепова, сборная России действовала практически безошибочно. Да когда за последние два года такое вообще было? Если бы еще победили…

Россия – Турция 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 35 Самедов, 1:1 – 59 Малли.

Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Самедов (Миранчук, 87), Дзагоев (Миранчук, 60), Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Головин, Зобнин, Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Сеюнджю, Язиджи (Озъякуп, 46), Кахведжи (Малли, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Текдемир (Топал, 46), Караман (Акбаба, 82), Йокушлу.

Предупреждения: Йокушлу (50), Дзагоев (54), Жирков (56), Калдырым (71), Акбаба (87).