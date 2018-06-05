Россия прибавила, но этого было мало. Второй состав Турции вырвал ничью
Сборная России сыграла вничью с командой Турции (1:1) в заключительном контрольном матче перед ЧМ-2018.
О проблесках в игре сборной – в репортаже «Советского спорта».
ГИМН ПЕЛИ. НО НЕ ВСЕ
Папа с сыном сидели на скамейке в парке Березовая Роща. «Ну пап, быстрее!» - потребовал ребенок, как только на «ВЭБ-Арене» зашумели болельщики. «Еще 50 минут до матча, успеем» - копаясь в телефоне, ответил отец. Вот это желание у четырехлетнего ребенка скорее занять место перед заключительным контрольным матчем сборной России. Но родитель справедливо заметил, что время у семьи еще есть, ведь в этот день не ЦСКА проводил матч – тогда могли бы возникнуть очереди – а национальная команда, и никаких проблем с проходом на стадион не возникало.
45 минут до матча. Народу много, но проблем с проходом на стадион нет. Над стадионом нависла туча, сейчас точно польёт. #РоссияТурция pic.twitter.com/RizRs1wrEU— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Нормальный движ с перуанцами в пресс-центре. Кричат "Южная Америка и Забивака!" #РоссияТурция pic.twitter.com/XFuiHhOAV1— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Зато проблемы возникли у прекрасных девушек, исполнявших гимн России перед стартовым свистком. Стоило им, в роскошным платьях, появиться в районе центрального круга, как полил дождь. От крупных капель дамы спасались, закрыв пышные прически руками. С резко меняющимися от минуты к минуте погодными условиями столкнулись и болельщики. Баннер «В добрый путь!» развернуть до конца у них не получилось, растяжка превратилась в парус и при желании могла оторвать от земли пару-тройку отмороженных фанатов.
Жаль девушек в такую погоду! #РоссияТурция pic.twitter.com/r6JUSvjATN— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Баннер, будто кольца на ОИ-2014, раскрылся не до конца. А ведь метеорологи предупреждали: ожидается сильный ветер. #РоссияТурция pic.twitter.com/KpvdGzeIJ4— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Сначала показалось, что все доступные сектора болельщики не забьют, однако к 15-й минуте встречи свободных мест практически не стало. Видимо, к началу встречи с работы/учебы успели не все. Кроме того, посмотреть на сборную пришли президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер и вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец. Гимн России ВИП-гости пели. Но не все.
Посещаемость на #РоссияТурция слабая. Но оно и понятно. pic.twitter.com/UliUamghsc— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Голодец, Гинер, Прядкин на #РоссияТурция. Гимн пели, но не все. pic.twitter.com/w9zhM5yoXc— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
КУТЕПОВ И ГАЗИНСКИЙ В СТАРТЕ. ПРОСТИТЕ, ЧТО?
По сравнению с предыдущим матчем, стартовый состав сборной России сильно обновился. Во второй игре подряд с первых минут появились только Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Роман Зобнин, Юрий Жирков, Александр Головин и Федор Смолов. В защите теперь Илья Кутепов (в центре), Игорь Смольников и Жирков (оба – на фангах), в Инсбруке выполнявший функции хавбека.
Удивила опорно-объемная связка Зобнина с Юрием Газинским – главным и, пожалуй, единственным разрушителем в нашей заявке. Наконец-то тренер проверил в деле полузащитника «Краснодара». Левого инсайда в данной модели исполнил Головин, правого – его тезка Самедов, а под Смоловым в центре расположился Алан Дзагоев. Схема 4-2-3-1 приняла конкретные и осознанные очертания, а общекомандная физика потихоньку выходила на пик.
Версия сборной Турции от Мирчи Луческу: Голкипер Серкан Кырынтылы, четыре защитника, Езбайраклы Шенер, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю и Хасан Калдырым, три хавбека – Ифран Кахведжи, Окай Йокушлу, Махмут Такдемир – и столько же форвардов: Юссуф Языджи, Ченгиз Ундер и Кенан Караман. Сразу стоить оговориться, что больше половины этих игроков: молодые и перспективные ребята. По-настоящему топовых футболистов тренер не этот сбор не пригласил. Луческу включил Йоахима Лева образца КК-2017 и широко просматривал ближайший резерв.
СИЛ ВАГОН
Первые полчаса – тотальное физическое доминирование России над Турцией. Видимо, альпийский воздух австрийского сбора наконец-то дал результат, и команда Станислава Черчесова побежала. Что-то похожее мы видели и в первые полчаса с австрийцами, но тогда футболисты не создавали моментов. Сейчас и со стандартов нагнетали, и у Смолова был шанс забить дальним ударом, и вообще мяч при переходе из обороны в атаку ходил побыстрее. А Смольников так вообще зверь, носился по правой бровке как угорелый! И это не могло не радовать. Казалось, сборной не хватало совсем чуточку, чтобы забить.
"На Смолова, говорю, играйте!!!" #РоссияТурция pic.twitter.com/xMeBghRnz1— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Ближе к середине тайма Черчесов до хрипоты просил команду чаще использовать свободные зоны на флангах и при возможности меньше возиться с мячом. И на 35-й минуте игроки тренера услышали. Первый удар в створ ворот за два матча оказался результативным. Один из защитников, оказался под прессингом Самедова и в страхе ошибся с передачей и покатил на Смолова. Федор в свою очередь скинул на Дзагоева, который мягким пасом вывел на правый край вратарской все того же Самедова. Александр, по сути создавший момент, его и завершил, с острого угла зачерпнув мяч над вратарем. Еще немного, и это было бы похоже на знаменитый гегенпрессинг Юргена Клоппа!
Получив мощный энергетический заряд, сборная России только больше завладела инициативой и не отпустила игру до свистка на перерыв. А ведь еще понравилась активность запасных: Артем Дзюба, Марио Фернандес и Денис Черышев разминались с улыбкой, а Владимир Габулов поработал болл-боем. Может, он в сборной для этого?
НУ КУТЕПОВ…
У команды все получалось. Но после 55-й минуты недочеты вылезли сами собой. Низом Смолов до мяча практически не добирался, а верхом его переигрывали. Но это было не самым страшным. Перегорел или устал от напряжения Кутепов и на 59-й минуте позиционно ошибся, оставив за собой гектар пространства. В свободную зону влетел свежий Юнус Малли и хлестко отправил мяч в дальний угол, разложив Акинфеева вдоль ворот. Наблюдающий с трибун Георгий Джикия вряд ли порадовался огреху одноклубника, но помочь ничем не мог. Если только морально.
Джикия на #РоссияТурция. Внимательно следит за игрой защиты. pic.twitter.com/rJ56POKtdo— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Первую замену Черчесов сделал сразу после ответного гола. Никаких масштабных рокировок, место Алексею Миранчуку уступил Дзагоев. На игровой рисунок это не повлияло. Но и на перспективы вновь выйти вперед – тоже. Поэтому еще через 15 минут тренер отважился на еще две замены (Фернандес вместо Смольникова и Федор Кудряшов вместо Газинского), после чего команда перестроилась на игру с тремя защитниками.
За 20 минут до конца со стадиона ушла женская сборная России. Мужчины не убедили их остаться. #РоссияТурция pic.twitter.com/tGi4UNKBye— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 июня 2018 г.
Дальше концерт, а не футбол! Без середины поля, но со встречными атаками и массой возможностей забить. Им и нам. Будто высосал Черчесов сменой расстановки всю дисциплину и строгость. А ведь до 70-й минуты, если исключить оплошность Кутепова, сборная России действовала практически безошибочно. Да когда за последние два года такое вообще было? Если бы еще победили…
Россия – Турция 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 35 Самедов, 1:1 – 59 Малли.
Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Самедов (Миранчук, 87), Дзагоев (Миранчук, 60), Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Головин, Зобнин, Смолов.
Турция: Кырынтылы, Айхан, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Сеюнджю, Язиджи (Озъякуп, 46), Кахведжи (Малли, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Текдемир (Топал, 46), Караман (Акбаба, 82), Йокушлу.
Предупреждения: Йокушлу (50), Дзагоев (54), Жирков (56), Калдырым (71), Акбаба (87).