Большой радости матч не принес и не добавил спокойствия за нашу сборную накануне чемпионата мира. Не сказать, что турки – несложный соперник. Они явно посильнее Саудовской Аравии. Мирча Луческу дал поиграть молодым футболистам, и они ни в чем нам не уступали.

Оба мяча были забиты в результате ошибок защитников. В случае нашего гола, мы перехватили неосторожный пас турецкого защитника и хорошо разыграли. Получилась быстрая комбинация, в которой четко взаимодействовали армеец и спартаковец. Самедов в непростой ситуации, за счет опыта забил гол.

Когда забивали нам, ошибся Кутепов. Защитники выравнивали линию, а он ушел вперед. Тут же последовал пас его зону, где совершенно один был турецкий игрок. И хотя наши защитники его догнали возле линии штрафной, но турок очень хорошо пробил – закрутил мяч в самый угол.

Этот эпизод вновь показал, что любой из наших центральных защитников может ошибиться. В матче с Австрией это был Гранат, сейчас – Кутепов. А вот Игнашевич тактически не ошибается. Он может уступить в скорости, но тактически действует грамотно.

Матч прошел почти без моментов, игра в целом была равная. Похоже, с тактикой и составом Черчесов определился. С саудитами почти наверняка выйдет стартовый состав, что играл турками. Могут быть сделаны замены на одной-двух позициях. Возможно, Кудряшов сыграет в центре обороны вместе с Игнашевичем. Отряжать в оборону трех центральных защитников в игре с Саудовской Аравией, не правильно. Я видело несколько игр саудитов – они уступают нам в качестве игры.

Но эти два контрольных матча навели на неприятные размышления: как будем забивать? У Смолова совершенно нет взаимодействия с полузащитой. Нападение у нас не работает. Все говорят, что полмира гоняется за Головиным, но кроме активности, ничего такого ни в игре с австрийцами, ни сегодня мы от него не увидели. За Смоловым гоняется «Боруссия» Дортмунд. Но разве вышеназванные игроки соответствуют уровню тех команд, которые вроде бы ими интересуются?

Что делать в преддверии 14 июня? В матче открытия нам нужно будет больше атаковать и больше создавать моментов. А, учитывая, как сегодня выглядело нападение, не исключаю вариант с двумя форвардами.

Россия – Турция 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 35 Самедов, 1:1 – 59 Малли.

Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Самедов (Миранчук, 87), Дзагоев (Миранчук, 60), Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Головин, Зобнин, Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Сеюнджю, Язиджи (Озъякуп, 46), Кахведжи (Малли, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Текдемир (Топал, 46), Караман (Акбаба, 82), Йокушлу.

Предупреждения: Йокушлу (50), Дзагоев (54), Жирков (56), Калдырым (71), Акбаба (87).