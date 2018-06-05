Пока футболисты сборной России переживали результат заключительного перед ЧМ-2018 контрольного матча с Турцией (1:1), первые гости мундиаля пересекли порог своего нового дома, где им предстоит жить ближайший месяц. Сборная Ирана выбрала в качестве базы УТБ "Баковка", где базируется столичный "Локомотив".

Правила безопасности при заселении гостей самые серьезные. Изначально сотрудникам правоохранительных органов иранской стороной была поставлена задача не допустить даже фотографирования того момента, как сборная прибывает в свой новый дом. "Завтра будет открытая тренировка, там можно будет поснимать. Сегодня представитель Ирана настрого запретил это делать", - заявил подошедший у группе журналистов сотрудник полиции. Однако за полчаса до появления иранцев все же было дано разрешение снимать заезд, "но только из строго отведенной зоны".

Еще один организационный момент. Разгрузку вещей всех национальных команд при заезде и выезде помогает осуществлять специально нанятая для этого фирма, работники которой и будут осуществлять этот тяжелый труд, дабы футболисты и тренерский штаб не отвлекались на мелочи и не тратили силы попусту. На сей раз для этих задач были выделены два сотрудника.

По периметру базы изменений минимум. Зато о том, что здесь базируется одна из стран-участниц чемпионата мира, говорит огромная растяжка вдоль всего забора.

Рейс со сборной Ирана задержался и прибыл во Внуково на час позже планировавшегося срока. Соответственно, и в "Баковке" команда появилась на час позже ожидаемого.

Автобус с командой заехал в двери базы в 21:31. Его украшает надпись, выбранная в качестве девиза.

"80 млн людей, одна нация, одно сердцебиение".

За закрытыми от прессы дверями на территории базы местными властями была проведена встреча команды. Официальной информации об этом не было, но знающие люди говорят, что приветствие первый гостей на российской земле обошлось без кокошников и прочих атрибутов отечественного официального гостеприимства.