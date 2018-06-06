Неожиданно поймал себя на мысли, что предыдуший раз смотрел матч сборной России «в рабочем режиме», а не просто как зритель, и рецензировал его по горячим следам четыре года назад, накануне чемпионата мира в Бразилии. Теперь понятно, почему ее с тех пор плющит. Команды, за которыми я слежу пристально и которым симпатизирую, обычно преуспевают. И сборная в прежнюю пору – тоже.

А нынешняя – пусть и не по нашей с ней вине так получилось, – «с глаз долой, из сердца вон». Может быть, пришла пора снова за нее взяться?

ПОСЕРЕВШИЕ ЛИЦА

Ну ладно, поиграли в Евгения Серафимовича, теперь ближе к делу. Как и обещал Станислав Черчесов в Инсбруке, избавившись от кроссов и штанг, сборная посвежела – и побежала. Пока еще отягощения сказываются, о чем где-то через час с четвертью после стартового свистка недвусмысленно поведали провалившиеся глаза и посеревшие лица отдельных футболистов. Но в целом наша команда носилась задорно и воодушевленно, намотав общими усилиями под сотню километров со скоростью неплохого велосипедиста.

В Австрии, правда, тоже бегали немало. Но там складывалось впечатление, что сборная отрабатывала рывки, а мяч оказался непредвиденным усложнением, и ребята не смогли на ходу сообразить, куда его приспособить, как применить. Против турок движение получило осмысленность: высокий прессинг, забегания, выход на свободное место, ускорение по флангу с одобряющей его диагональю…

Забитый гол возник как раз из совокупности подобных факторов: форварды понеслись на защиту и голкипера, поддавили, напрягли, отжали мяч – и изящными движениями, в бешеном темпе, сладили трехходовку.

СПРЯТАТЬ КУТЕПОВА

Работа над чужими ошибками заслуживает высшей оценки. Хуже обстояло с созиданием как таковым, когда соперник не дарит мячи и шансы на ровных и даже бугристых местах. Когда-то у сборной была присказка «если не знаешь, что делать, отдай мяч…» (Блохину, Гаврилову, Заварову, Добровольскому, Мостовому, Аршавину, нужное подчеркнуть).

Сейчас она звучит, скорее, так: не знаешь, что делать – отдай мяч сопернику и отбирай; отобрал – отдай опять и все сначала. Пока рисунок командной игры – той, которую можно увидеть и понять невооруженным глазом, – заключается именно в этой формуле.

Да и ладно бы – результат все спишет. Но в этот (уже который?) раз не списал. То ли от скуки, то ли в порыве вдохновения Илья Кутепов надумал выступить с оригинальным номером – и оставил вне игры своих же партнеров по обороне. Те все-таки попытались исправить «подставу Ильича», но турецкому нападающему удалось еще и прицелиться, чего почему-то давным-давно не удается никому из наших. И вместо посконных, но приятных 1:0 получились азартные внешне, но унылые по сути 1:1.

Тем не менее, накануне Саудовской Аравии стало чуть поспокойнее. Не такая уж российская команда нестрашная, как, наверное, мнили себе аравийцы. А Кутепова мы от них спрячем.

Россия – Турция 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 35 Самедов, 1:1 – 59 Малли.

Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Самедов (Миранчук, 87), Дзагоев (Миранчук, 60), Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Головин, Зобнин, Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Сеюнджю, Язиджи (Озъякуп, 46), Кахведжи (Малли, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Текдемир (Топал, 46), Караман (Акбаба, 82), Йокушлу.

Предупреждения: Йокушлу (50), Дзагоев (54), Жирков (56), Калдырым (71), Акбаба (87).