«НАДО ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ»

- Понятно, что мы нацеливались на победу. Понятно, что надо игру пересмотреть. Первое впечатление, результат по игре. Мы могли забить, они могли забить. По сравнению со встречей с Австрией (0:1), мы сделали качественный скачок вперед. Есть нюансы, которые надо поправлять. Роднит эту игру с предыдущей, что в завершавшей части атаки мы не могли вывести игрока на ударную позицию. Все наши соперники по группе похожи на турок: хороши с мячом, способны обыграть вперед, быстры.

- С середины первого тайма вы что-то объясняли Артему Дзюбе, но его так и не выпустили.

- Я просто показал ему «видишь, что о чем мы говорили на тренировках», акцентировал его внимание на нескольких моментах. Его замену не готовил.

- Прокомментируйте пропущенный гол. Это ошибка Ильи Кутепова?

- Мы прессинговали, вратарь выбил мяч. Теперь надо все спокойно посмотреть. Мы виноватых никогда не ищем. Самое главное, сделать выводы. Илья действовал надежно, хорошо играл. Но мне надо посмотреть и правильные коррективы вносить.

- По ходу матча вы были очень эмоциональны. Чем были недовольны?

- Наоборот, был доволен, жил моментом и переживал вместе с футболистами, когда что-то не получалось.

«НИКАКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ»

- Было ли место экспериментам?

- Нет. Есть стартовый состав и запасные. Но есть одна заявка, это основные футболисты. Никаких экспериментов.

- Сейчас Россия играет в современный футбол? – вопрос турецкого журналиста.

- Могу оценить сборную СССР и России. Тогда был другой футбол. Так, как играла советская сборная, мы сыграли сегодня только однажды, когда вам забили.

- В 2018 сборная не одержала ни одной победы. На что надеяться болельщикам и во что верить?

- Я не психолог, чтобы кого-то успокаивать. Мы сделали шаг вперед, мы идем своей дорогой. Только своей игрой можем дать пищу нашим болельщикам. Только своей игрой мы можем добиться того, чего хотим.

- Второй матч подряд сборная начинает по схеме с четырьмя защитниками. Когда команда перестроилась на три защитника, дисциплины и компактности стало меньше.

- Согласен. Мы последние дни не тренировали игру в три защитника, в Австрии делали на этом упор. Да, вроде кажется все простым и доступным, но не всегда работает. Если перестраиваешься на другую схему. Надо тренировать и то и то в правильных пропорциях.

«СБОРНУЮ ЧЕРЧЕСОВА УВИДИТЕ 14 ИЮНЯ»

- По ходу игры вы много общались со Смоловым. В чем ему нужно прибавлять?

- На чужой половине он все правильно делал, а на нашей надо спокойно отдышаться. Он много работает на команду, надо дать ему свободу и он будет свои голы забивать.

- Согласны, что в прошлом году перед Кубком конфедераций команда выглядела в атаке интереснее?

- Нет, уровень соперников разный, не совсем корректно сравнивать. Плюс тогда мы играли пятого числа первый матч, а не второй, функциональная готовность была иная.

- Сборная России пока выглядит расплывчато. Какая она, идеальная сборная Черчесова на ЧМ-2018?

- Увидите 14 июня.