С Турции начинали курс подготовки к чемпионату мира – Турцией и закончили. Закольцовка – нагляднее не придумаешь. И найдите хоть одно отличие второй встречи от первой. Впрочем, одно, пожалуй, просматривалось, да только нашей сборной оно не коснулось. Нынешний вариант турецкой команды, омоложенной Мирчей Луческу, проявил себя более инициативно, чем тогдашний.

А про наших стало понятно следующее. Если бы все это время, два года без двух месяцев, национальная команда России вовсе не собиралась и ее потенциальные игроки ограничивались клубным житьем-бытьем, а накануне чемпионата мира наконец встретились и вместе вышли на поле – эффект получился бы точно такой же, какой мы обнаружили на генеральной репетиции 5 июня.

Проще говоря, результат двухлетней штатной службы главного тренера Черчесова – нулевой. Пот у этой версии сборной России (даже при том, что мы с вами не избалованы версиями предыдущими) атрофированы жизненно важные органы.

Да, игроки, находясь на поле, более или менее помнят тренерские задания. Да, приблизительно соблюдают порученную им тактическую линию, важнейшим элементом которой является прессинг на чужой половине. Но они, под властным руководством Станислава Саламовича, совсем потеряли вкус к тому, что называется игрой в футбол. «Вкус» – даже громко сказано, для такой априори сермяжной команды, как наша. Но выветрилось даже самое необходимое. Чувство партнера. Понимание складывающегося эпизода. Голевое чутье - чему свидетельством в этих двух матчах Смолов, неузнаваемый, будто потерявший интерес к излюбленному снайперскому делу.

Эту сборную иногда пытались сравнивать с командой 2008 года, а работу Черчесова – соответственно с трудами Хиддинка. Но потом перестали. И знаете, почему? Да потому, что у Гуса команда была, да, неровная, да, легкомысленная и авантюрная, но зато по-футбольному живая! Все здоровые игровые инстинкты были при ней. А Хиддинк еще и неустанно заботился о нужных ингредиентах командной химии. Помните, перед самым финальным турниром Евро был мобилизован Сергей Семак как инъекция мудрости, недостававшей в организации игры? А пристрастие Гуса к Дмитрию Торбинскому – как к неизменно заряженной батарейке?

Не знаю, что у Черчесова было по химии, но в нынешней его команде эта важнейшая субстанция отсутствует. Команда выполняет некие действия – но ей недоступна, я бы сказал, неформальная воля, духовное единство. Ибо у Черчесова все устроено по шаблону: я распорядился – вы выполняйте. И ни шагу за шаблон.

Но даже пустив по ветру без малого два года подготовки, тренерский штаб мог, в самый уже канун чемпионата мира, сделать для команды кое-что существенное, что позволило бы ей выбраться из этого прокрустова ложа.

Черчесов мог в последний момент пригласить Игоря Денисова – наплевав на то, что меж ними произошло. Дать команде в помощь человека, который по меньшей мере заразил бы ее здоровым спортивным азартом и верой в успех. И показать тем самым ей, команде: вот видите, мужики, - главное для меня интересы нашего общего дела, а не царапины на тренерском самолюбии! Уверяю вас, эффект от такого поступка был бы ощутимым.

Или – включить в заявку молодого Федора Чалова. Ибо этот молодой человек, когда он в добром футбольном здравии, наделен, как замечено, ясным умом, и никакой груз ответственности не помешает ему прочитать возникший у чужих ворот эпизод по этому самому уму. Однако Черчесов оставил в заявке двух взаимоисключающих форвардов.

А впрочем. Коли за два матча сборная наносит один удар в створ ворот, то и один штатный нападающий – ненужная роскошь. Лучше еще одного прессингующего в середину.

Только и остается сказать: Бог в помощь мученикам тренерской установки…