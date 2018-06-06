МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

5

ГРУППА D

16 июня 16.00. Москва. Аргентина – Исландия

21 июня 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия

26 июня 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина

ПОДГОТОВКА

Размявшись на гаитянах (4:0), аргентинцы планировали провести 9 июня в Иерусалиме спарринг с Израилем, но отменили из-за обострения ситуации в регионе. Во время чемпионата мира команда будет базироваться в подмосковных Бронницах.

СОСТАВ

Вратари: Вильфредо КАБАЛЬЕРО (Челси), Науэль ГУСМАН (Тигрес), Франко АРМАНИ (Ривер Плейт).

Центральные защитники: Николас ОТАМЕНДИ (Манчестер Сити), Федерико ФАСИО (Рома), Маркос РОХО (МЮ).

Крайние защитники: Габриэль МЕРКАДО (Севилья), Николас ТАЛЬЯФИКО (Аякс), Кристиан АНСАЛЬДИ (Торино).

Опорные полузащитники: Лукас БИЛЬЯ (Милан), Хавьер МАСКЕРАНО (Хэбэй Чайна Форчун), Эвер БАНЕГА (Севилья).

Крайние полузащитники: Эдуардо САЛЬВИО (Бенфика), Маркос АКУНЬЯ (Спортинг), Кристиан ПАВОН (Бока Хуниорс).

Атакующие полузащитники: Анхель ДИ МАРИЯ, Джовани ЛО СЕЛЬСО (оба – ПСЖ), Мануэль ЛАНСИНИ (Вест Хэм), Максимильяно МЕСА (Индепендьенте).

Нападающие: Лионель МЕССИ (Барселона), Пауло ДИБАЛА, Гонсало ИГУАИН (оба – Ювентус), Серхио АГУЭРО (Манчестер Сити).

Главный тренер: Хорхе САМПАОЛИ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Южноамериканская группа

И В Н П М О 1. Бразилия 18 12 5 1 41-11 41 2. Уругвай 18 9 4 5 32-20 31 3. АРГЕНТИНА 18 7 7 4 19-16 28 4. Колумбия 18 7 6 5 21-19 27 5. Перу 18 7 5 6 27-26 26 6. Чили 18 8 2 8 26-27 26 7. Парагвай 18 7 3 8 19-25 24 8. Эквадор 18 6 2 10 26-29 20 9. Боливия 18 4 2 12 16-38 14 10. Венесуэла 18 2 6 10 19-36 12

ГОЛЫ

МЕССИ 7 ДИ МАРИЯ 2 МЕРКАДО 2 ПРАТТО 2 БИЛЬЯ 1 ФУНЕС МОРИ 1 ИГУАИН 1 ЛАВЕССИ 1 ОТАМЕНДИ 1

11-13 составила разница забитых и пропущенных аргентинцами голов с игры

ИГРОВАЯ СХЕМА

Впервые за 12 лет международной карьеры Лео Месси сборная Аргентины стала похожа на золотую имени Диего Марадоны 1986 года выпуска. В ней наконец-то подобрались футболисты, большинство из которых можно охарактеризовать термином «обслуживающий персонал». Это не касается группы атаки – но и в 1986-м рядом с Марадоной время от времени солировали Бурручага и Вальдано. Зато больше нет вокруг игроков с апломбом: Билья, Маскерано, Отаменди, Меркадо, при всем их опыте и мастерстве, – аналоги Батисты, Энрике, Кусиуффо и Хиусти, а не Пассареллы, Тарантини, Ардилеса и Гальего.

Сменная позиция в аргентинской сборной – под нападающим. Дибала чаще выходит на замену, чтобы усилить нажим. Здесь может сыграть и Агуэро, но он только что восстановился после травмы колена и вряд ли сможет выдерживать длинные отрезки. Сампаоли наигрывал молодого Ло Сельсо, отлично сыгранного с Ди Марией – но в принципе эту позицию закрывает и сам Месси. Тогда справа выйдет универсал Сальвио, который также может подменить и Меркадо.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Лионель Месси с 8 лет каждый вечер делал себе инъекции гормона роста. Сначала ему помогали родители, а в 12 он сам стал ловко управляться с маленькой иголкой. Иначе мир не получил бы новую футбольную сверхзвезду.

Пауло Дибала после яркого начала сезона-2017/18 угодил в длительный кризис из-за ссоры со своей девушкой Антонеллой Кавальери. Пара перестала общаться даже в соцсетях, игрок потерял уверенность и место в сборной. Однако зимой произошло примирение возлюбленных. И мы снова увидели на поле прежнего Пауло.

1400 км преодолеет по воздуху сборная Аргентины за время группового этапа – меньше предстоит летать только колумбийцам. Если Месси выведет команду в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 5600 км, а со 2-го – 5480 км.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Аргентинцы практикуют массовые выезды со сборной на чемпионаты мира. Но предстоящий турнир будет особенным. Перед путешествием в Россию болельщикам с родины Марадоны национальная федерация раздала памятки с правилами… «общения с русскими девушками». В них подробно описывается то, что нужно делать, чтобы повысить шансы на взаимность. В общем, аргентинцам буде не до футбола.

1 гол забили на троих суперзвездные нападающие Агуэро, Дибала и Игуаин

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,16 Выход в 1/4 финала 1,73 Выход в 1/2 финала 3,00 Выход в финал 5,00 Чемпионство 10,50

Как оправдывали прогнозы

Практически никак. За исключением самого первого чемпионата мира в 1930-м да домашнего в 1978-м, когда от нее ждали и дождались успехов, Аргентина все делала напоперек. В 1958-м ее, впервые после четвертьвекового затворничества явившуюся на всемирный фестиваль и собиравшуюся увезти с собой золото, поджидал эпический провал с разгромом от посредственной в те годы Чехословакии – 1:6. В 1982-м предстала бледная тень чемпионский команды-78, в 1986-м, тем более в 1990-м ее даже свои болельщики не видели на пьедестале – а она их категорически опровергла. Зато начиная с 1994-го аргентинцы всегда присутствуют среди главных фаворитов, но чем выше их котировки, тем хлеще они шлепаются. Как в 2002-м, когда Аргентине, казалось, нет равных в мире – а она даже не вышла из группы.

В общем, если вы думаете, что нынешняя команда ни на что не способна, для нее это добрая примета.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Удивительный случай: лучший игрок, бомбардир и победитель не самого давнего чемпионата мира не проходит в «Олл Старз»! Речь, как вы уже поняли, о Марио Кемпесе. Да, он был прекрасен летом 1978-го, да и не только – но за 40 лет аргентинский футбол сделал гигантский шаг вперед и воспитал таких выдающихся игроков, что в виртуальной конкуренции с ними уже и «Золотой мяч» – не аргумент. Ну а в целом, несмотря на синтез разных поколений, эта команда теоретически – лет десять назад – могла бы и сыграть. Даже на чемпионате мира. И даже выиграть.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Диего Марадона остается аргентинским рекордсменом по количеству чемпионатов мира и матчей, на них сыгранных – 4 и 21. Но его могут настичь в первом показателе и обойти во втором Хавьер Маскерано и Лео Месси, у которых сейчас 16 и 15 игр на трех турнирах.

10 мячей забил в 1994-2002-м Габриэль Батистута, опередив на 2 гола Гильермо Стабиле (лучшего бомбардира ЧМ-1930) и Диего Марадону. Из действующих игроков лучшие показатели у Месси и Гонсало Игуаина – по 5.

Легендой ЧМ-1990 стал совершенно обыкновенный аргентинский вратарь Серхио Гойкочеа (именно так, без «э» в середине, пишется его фамилия). Он вынужденно заменил по ходу турнира чемпиона мира-86 Нери Пумпидо, сломавшего руку в матче со сборной СССР, отыграл ее всухую, затем не пропустил от бразильцев в плей-офф, блистательно отработал серии пенальти против Югославии и Италии, а в финале сборная ФРГ распечатала его лишь за 5 минут до конца основного времени, и только с 11-метрового.

На том же ЧМ-1990 Диего Марадона, на пару с Гойкочеа втащивший Аргентину в финал, как ни сложно в это поверить, забивал только в послематчевых сериях пенальти.

Три последних чемпионата заканчивались для аргентинцев поражениями от Германии. В 2006-м – по пенальти в четвертьфинале, в 2010-м – разгромом 0:4 на той же стадии, в 2014-м – в финале. На ЧМ-2018 они могут встретиться не раньше полуфинала.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ