МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

7

ГРУППА С

16 июня 13.00 мск Казань Франция – Австралия

21 июня 18.00 Екатеринбург Франция – Перу

26 июня 17.00 Москва Дания – Франция

ПОДГОТОВКА

Французы уверенно переиграли в домашних спаррингах Ирландию (2:0) и Италию (3:1). Последней проверкой для них станет матч 9 июня в Лионе против США. Базироваться команда во время чемпионата мира будет в Кострове в районе Истры (стадион «Глебовец»).

СОСТАВ

Вратари: Уго ЛЬОРИС (Тоттенхэм), Стив МАНДАНДА (Марсель), Альфонс АРЕОЛА (ПСЖ).

Центральные защитники: Рафаэль ВАРАН (Реал), Адиль РАМИ (Марсель), Самюэль УМТИТИ (Барселона), Преснель КИМПЕМБЕ (ПСЖ).

Крайние защитники: Джибриль СИДИБЕ (Монако), Бенжамен ПАВАР (Штутгарт), Бенжамен МЕНДИ (Манчестер Сити), Люка ЭРНАНДЕС (Атлетико).

Центральные полузащитники: Поль ПОГБА (МЮ), Н’Голо КАНТЕ (Челси), Блез МАТЮИДИ (Ювентус), Корентен ТОЛИССО (Бавария), Стивен Н’ЗОНЗИ (Севилья).

Атакующие полузащитники: Усман ДЕМБЕЛЕ (Барселона), Флориан ТОВЕН (Марсель), Тома ЛЕМАР (Монако), Набиль ФЕКИР (Лион).

Нападающие: Антуан ГРИЗМАНН (Атлетико), Оливье ЖИРУ (Челси), Килиан МБАППЕ (ПСЖ).

Главный тренер: Дидье ДЕШАМ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа А

И В Н П М О 1. ФРАНЦИЯ 10 7 2 1 18-6 23 2. Швеция 10 6 1 3 26-9 19 3. Голландия 10 6 1 3 21-12 19 4. Болгария 10 4 1 5 14-19 13 5. Люксембург 10 1 3 6 8-26 6 6. Белоруссия 10 1 2 7 6-21 5

ГОЛЫ

29 ударов нанес Антуан Гризманн (4 гола+4 передачи) - лидер команды по этому показателю

ЖИРУ 4 ГРИЗМАНН 4 ГАМЕЙРО 2 ЛЕМАР 2 ПАЙЕТ 2 ПОГБА 2 МАТЮИДИ 1 МБАППЕ 1

15 раз перехватывали французы мяч на чужой половине в среднем за матч - лучший результат в Европе

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Антуан Гризманн почему-то подвергся на родине резкой критике за фото в образе баскетболиста из шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс», на котором француз обмазал себя черной краской и сделал афро-прикид. Пришлось даже извиняться и удалять публикацию из соцсетей.

Поль Погба с двумя своими братьями (близнецами и тоже - футболистами) Флорентеном и Матиасом принял участие во вручении премии за лучшую песню 2017 года канадскому исполнителю Шону Мендесу в рамках церемонии MTV Music Awards.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Сиссоко, Косьельни, Эвра, Кюрзава, Рабьо, Коман, Пайе, Марсьяль, Ляказетт, Гамейро. Подставьте сюда вратаря – и вот вам готовая команда для чемпионата мира. Но в России она не выступит: все эти игроки не вошли в окончательную заявку французов, причем лишь единицы – из-за травм. Разжирел французский футбол, забурел, что и говорить.

Дешам, как и прежде, практикует две схемы, которые позволяют по-разному использовать Погба – и как столбовой элемент в середине поля, и как свободного художника. Вторая хороша, среди прочего, тем, что нет нужды вялить на лавке Матюиди или Канте – обоим найдется работенка. К тому же есть возможность обойтись без Жиру и придать наступательной игре максимальное ускорение. Но на атаку больше заточен все-таки первый вариант. А в общем и целом, как ни сокращал Дешам заявку, а классных футболистов в ней по-прежнему сверх меры.

4350 км преодолеет по воздуху сборная Франции за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 7840 км, а со 2-го – 7950 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,03 Выход в 1/4 финала 1,50 Выход в 1/2 финала 2,15 Выход в финал 3,75 Чемпионство 6,50

Как оправдывали прогнозы

Чего ждать от сборной Франции, она и сама обычно не знает – хотя замахивается всегда на многое и верит в свою звезду. Она вся такая непостоянная… Скажем, в 1982-м и 1998-м ее заведомо причисляли к фаворитам, но по турниру она (в первом случае поначалу, во втором – на решающих стадиях) двигалась через пень-колоду – а финишировала в соответствии с прогнозами. И наоборот, на всех турнирах XXI века стабильно и уверенно опровергала ожидания: проигрывалась в пух и прах, готовясь к победам, и побеждала всех подряд, ничего не обещая перед стартом, но впечатляюще прогрессируя по ходу чемпионата. Сейчас французы способны на очень высокий результат. Смогут ли они снова продемонстрировать свою неизбывную изменчивость?

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Жаль списывать «в запас» роскошную команду 80-х – но что поделать, если золотое поколение 90-х потеснило ее почти по всем позициям. Аморос, Босси, Тигана, Фернандес и в прямом, и в переносном смысле уступило свои места более молодым, более дерзким – и более удачливым. Среди них тоже есть «потери»: Бартез, Виейра, Пети, Джоркаефф, Трезеге, Вильтор, Анелька – выдающиеся мастера, но все-таки они по значимости и влиянию на развитие французского футбола не превзошли тех, кто блистал до них. А следующая генерация – Льорис, Рибери, Вальбуэна, Гризманн, Погба – пока еще не добились ни тех успехов, ни того вневременного величия, как их знаменитые предшественники.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

28-е и 29-е места в итоговом зачете чемпионатов мира-2002 и 2010 соответственно занимала сборная Франции. Найдется ли еще топ-команда, способная повторить подобное «достижение»?

Француз Жюст Фонтэн, видимо, останется рекордсменом по количеству забитых мячей на одном чемпионате – 13 мячей в 1958-м, пока в футбол играют люди, а не роботы. Впрочем, если ФИФА продолжит свою политику и к 2038 году доведет количество участников финального турнира до 100, а число матчей для каждой команды – до десятка, рекорд Фонтэна, по крайней мере, зашатается. Кстати, никто больше во французской сборной не забивал за один турнир более трех мячей.

По 17 матчей провели на ЧМ Тьерри Анри (в 4 турнирах) и Фабьен Бартез (в 3), 16 – Лилиан Тюрам. Этим летом никто из команды Дидье Дешама не сможет превзойти их показатели.

Единственный игрок нынешней сборной Франции, кто едет на третий чемпионат мира, – Уго Льорис. Во второй раз в заявке на ЧМ Манданда, Дебюши, Варан, Матюиди, Погба, Гризманн и Жиру. Остальные – новички.

Французу принадлежит и первый гол в истории мировых чемпионатов. Забил его в 1930-м в ворота Мексики Люсьен Лоран. Это был и его первый гол за сборную, а заодно и предпоследний.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ