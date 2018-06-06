МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

47

ГРУППА D

16 июня 22.00 (мск) Калининград Хорватия – Нигерия

22 июня 18.00 Волгоград Нигерия – Исландия

26 июня 21.00 Санкт-Петербург Нигерия – Аргентина

ПОДГОТОВКА

Сегодня нигерийцы завершат подготовку к турниру товарищеским матчем против Чехии. До этого они уступили Англии (1:2) и разошлись миром с ДР Конго (1:1). База команды на ЧМ - в Ессентуках (стадион «Бештау»).

СОСТАВ

Вратари: Фрэнсис УЗОХО (Депортиво), Икечукву ЭЗЕНВА (Эньимба), Дэниэл АКПЕЙИ (Чиппа Юнайтед, ЮАР).

Центральные защитники: Уильям ТРООСТ-ЭКОНГ (Бурсаспор), Леон БАЛОГУН (Майнц), Кеннет ОМЕРУО (Касымпаша), Чидози АВАЗЬЕМ (Нант).

Крайние защитники: Шеху АБДУЛЛАХИ (Бурсаспор), Тайронн ЭБЮЭХИ (АДО Ден Хааг), Брайан ИДОВУ (Амкар), Элдерсон ЭЧИЕДЖИЛЕ (Серкль Брюгге).

Центральные полузащитники: Джон ОБИ МИКЕЛ (Тяньцзинь Тэда), Вилфред НДИДИ (Лестер), Джоэл ОБИ (Торино), Оджени ОНАЗИ (Трабзонспор), Джон ОГУ (Хапоэль Беэр-Шева).

Крайние полузащитники: Алекс ИВОБИ (Арсенал), Виктор МОЗЕС (Челси), Огенекаро ЭТЕБО (Лас-Пальмас).

Нападающие: Одион ИГАЛО (Чанчунь Ятай), Келечи ИХЕАНАЧО (Лестер), Ахмед МУСА (ЦСКА), Симеон НВАНКВО (Кротоне).

Главный тренер: Гернот РОР (Германия).

ОТБОР К ЧМ-2018

Африканская квалификация

Свазиленд - НИГЕРИЯ - 0:0, 0:2

Африканская группа В

И В Н П М О 1. НИГЕРИЯ 6 4 1 1 11-6 13 2. Замбия 6 2 2 2 8-7 8 3. Камерун 6 1 4 1 7-9 7 4. Алжир 6 1 1 4 6-10 4

ГОЛЫ

МОЗЕС 3 ИХЕАНАЧО 2 ИВОБИ 2 ОБИ МИКЕЛ 2 СИМОН 2 ИГАЛО 1 ОГУ 1 ЭМУОБО 1

0 поражений потерпели нигерийцы в отборе, если не считать технического проигрыша Алжиру за участие в матче дисквалифицированного игрока

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Ахмед Муса незадолго до чемпионата мира помог освободиться из тюрьмы заключенным, которые оказались за решеткой в городе Кано за неуплату налогов. Форвард ЦСКА заплатил выкуп из собственного кармана, а заодно - накормил «злобных неплательщиков».

ИГРОВАЯ СХЕМА

Чемпионат мира для нигерийцев, в отличие от африканских ристалищ, не место играть мускулами, и потому вряд ли они позволят себе тактику с двумя форвардами. К тому же Ихеаначо все равно не хватает на весь матч, и Гернот Рор предпочитает выпускать его во втором тайме. Два российских легионера – лишь на подхвате, и если у Брайана Идову (между прочим, единственного на ЧМ-2018 уроженца Санкт-Петербурга) есть шансы выйти в основе, то Ахмед Муса конкуренцию в атаке проигрывает: на флангах у Нигерии несокрушимые Мозес и Ивоби, причем они легко могут меняться сторонами, а два уже упомянутых нападающих посильнее армейца.

6950 км преодолеет по воздуху сборная Нигерии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 16 200 км, если со 2-го, то 19 470 км – абсолютный рекорд ЧМ-2018. Впрочем, гораздо больше шансов стать самой летающей командой чемпионата у Бразилии, чьи дистанции со старта до Кубка мира вторые по длине с любого места в группе.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 2,94 Выход в 1/4 финала 10,00 Выход в 1/2 финала 26,00 Выход в финал 67,00 Чемпионство 201,00

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Поколение 90-х остается непревзойденным, но по отдельным позициям его постепенно теснят звезды следующих эпох. Ощущение, что их могло быть больше, на самом деле, обманчиво; это всего-навсего эффект агентского пиара. Говорили и писали о нигерийских футболистах «нулевых» гораздо больше, чем они умели и могли. А уж успехи по сравнению с предшественниками и вовсе несопоставимы.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Первая крупная победа африканской команды на чемпионатах мира заслуженно принадлежит Нигерии. На ЧМ-1994 она стартовала с разгрома будущих полуфиналистов болгар – 3:0.

5 побед в 18 матчах на чемпионатах мира одержали нигерийцы, причем 4 из них – в первых 6. В следующих 12 они потерпели 8 поражений, 3 раза добились ничьих и обыграли сборную Боснии и Герцеговины.

Ахмед Муса входит в группу лучших нигерийских бомбардиров ЧМ вместе с Даниэлем Амокачи, Эммануэлем Амунике и Калу Уче. У всех по 2 гола.