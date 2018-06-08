МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

8

ГРУППА В

15 июня 21.00 мск Сочи Португалия – Испания

20 июня 21.00 Казань Иран – Испания

25 июня 21.00 Калининград Испания – Марокко

ПОДГОТОВКА

Заключительный спарринг сборная Испании проведет с Тунисом 9-го числа в Краснодаре. Там команда будет базироваться во время чемпионата мира.

СОСТАВ

Вратари: Давид ДЕ ХЕА (МЮ), Пепе РЕЙНА (Наполи), Кепа АРРИСАБАЛАГА (Атлетик).

Центральные защитники: Сесар АСПИЛИКУЭТА (Челси), Жерар ПИКЕ (Барселона), Серхио РАМОС, НАЧО (оба – Реал).

Крайние защитники: Дани КАРВАХАЛЬ (Реал), Альваро ОДРИОСОЛА (Реал Сосьедад), Жорди АЛЬБА (Барселона), Начо МОНРЕАЛЬ (Арсенал).

Центральные полузащитники: Тьяго АЛЬКАНТАРА (Бавария), Серхио БУСКЕТС (Барселона), КОКЕ, Сауль НЬИГЕС (оба – Атлетико), Андрес ИНЬЕСТА (Виссель Кобе).

Крайние полузащитники: Давид СИЛЬВА (Манчестер Сити), ИСКО, Марко АСЕНСИО, Лукас ВАСКЕС (все – Реал).

Нападающие: РОДРИГО (Валенсия), Диего КОСТА (Атлетико), Яго АСПАС (Сельта).

Главный тренер: Хулен ЛОПЕТЕГИ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа G

И В Н П М О 1. ИСПАНИЯ 10 9 1 0 36-3 28 2. Италия 10 7 2 1 21-8 23 3. Албания 10 4 1 5 10-13 13 4. Израиль 10 4 0 6 10-15 12 5. Македония 10 3 2 5 15-15 11 6. Лихтенштейн 10 0 0 10 1-39 0

ГОЛЫ

7 голевых атак не обошлись без участия Альваро Мораты, который провел на поле всего 225 минут

Диего КОСТА 5 ИСКО 5 МОРАТА 5 СИЛЬВА 5 ВИТОЛО 4 АСПАС 2 АДУРИС 1 АЛЬКАНТАРА 1 ИЛЬЯРРАМЕНДИ 1 МОНРЕАЛЬ 1 НОЛИТО 1 РАМОС 1 РОБЕРТО 1 РОДРИГО 1

803 паса выполняли испанцы в среднем за игру - лучший результат в Европе

ИГРОВАЯ СХЕМА

Рисунок игры у испанцев традиционный, проработанный, и Хулена Лопетеги назначали два года тому назад вовсе не для того, чтобы он наворотил в сборной по-своему. Да и зачем? Подбор игроков позволяет ему в рамках одной и той же схемы видоизменять тактику под конкретные нужды, добавляя команде наступательной мощи или, наоборот, сдержанности. А их универсальность – передергивать местами как от матча к матчу, в случае необходимости, так и по ходу конкретной встречи.

Вот и сейчас: сломался Карвахаль, непонятно, приедет ли он на турнир, – и на его место в заявке сватают не чистого крайнего защитника, а правого центрального – Марка Бартру из «Бетиса». Все потому, что на позиции Карвахаля может сыграть не только Одриосола, проверенный тренером в матчах с Коста-Рикой и Албанией (их общий счет 8:0), но и Аспиликуэта, и даже Начо, как это было в ноябре в Санкт-Петербурге. При таком раскладе – и учитывая природную склонность Серхио Рамоса часто фолить и выбывать из-за дисквалификаций – центральный защитник намного нужнее.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Андрес Иньеста стал бы миллионером и без футбола - легендарный полузащитник происходит из знаменитой династии виноделов. Желание продвигать марку вина собственного производства на азиатском рынке - одна из причин того, что Иньеста после ухода из «Барселоны» решил продолжить карьеру в Японии.

Серхио Рамос - большой поклонник корриды и близкий друг известного матадора Алехандро Талаванте. Победы сборной Испании защитник «Реала» отмечает, имитируя при помощи флага бой с быком. А еще он коннозаводчик, разводит уникальную породу андалузских лошадей.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Испанские фанаты в основной массе миролюбивы, ведя себя на трибунах, как в театре. А самый известный среди них - постоянный гость чемпионатов мира и Европы Маноло. Его легендарный барабан наверняка прозвучит и на стадионах России этим летом.

4815 км преодолеет по воздуху сборная Испании за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 13 000 км, а со 2-го – 14 170 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,05 Выход в 1/4 финала 1,53 Выход в 1/2 финала 2,30 Выход в финал 4,00 Чемпионство 7,00

Как оправдывали прогнозы

Сравнение с представленными ранее топ-командами Испания в этом аспекте уверенно выигрывает. Она нередко подтверждала прогнозы. Скажем, в 1986-м ей прочили выход в четвертьфинал – туда она и добралась. В 1994-м – то же самое. А в 2010-м испанцы ожидаемо выиграли чемпионский титул. Зато и проваливались они знатно: на домашнем ЧМ-1982 выиграли один матч из пяти, во Франции-1998 проиграли в первом же туре Нигерии и не вышли из группы, а на ЧМЯКе-2002 пропустили в полуфинал Корею – правда, той отчаянно помогал судья. Ну и как тут не вспомнить прошлый чемпионат, куда Испания ехала многолетним гегемоном, а шансы на выход в плей-офф потеряла первой из всех 32 участников?!

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Нет смысла ворошить испанскую историю: золотое поколение 2008-12 превзошло предыдущие и командно, и индивидуально. Конечно, жаль оставлять за рамками символической сборной таких прекрасных игроков, как Мичел, Камачо, Бутрагеньо, Салинас, Луис Энрике – но ничего не поделаешь, прогресс испанского футбола вытеснил их во вторую венценосную шеренгу, за спины Хавиньесты и компании. И все же… Ну как обойтись без Рауля, Йерро и Гордильо?!

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

В 11-й раз подряд, начиная с 1978 года, Испания выступит в финальном турнире. В 7 случаях она пробивалась из группы в следующий круг, но только в 2010-м добралась до медалей, причем сразу до золотых.

8 мячей нужно забить испанцам в России, чтобы достичь отметки в 100 голов на чемпионатах мира. Рубеж вполне им по силам: с 1986 года на шести турнирах из восьми они забивали 8 и более мячей.

Серхио Рамос может стать рекордсменом Испании по количеству матчей на ЧМ. У него пока 13 – на 4 меньше, чем у нынешнего лидера по этому Икера Касильяса, который в 2014-м, в свою очередь, опередил своего предшественника в воротах сборной Андони Субисаррету. Оба вратаря и Хави участвовали в 4 чемпионатах мира. В России их достижение могут повторить Рамос и Иньеста. На 4-й чемпионат едет и Пепе Рейна, но в трех предыдущих он сыграл лишь 1 матч – против Австралии в 2014-м.

Сразу три испанских бомбардира забивали на 3 чемпионатах. Хулио Салинас в 1986-94-м, Рауль в 1998-2006-м и Давид Вилья в 2006-14-м. Вилья – лучший снайпер испанцев на ЧМ – 9 мячей.

Испания соседствует в сомнительной компании с США и ЮАР, как самый неудачливый хозяин ЧМ. Только эти три команды завершили домашний турнир с отрицательным балансом побед-поражений. Испания в 1982-м выиграла 1 матч, проиграла 2 и еще два свела вничью – с Гондурасом и Англией.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ