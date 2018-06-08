МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

40

ГРУППА С

16 июня 13.00 (мск) Казань Франция – Австралия

21 июня 17.00 Самара Дания – Австралия

26 июня 17.00 Сочи Австралия – Перу

ПОДГОТОВКА

9 июня в Будапеште сборная Австралии сыграет с командой Венгрии. Для проживания и тренировок во время ЧМ команда выбрала базу «Ак Барса» в Казани.

СОСТАВ

Вратари: Мэттью Райан («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Данни Вукович («Генк», Бельгия), Брэд Джонс («Фейеноорд», Нидерланды).

Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек («Иокогама», Япония), Мэттью Юрман («Сувон Самсунг Блюуингз», Южная Корея), Джеймс Мередит («Миллуолл», Англия), Джошуа Рисдон («Вестерн Сидней Уондерерс»), Трент Сэйнсбери («Грассхоппер», Швейцария).

Полузащитники: Миле Единак («Астон Вилла», Англия), Джексон Ирвин («Халл Сити», Англия), Робби Круз («Бохум», Германия), Массимо Луонго («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Марк Миллиган («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Том Рогич («Селтик», Шотландия).

Нападающие: Тим Кэйхилл («Миллуолл», Англия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария), Мэттью Леки («Герта», Германия), Эндрю Наббут («Урава Ред Даймондс», Япония), Димитрий Петратос («Ньюкасл Юнайтед Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Дармштадт 98», Германия).

Главный тренер: Берт ВАН МАРВЕЙК.

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа В

И В Н П М О 1. АВСТРАЛИЯ 8 7 0 1 29-4 21 2. Иордания 8 5 1 2 21-7 16 3. Кыргызстан 8 4 2 2 10-8 14 4. Таджикистан 8 1 2 5 9-20 5 5. Бангладеш 8 0 1 7 2-32 1

Азиатская финальная группа В

И В Н П М О 1. Япония 10 6 2 2 17-7 20 2. Саудовская Аравия 10 6 1 3 17-10 19 3. АВСТРАЛИЯ 10 5 4 1 16-11 19 4. ОАЭ 10 4 1 5 10-13 13 5. Ирак 10 3 2 5 11-12 11 6. Таиланд 10 0 2 8 6-24 2

Стыковые матчи

Сирия - АВСТРАЛИЯ - 1:1, 1:2

Гондурас - АВСТРАЛИЯ - 0:0, 1:3

ГОЛЫ

КЭХИЛЛ 11 ЕДИНАК 10 РОГИЧ 6 ЮРИЧ 5 ЛЕКИ 3 БЭРНС 3 МИЛЛИГАН 2 МУЙ 2 ИРВАЙН 1 ЛУОНГО 1 СЕЙНСБЕРИ 1 КРУЗ 1

12 раз австралийцы попадали в штанги и перекладины (5 - Аарон Муй)

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Финалист ЧМ-2010 Берт ван Марвейк выводил в Россию саудитов, но его контракт истек сразу после отборочного турнира, и голландец решил сменить обстановку, перебравшись на полгода в Австралию. Наследие предшественника Ангелоса Постекоглу (тот ушел в японскую «Йокогаму») ван Марвейк не слишком ценит: в первых же контрольных матчах он перестроил австралийскую команду на свой лад и призвал новых игроков – сейчас они на сборах конкурируют со старожилами. Последние, конечно, имениты и со стороны кажутся тотемными, но гарантированное место в составе есть, пожалуй, лишь у Мэттью Леки. 38-летнего лидера атак Тима Кэхилла еще в отборе крепко подпирал Томи Юрич. У капитана команды 33-летнего Миле Единака есть надежная смена в лице Джексона Ирвайна и Аарона Муя (а Массимо Луонго уже прописался в составе). Том Рогич теснит Джеймса Троизи, а на место Робби Круза с равными правами претендуют Эндрю Наббут и Димитри Петратос.

Австралийцы, как и многие, располагают теперь двумя схемами, и хотя ван Марвейк придерживается той, что с четырьмя защитниками, против французов он может сыграть и в пять.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 4,85 Выход в 1/4 финала 17,00 Выход в 1/2 финала 51,00 Выход в финал 126,00 Чемпионство 401,00

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Тим Кэхилл мог выбирать между выступлениями за три сборные - Ирландии, Самоа и Австралии. А еще он мог уйти в регби по стопам кузенов, однако мать отговорила Тима от этой идеи, убедив, что футбол - более безопасный вид спорта.

1990 км преодолеет по воздуху сборная Австралии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 6630 км, если со 2-го, то 9430 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Тим Кэхилл может встать в один ряд с Пеле. Австралиец добился результата, недоступного многим выдающимся форвардам (даже Месси!): он забивал на трех чемпионатах подряд. В 2006-м и 2014-м – по 2 мяча, в 2010-м – 1. Если забьет и в России – повторит достижение великих Пеле, Уве Зеелера и Мирослава Клозе. Болеем за Кэхилла? Кстати, то же самое может проделать и Криштиану Роналду – он на трех предыдуших чемпионатах мира забивал по 1 голу.

Берт ван Марвейк – третий голландский тренер, везущий Австралию на ЧМ. Первым был Гус Хиддинк (1/8 финала в 2006-м), вторым – Пим Вербек (3-е место в группе в 2010-м).

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ