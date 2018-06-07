МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

6

ГРУППА Е

17 июня 21.00 (мск) Ростов-на-Дону Бразилия – Швейцария

22 июня 21.00 Калининград Сербия – Швейцария

27 июня 21.00 Нижний Новгород Швейцария – Коста-Рика

ПОДГОТОВКА

8 июня швейцарцы сыграют в Лугано с Японией. Базироваться команда во время чемпионата мира будет в Тольятти (стадион «Торпедо»).

СОСТАВ

Вратари: Роман Бюрки ("Боруссия Д", Германия), Ивон-Ландри Мвого ("РБ Лейпциг", Германия), Янн Зоммер ("Боруссия М", Германия).

Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия Д", Германия), Йоан Джуру ("Антальяспор", Турция), Нико Эльведи ("Боруссия М", Германия), Михаэль Ланг ("Базель"), Штефан Лихтштайнер ("Ювентус", Италия), Жак-Франсуа Мубандже ("Тулуза", Франция), Рикардо Родригес ("Милан", Италия), Фабиан Шер ("Депортиво", Испания).

Полузащитники: Валон Бехрами ("Удинезе", Италия), Блерим Джемаили ("Болонья", Италия), Желсон Фернандеш ("Айнтрахт", Германия), Ремо Фройлер ("Аталанта", Италия), Джердан Шачири ("Стоук Сити", Англия), Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Стивен Цубер ("Хоффенхайм", Германия), Денис Закария ("Боруссия М", Германия).

Нападающие: Йосип Дрмич ("Боруссия М", Германия), Брель Эмболо ("Шальке", Германия), Марио Гавранович ("Динамо Зг", Хорватия), Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия).

Главный тренер: Владимир ПЕТКОВИЧ (Босния и Герцеговина).

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа В

И В Н П М О 1. Португалия 10 9 0 1 32-4 27 2. ШВЕЙЦАРИЯ 10 9 0 1 23-7 27 3. Венгрия 10 4 1 5 14-14 13 4. Фарерские О-ва 10 2 3 5 4-16 9 5. Латвия 10 2 1 7 7-18 7 6. Андорра 10 1 1 8 2-23 4

Стыковые матчи

Северная Ирландия – ШВЕЙЦАРИЯ – 0:1, 0:0

ГОЛЫ

987 передач выполнил Гранит Джака, опередив всех участников европейского отбора

СЕФЕРОВИЧ 4 ЛИХТШТАЙНЕР 3 РОДРИГЕС 3 МЕХМЕДИ 2 ДЖАКА 2 ЦУБЕР 2 ДЕРДИЙОК 1 ДРМИЧ 1 ДЖЕМАЙЛИ 1 ЭМБОЛО 1 ФРАЙ 1 ШЕР 1 ШАКИРИ 1 ШТОКЕР 1

61% верховых единоборств выиграли швейцарцы – лучший показатель в Европе

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Накануне чемпионата мира сборная Швейцарии несет потери: из предварительного списка один за другим выбыли Эрен Дердийок, Фабиан Фрай и Адмир Мехмеди. Потеря первых двух не слишком чувствительна: при Владимире Петровиче они играли за сборную от случая к случаю. Мехмеди же (один из многочисленных этнических албанцев в составе) занимал ключевую позицию на левом фланге атаки. Правда, осенью его неплохо подменил Стивен Цубер – так что и в этом плане потеря восполнима. То же самое можно сказать и о ситуации с Гранитом Джакой, получившим на днях травму колена. Его тоже есть кем заменить: глубина состава у швейцарцев такова, что они могут выступать двумя практически одинаковыми по силе командами. Вот вам два варианта – найдите десять различий.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Гранит Джака родился в Базеле в семье албанских эмигрантов. Его отец Раджип в студенческие годы оказался в тюрьме за участие в антикоммунистической демонстрации в Приштине. Отсидев 3,5 года, он со своей женой перебрался в Швейцарию в 1990-м, а в 1992-м на свет появился Гранит.

Джержан Шакири по итогам сезона-2017/18 вылетел со «Стоком» из АПЛ в чемпионшип. Однако еще три года назад он, выступая за «Баварию», котировался так высоко, что попал на заставку швейцарской версии FIFA 15 – следом за Лионелем Месси.

6400 км преодолеет по воздуху сборная Швейцарии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 11 030 км, если со 2-го – то 12 270 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

12 мячей было забито в четвертьфинале Швейцария – Австрия на ЧМ-1954. Швейцарцы вели – 3:0, но проиграли – 5:7.

Швейцария входит в «клуб победителей чемпионов» вместе с Венгрией, ГДР и Италией. Только этим командам удавалось обыгрывать будущих чемпионов мира. Швейцарцы проделали это в 2010-м, одолев на старте Испанию – 1:0.

4000 зрителей наблюдали за матчем Швейцария – Мексика в Порту-Алегри на ЧМ-1950. Это самое дно посещаемости на чемпионатах мира.

Валон Бехрами первым из швейцарцев может выступить на четвертом ЧМ – и опередить Шарля Антенена по количеству матчей. У него сейчас 6, сыграть нужно во всех трех. Впрочем, Йоану Джуру и Штефану Лихштайнеру для побития этого рекорда требуются всего по две игры – но они готовятся только к третьему чемпионату. Все дело в том, что в 2006-м и 2010-м Бехрами считался запасным и провел всего по матчу, тогда как Джуру трижды появился на поле на ЧМ-2006, но пропустил ЧМ-2010, а Лихштайнер 12 лет назад еще не дорос до национальной сборной.

Джердан Шакири, в свою очередь, зарится на рекорд Йозефа Хюги – 6 мячей. У Шакири – 4.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

1934 1/4 финала 1938 1/4 финала 1950 Группа 1954 1/4 финала 1962 Группа 1966 Группа 1994 1/8 финала 2006 1/8 финала 2010 Группа 2014 1/8 финала

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018