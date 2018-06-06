МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА В

15 июня 15.00 (мск) Екатеринбург Египет – Уругвай

19 июня 21.00 Санкт-Петербург Россия – Египет

25 июня 17.00 Волгоград Саудовская Аравия – Египет

ПОДГОТОВКА

Египтяне разошлись миром с Кувейтом (1:1) и Колумбией (0:0) и проведут 6 июня еще один товарищеский матч – против Бельгии в Брюсселе. База команды на ЧМ-2018 – Грозный («Ахмат Арена»).

СОСТАВ

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохаммед Эль-Шеннави ("Аль-Ахли"), Шериф Экрами ("Аль-Ахли").

Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все - "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек"), Мохаммед Абдельшафи ("Аль-Фатах", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Джабр (оба - "Вест Бромвич", Англия), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес", США).

Полузащитники: Тарек Хамед ("Замалек"), Шикабала ("Аль- Рияд"), Сэм Морси ("Уиган", Англия), Мохамед Эль-Нени ("Арсенал", Англия), Махмуд Кахраба ("Иттихад", Саудовская Аравия), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Махмуд Хасан ("Касымпаша", Турция), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финаляндия).

Нападающие: Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия).

Главный тренер: Эктор КУПЕР (Аргентина).

ОТБОР К ЧМ-2018

Африканская квалификация

Чад – ЕГИПЕТ – 1:0, 0:4

Африканская группа Е

И В Н П М О 1. ЕГИПЕТ 6 4 1 1 8-4 13 2. Уганда 6 2 3 1 3-2 9 3. Гана 6 1 4 1 7-5 7 4. Конго 6 0 2 4 5-12 2

ГОЛЫ

САЛАХ 5 САИД 3 МАХГУБ 2 ШИКАБАЛА 1 ЭЛЬ-НЕННИ 1

15,1 точной передачи делали египтяне в минуту владения мячом – лучший показатель в Африке

ИГРОВАЯ СХЕМА

До Египта Эктор Купер, когда-то дважды подряд выводивший в финал Лиги чемпионов «Валенсию», несколько лет занимался ерундой (греческий «Арис», «Расинг» из Сантандера, «Ордуспор», «Аль-Васл» в Эмиратах) и сегодня вряд ли может слыть передовиком тренерского цеха. В отборе египтяне поделили очки с Угандой – 0:1 и 1:0, с трудом превзошли Конго (не ДР!) – 2:1 и 1:1, а в последнем матче еле унесли ноги от экспериментального состава Ганы, переживающей едва ли не худшую пору в истории. Несмотря на наличие Салаха и эль-Ненни, играет команда очень скучно, сухо, что легко объяснимо: других футболистов приблизительно, хотя бы с гигантской натяжкой, сопоставимого уровня в сборной Египта нет и обслуживать эту парочку, подыгрывать ей некому.

Единственное ее достоинство – взаимозаменяемость. Фатхи может сыграть на обоих флангах – в этом случае его место справа занимает аль-Мухаммади. Хамеда без потери качества подменяет Морси – а на чемпионате мира, не исключено, может быть и наоборот. На любом краю действует и М.Хассан по кличке Трезеге (это особенно актуально, если так и не восстановится толком Салах), а на острие чередуются два одноплановых нападающих – Мохсен, который был основным на Кубке Африки-2017, и Кока, ставший основным форвардом в нынешнем сезоне. В любой другой группе ЧМ, кроме А, Египет рассматривался бы бесспорным аутсайдером.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Мохамед Салах, обновивший рекорд АПЛ по голам за сезон, часто отмечает забитые мячи суджудом – земным поклоном. Звезда «Ливерпуля» – правоверный мусульманин, соблюдает все традиции ислама, включая пост на Рамадан, его жена не показывается на публике с неприкрытым лицом.

8500 км преодолеет по воздуху сборная Египта на первом этапе чемпионата – это рекордное расстояние. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит опять же рекордные для победителей групп 18 700 км, если со 2-го – то 17 700 км.

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Чаще всех выигрывая Кубок Африки – 7 раз, в том числе 3 подряд в 2006–2010-м, – египтяне всего дважды выступали на чемпионатах мира: в античном 1934-м и стародавнем 1990-м. Зато в 4 матчах сделали 2 ничьи – с чемпионом Европы-1988 Голландией (1:1) и здорово себя проявившей тогда же Ирландией (0:0).

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

1934 1/8 финала 1990 Группа

ОЖИДАНИЯ

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