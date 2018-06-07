МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА В

15 июня 18.00 (мск) Санкт-Петербург Марокко – Иран

20 июня 15.00 Москва Португалия – Марокко

25 июня 21.00 Калининград Испания – Марокко

ПОДГОТОВКА

9-го июня команда Марокко слетают в гости в Таллин к эстонцам. Базироваться команда будет в Воронеже («Арт-Отель», стадион «Чайка»).

СОСТАВ

Вратари: МУНИР Мохамеди (Нумансия), Яссин БУНУ (Жирона), Ахмед Реда ТАНЬЯУТИ (Иттихад Танжер).

Центральные защитники: Мехди БЕНАТИА (Ювентус), Ромен САЙСС (Вулверхэмптон), Мануэл ДА КОШТА (Истанбул Башакшехир), Бадр БАНУН (Раджа Касабланка).

Крайние защитники: Набиль ДИРАР (Фенербахче), Ашраф ХАКИМИ (Реал), Хамза МЕНДИЛЬ (Лилль).

Опорные полузащитники: Карим АЛЬ-АХМАДИ (Фейеноорд), Юссеф АЙТ-БЕННАССЕР (Кан).

Атакующие полузащитники: Юнес БЕЛАНДА (Галатасарай), Амин АРИТ (Шальке), Мубарак БУССУФА (Аль-Джазира, ОАЭ), Файсал ФАДЖР (Хетафе).

Крайние нападающие: Нордин АМРАБАТ (Леганес), Мехди КАРСЕЛА-ГОНСАЛЕС (Стандард), Хаким ЗИЙЕХ (Аякс), Софьян АМРАБАТ (Фейеноорд).

Центральные нападающие: Халид БУТАИБ (Йени Малатьяспор), Азиз БУАДДУЗ (Санкт-Паули), Аюб ЭЛЬ-КААБИ (Ренессанс Беркан).

Главный тренер: Эрве РЕНАР (Франция).

ОТБОР К ЧМ-2018

Африканская квалификация

МАРОККО – Экваториальная Гвинея – 2:0, 0:1

Африканская группа С

И В Н П М О 1. МАРОККО 6 3 3 0 11-0 12 2. Кот-д’Ивуар 6 2 2 2 7-5 8 3. Габон 6 1 3 2 2-7 6 4. Мали 6 0 4 2 1-9 4

ГОЛЫ

БУТАИБ 4 ЗИЙЕХ 2 БЕНАТИА 1 ДИРАР 1 ФАДЖР 1 ХАКИМИ 1 МАИ 1 БАММУ 1 ЭЛЬ-АРАБИ 1

0 голов пропустили марокканцы в группе – рекорд отбора

ИГРОВАЯ СХЕМА

Стабильный состав – основной залог успеха команды Эрве Ренара, недолго тренировавшего прежде «Сошо», «Лилль» и разные африканские сборные, предпоследней из которых была ивуарийская. Именно ее марокканцы и опередили в отборочном турнире. Игроки у Ренара подобрались искусные: не звезды, но большие мастера. Достаточно сказать, что в обороне сборной Марокко представлены «Ювентус» и «Реал», а многие другие – на передовых ролях в своих клубах. Рискнем предположить, что группа В благодаря марокканским футболистам (иранским все же в меньшей степени) далеко не так прозрачна и ясна, как кажется на первый взгляд.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДЕ

Мубарак Буссуфа в детстве побил рекорд мира по чеканке мяча (более 900 раз), а выступая в России за «Анжи» и «Локомотив», запомнился любовью к прическам. Почти каждые выходные он специально летал в родной Амстердам к личному парикмахеру.

4330 км преодолеет по воздуху сборная Марокко за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 9850 км, если со 2-го – то 11 200 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 4,35 Выход в 1/4 финала 15,00 Выход в 1/2 финала 51,00 Выход в финал 151,00 Чемпионство 401,00

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Первый африканский прорыв в плей-офф чемпионатов мира принадлежит именно марокканцам. Причем решающий матч за выход из группы ЧМ-1986 они выиграли у бронзовых призеров Евро-1984 португальцев – 3:1. Кстати, и вторую свою победу в 13 проведенных матчах в рамках мировых чемпионатов марокканская команда одержала над европейской – Шотландией в 1998-м (3:0).

Первые набранные очки Африки – тоже марокканские: в 1970-м благодаря ничьей с Болгарией (1:1). На том же чемпионате сборная Марокко выиграла первый тайм у Германии (1:0). Куда ни глянь – везде эта сборная первопроходец – пионер Африки.

Рекордсменом по числу игр на ЧМ в той самой встрече с шотландцами стал лучший игрок сборной Марокко-1998 Мустафа Хаджи. Это был его 6-й матч.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ