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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

42

ГРУППА В

15 июня 18.00 (мск) Санкт-Петербург Марокко – Иран
20 июня 15.00 Москва Португалия – Марокко
25 июня 21.00 Калининград Испания – Марокко

ПОДГОТОВКА

9-го июня команда Марокко слетают в гости в Таллин к эстонцам. Базироваться команда будет в Воронеже («Арт-Отель», стадион «Чайка»).

СОСТАВ

Вратари: МУНИР Мохамеди (Нумансия), Яссин БУНУ (Жирона), Ахмед Реда ТАНЬЯУТИ (Иттихад Танжер).
Центральные защитники: Мехди БЕНАТИА (Ювентус), Ромен САЙСС (Вулверхэмптон), Мануэл ДА КОШТА (Истанбул Башакшехир), Бадр БАНУН (Раджа Касабланка).
Крайние защитники: Набиль ДИРАР (Фенербахче), Ашраф ХАКИМИ (Реал), Хамза МЕНДИЛЬ (Лилль).
Опорные полузащитники: Карим АЛЬ-АХМАДИ (Фейеноорд), Юссеф АЙТ-БЕННАССЕР (Кан).
Атакующие полузащитники: Юнес БЕЛАНДА (Галатасарай), Амин АРИТ (Шальке), Мубарак БУССУФА (Аль-Джазира, ОАЭ), Файсал ФАДЖР (Хетафе).
Крайние нападающие: Нордин АМРАБАТ (Леганес), Мехди КАРСЕЛА-ГОНСАЛЕС (Стандард), Хаким ЗИЙЕХ (Аякс), Софьян АМРАБАТ (Фейеноорд).
Центральные нападающие: Халид БУТАИБ (Йени Малатьяспор), Азиз БУАДДУЗ (Санкт-Паули), Аюб ЭЛЬ-КААБИ (Ренессанс Беркан).
Главный тренер: Эрве РЕНАР (Франция).

ОТБОР К ЧМ-2018

Африканская квалификация

МАРОККО – Экваториальная Гвинея – 2:0, 0:1

Африканская группа С

 

И

В

Н

П

М

О

1. МАРОККО

6

3

3

0

11-0

12

2. Кот-д’Ивуар

6

2

2

2

7-5

8

3. Габон

6

1

3

2

2-7

6

4. Мали

6

0

4

2

1-9

4

ГОЛЫ

 

БУТАИБ

4

ЗИЙЕХ

2

БЕНАТИА

1

ДИРАР

1

ФАДЖР

1

ХАКИМИ

1

МАИ

1

БАММУ

1

ЭЛЬ-АРАБИ

1

0 голов пропустили марокканцы в группе – рекорд отбора

 

ИГРОВАЯ СХЕМА

Стабильный состав – основной залог успеха команды Эрве Ренара, недолго тренировавшего прежде «Сошо», «Лилль» и разные африканские сборные, предпоследней из которых была ивуарийская. Именно ее марокканцы и опередили в отборочном турнире. Игроки у Ренара подобрались искусные: не звезды, но большие мастера. Достаточно сказать, что в обороне сборной Марокко представлены «Ювентус» и «Реал», а многие другие – на передовых ролях в своих клубах. Рискнем предположить, что группа В благодаря марокканским футболистам (иранским все же в меньшей степени) далеко не так прозрачна и ясна, как кажется на первый взгляд.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДЕ

Мубарак Буссуфа в детстве побил рекорд мира по чеканке мяча (более 900 раз), а выступая в России за «Анжи» и «Локомотив», запомнился любовью к прическам. Почти каждые выходные он специально летал в родной Амстердам к личному парикмахеру.

4330 км преодолеет по воздуху сборная Марокко за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 9850 км, если со 2-го – то 11 200 км.

 

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала

4,35

Выход в 1/4 финала

15,00

Выход в 1/2 финала

51,00

Выход в финал

151,00

Чемпионство

401,00

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Первый африканский прорыв в плей-офф чемпионатов мира принадлежит именно марокканцам. Причем решающий матч за выход из группы ЧМ-1986 они выиграли у бронзовых призеров Евро-1984 португальцев – 3:1. Кстати, и вторую свою победу в 13 проведенных матчах в рамках мировых чемпионатов марокканская команда одержала над европейской – Шотландией в 1998-м (3:0).

Первые набранные очки Африки – тоже марокканские: в 1970-м благодаря ничьей с Болгарией (1:1). На том же чемпионате сборная Марокко выиграла первый тайм у Германии (1:0). Куда ни глянь – везде эта сборная первопроходец – пионер Африки.

Рекордсменом по числу игр на ЧМ в той самой встрече с шотландцами стал лучший игрок сборной Марокко-1998 Мустафа Хаджи. Это был его 6-й матч.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

1970

Группа

1986

1/8 финала

1994

Группа

1998

Группа
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