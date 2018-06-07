Участники ЧМ-2018. Марокко: пионеры Африки
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Марокко.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
42
ГРУППА В
15 июня 18.00 (мск) Санкт-Петербург Марокко – Иран
20 июня 15.00 Москва Португалия – Марокко
25 июня 21.00 Калининград Испания – Марокко
ПОДГОТОВКА
9-го июня команда Марокко слетают в гости в Таллин к эстонцам. Базироваться команда будет в Воронеже («Арт-Отель», стадион «Чайка»).
СОСТАВ
Вратари: МУНИР Мохамеди (Нумансия), Яссин БУНУ (Жирона), Ахмед Реда ТАНЬЯУТИ (Иттихад Танжер).
Центральные защитники: Мехди БЕНАТИА (Ювентус), Ромен САЙСС (Вулверхэмптон), Мануэл ДА КОШТА (Истанбул Башакшехир), Бадр БАНУН (Раджа Касабланка).
Крайние защитники: Набиль ДИРАР (Фенербахче), Ашраф ХАКИМИ (Реал), Хамза МЕНДИЛЬ (Лилль).
Опорные полузащитники: Карим АЛЬ-АХМАДИ (Фейеноорд), Юссеф АЙТ-БЕННАССЕР (Кан).
Атакующие полузащитники: Юнес БЕЛАНДА (Галатасарай), Амин АРИТ (Шальке), Мубарак БУССУФА (Аль-Джазира, ОАЭ), Файсал ФАДЖР (Хетафе).
Крайние нападающие: Нордин АМРАБАТ (Леганес), Мехди КАРСЕЛА-ГОНСАЛЕС (Стандард), Хаким ЗИЙЕХ (Аякс), Софьян АМРАБАТ (Фейеноорд).
Центральные нападающие: Халид БУТАИБ (Йени Малатьяспор), Азиз БУАДДУЗ (Санкт-Паули), Аюб ЭЛЬ-КААБИ (Ренессанс Беркан).
Главный тренер: Эрве РЕНАР (Франция).
ОТБОР К ЧМ-2018
Африканская квалификация
МАРОККО – Экваториальная Гвинея – 2:0, 0:1
Африканская группа С
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. МАРОККО
|
6
|
3
|
3
|
0
|
11-0
|
12
|
2. Кот-д’Ивуар
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-5
|
8
|
3. Габон
|
6
|
1
|
3
|
2
|
2-7
|
6
|
4. Мали
|
6
|
0
|
4
|
2
|
1-9
|
4
ГОЛЫ
|
БУТАИБ
|
4
|
ЗИЙЕХ
|
2
|
БЕНАТИА
|
1
|
ДИРАР
|
1
|
ФАДЖР
|
1
|
ХАКИМИ
|
1
|
МАИ
|
1
|
БАММУ
|
1
|
ЭЛЬ-АРАБИ
|
1
0 голов пропустили марокканцы в группе – рекорд отбора
ИГРОВАЯ СХЕМА
Стабильный состав – основной залог успеха команды Эрве Ренара, недолго тренировавшего прежде «Сошо», «Лилль» и разные африканские сборные, предпоследней из которых была ивуарийская. Именно ее марокканцы и опередили в отборочном турнире. Игроки у Ренара подобрались искусные: не звезды, но большие мастера. Достаточно сказать, что в обороне сборной Марокко представлены «Ювентус» и «Реал», а многие другие – на передовых ролях в своих клубах. Рискнем предположить, что группа В благодаря марокканским футболистам (иранским все же в меньшей степени) далеко не так прозрачна и ясна, как кажется на первый взгляд.
ФАКТЫ О ЗВЕЗДЕ
Мубарак Буссуфа в детстве побил рекорд мира по чеканке мяча (более 900 раз), а выступая в России за «Анжи» и «Локомотив», запомнился любовью к прическам. Почти каждые выходные он специально летал в родной Амстердам к личному парикмахеру.
4330 км преодолеет по воздуху сборная Марокко за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 9850 км, если со 2-го – то 11 200 км.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
4,35
|
Выход в 1/4 финала
|
15,00
|
Выход в 1/2 финала
|
51,00
|
Выход в финал
|
151,00
|
Чемпионство
|
401,00
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Первый африканский прорыв в плей-офф чемпионатов мира принадлежит именно марокканцам. Причем решающий матч за выход из группы ЧМ-1986 они выиграли у бронзовых призеров Евро-1984 португальцев – 3:1. Кстати, и вторую свою победу в 13 проведенных матчах в рамках мировых чемпионатов марокканская команда одержала над европейской – Шотландией в 1998-м (3:0).
Первые набранные очки Африки – тоже марокканские: в 1970-м благодаря ничьей с Болгарией (1:1). На том же чемпионате сборная Марокко выиграла первый тайм у Германии (1:0). Куда ни глянь – везде эта сборная первопроходец – пионер Африки.
Рекордсменом по числу игр на ЧМ в той самой встрече с шотландцами стал лучший игрок сборной Марокко-1998 Мустафа Хаджи. Это был его 6-й матч.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1970
|
Группа
|
1986
|
1/8 финала
|
1994
|
Группа
|
1998
|
Группа