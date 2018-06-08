Участники ЧМ-2018. Панама: мечты сбываются
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Панамы.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
55
ГРУППА G
18 июня. 18.00 мск. Сочи. Бельгия – Панама
24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис
ПОДГОТОВКА
Панамцы сыграли нулевую ничью с Северной Ирландией. Базой команды станет Олимпийский спортивный центр в Саранске.
СОСТАВ
Окончательная заявка на ЧМ.
Вратари: Хайме ПЕНЕДО (Динамо Бухарест), Хосе КАЛЬДЕРОН (Чоррильо), Алекс РОДРИГЕС (Сан-Франциско, Панама).
Центральные защитники: Фелипе БАЛОЙ (Мунисипаль, Гватемала), Фидель ЭСКОБАР (Нью-Йорк Ред Буллз), Роман ТОРРЕС (Сиэтл Саундерс), Гарольд КАММИНГС (Сан-Хосе).
Крайние защитники: Адольфо МАЧАДО (Хьюстон Динамо), Микаэль МУРИЛЬО (Нью-Йорк Ред Буллз), Луис ОВАЛЬЕ (Олимпия, Гондурас), Эрик ДЭВИС (Дунайска Стреда).
Опорные полузащитники: Анибаль ГОДОЙ (Сан-Хосе), Габриэль ГОМЕС (Букараманга, Колумбия), Валентин ПИМЕНТЕЛЬ (Пласа Амадор), Хосе Луис РОДРИГЕС (Гент).
Атакующие полузащитники: Эдгар БАРСЕНАС (Тапачула, Мексика), Армандо КУПЕР (Универсидад де Чили), Альберто КИНТЕРО (Университарио, Перу), Абдиэль АРРОЙО (Алахуэленсе, Коста-Рика).
Центральные нападающие: Блас ПЕРЕС (Мунисипаль, Гватемала), Габриэль ТОРРЕС (Уачипато, Чили), Исмаэль ДИАС (Депортиво, Испания), Луис ТЕХАДА (Спорт Бойз, Перу).
Главный тренер: Эрнан Дарио ГОМЕС (Колумбия).
ОТБОР К ЧМ-2018
Североамериканская группа В
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Коста-Рика
|
6
|
5
|
1
|
0
|
11-3
|
16
|
2. ПАНАМА
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7-5
|
10
|
3. Гаити
|
6
|
1
|
1
|
4
|
2-4
|
4
|
4. Ямайка
|
6
|
1
|
1
|
4
|
2-10
|
4
Североамериканская финальная группа
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Мексика
|
10
|
6
|
3
|
1
|
16-7
|
21
|
2. Коста-Рика
|
10
|
4
|
4
|
2
|
14-8
|
16
|
3. ПАНАМА
|
10
|
3
|
4
|
3
|
9-10
|
13
|
4. Гондурас
|
10
|
3
|
4
|
3
|
13-19
|
13
|
5. США
|
10
|
3
|
3
|
4
|
17-13
|
12
|
6. Тринидад и Тобаго
|
10
|
2
|
0
|
8
|
7-19
|
6
ГОЛЫ
|
Г.ТОРРЕС
|
3
|
ТЕХАДА
|
2
|
Р.ТОРРЕС
|
2
|
АРРОЙО
|
2
|
ГОМЕС
|
1
|
ПЕРЕС
|
1
|
ЭСКОБАР
|
1
|
БАЛОЙ
|
1
|
КУПЕР
|
1
15 процентов исполненных панамцами штрафных завершились голами (2 из 15)
ИГРОВАЯ СХЕМА
В определенной степени сборная Панамы – аналог, можно даже сказать, лайт-версия коста-риканской образца 2014 года или даже эквадорской 2002-го, которую тренировал как раз Гомес. Та же заглушка в своей зоне с резкими ответными выпадами, та же борьба на каждом метре, за каждый мяч. Разница – в уровне исполнителей: у панамцев и в помине нет никого калибра Руиса и Боланьоса, а голкипер Пенедо напоминает Наваса лишь цветом свитера. Всех своих успехов Панама добилась по дедовской схеме 4-4-2. Попытки сыграть иначе приводят к провалам: с одним форвардом команда беспомощна и не могла забить даже слабакам типа Тринидада, а с тремя центральными защитниками получила в марте 6 безответных мячей от Швейцарии.
Не исключено, впрочем, что Гомес эту тактику к чемпионату мира все-таки наиграет. В этом случае справа может выйти Мурильо, а Мачадо передвинется в тройку – или в ней сыграет Эскобар, который считается основным защитником наравне с капитаном команды Балоем и Р. Торресом. Есть у Гомеса и возможность варьировать размах крыльев: если Боланьос удлинит контратаку слева, тогда на правом краю появится более осторожный Купер.
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Роман Торрес - не только автор решающего гола, обеспечившего Панаме историческую путевку на ЧМ-2018, но и самый грузный футболист финального турнира. Вес защитника - 99 кг.
БОЛЕЛЬЩИКИ
Перед решающим матчем отборочного цикла панамские фанаты растянули на трибунах баннер на русском языке: «Сборная… наша мечта… поехать на чемпионат мира». И небеса их услышали. Одновременно совпали два невероятных условия: панамцы на 88-й минуте вырвали домашнюю победу над Коста-Рикой, а звездная сборная США проиграла на выезде лишенному мотивации Тринидаду и Тобаго.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
51,00
|
Выход в 1/4 финала
|
34,00
|
Выход в 1/2 финала
|
126,00
|
Выход в финал
|
301,00
|
Чемпионство
|
1001,00
3000 км преодолеет по воздуху сборная Панамы за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 8050 км, если со 2-го, то 6350 км.
ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Из 27 побед все время участия в отборочных турнирах (начиная с дебютного ЧМ-1978) больше половины – 14 – сборная Панамы одержала в двух последних циклах.