МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА G

18 июня. 18.00 мск. Сочи. Бельгия – Панама

24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама

28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис

ПОДГОТОВКА

Панамцы сыграли нулевую ничью с Северной Ирландией. Базой команды станет Олимпийский спортивный центр в Саранске.

СОСТАВ

Окончательная заявка на ЧМ.

Вратари: Хайме ПЕНЕДО (Динамо Бухарест), Хосе КАЛЬДЕРОН (Чоррильо), Алекс РОДРИГЕС (Сан-Франциско, Панама).

Центральные защитники: Фелипе БАЛОЙ (Мунисипаль, Гватемала), Фидель ЭСКОБАР (Нью-Йорк Ред Буллз), Роман ТОРРЕС (Сиэтл Саундерс), Гарольд КАММИНГС (Сан-Хосе).

Крайние защитники: Адольфо МАЧАДО (Хьюстон Динамо), Микаэль МУРИЛЬО (Нью-Йорк Ред Буллз), Луис ОВАЛЬЕ (Олимпия, Гондурас), Эрик ДЭВИС (Дунайска Стреда).

Опорные полузащитники: Анибаль ГОДОЙ (Сан-Хосе), Габриэль ГОМЕС (Букараманга, Колумбия), Валентин ПИМЕНТЕЛЬ (Пласа Амадор), Хосе Луис РОДРИГЕС (Гент).

Атакующие полузащитники: Эдгар БАРСЕНАС (Тапачула, Мексика), Армандо КУПЕР (Универсидад де Чили), Альберто КИНТЕРО (Университарио, Перу), Абдиэль АРРОЙО (Алахуэленсе, Коста-Рика).

Центральные нападающие: Блас ПЕРЕС (Мунисипаль, Гватемала), Габриэль ТОРРЕС (Уачипато, Чили), Исмаэль ДИАС (Депортиво, Испания), Луис ТЕХАДА (Спорт Бойз, Перу).

Главный тренер: Эрнан Дарио ГОМЕС (Колумбия).

ОТБОР К ЧМ-2018

Североамериканская группа В

И В Н П М О 1. Коста-Рика 6 5 1 0 11-3 16 2. ПАНАМА 6 3 1 2 7-5 10 3. Гаити 6 1 1 4 2-4 4 4. Ямайка 6 1 1 4 2-10 4

Североамериканская финальная группа

И В Н П М О 1. Мексика 10 6 3 1 16-7 21 2. Коста-Рика 10 4 4 2 14-8 16 3. ПАНАМА 10 3 4 3 9-10 13 4. Гондурас 10 3 4 3 13-19 13 5. США 10 3 3 4 17-13 12 6. Тринидад и Тобаго 10 2 0 8 7-19 6

ГОЛЫ

Г.ТОРРЕС 3 ТЕХАДА 2 Р.ТОРРЕС 2 АРРОЙО 2 ГОМЕС 1 ПЕРЕС 1 ЭСКОБАР 1 БАЛОЙ 1 КУПЕР 1

15 процентов исполненных панамцами штрафных завершились голами (2 из 15)

ИГРОВАЯ СХЕМА

В определенной степени сборная Панамы – аналог, можно даже сказать, лайт-версия коста-риканской образца 2014 года или даже эквадорской 2002-го, которую тренировал как раз Гомес. Та же заглушка в своей зоне с резкими ответными выпадами, та же борьба на каждом метре, за каждый мяч. Разница – в уровне исполнителей: у панамцев и в помине нет никого калибра Руиса и Боланьоса, а голкипер Пенедо напоминает Наваса лишь цветом свитера. Всех своих успехов Панама добилась по дедовской схеме 4-4-2. Попытки сыграть иначе приводят к провалам: с одним форвардом команда беспомощна и не могла забить даже слабакам типа Тринидада, а с тремя центральными защитниками получила в марте 6 безответных мячей от Швейцарии.

Не исключено, впрочем, что Гомес эту тактику к чемпионату мира все-таки наиграет. В этом случае справа может выйти Мурильо, а Мачадо передвинется в тройку – или в ней сыграет Эскобар, который считается основным защитником наравне с капитаном команды Балоем и Р. Торресом. Есть у Гомеса и возможность варьировать размах крыльев: если Боланьос удлинит контратаку слева, тогда на правом краю появится более осторожный Купер.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Роман Торрес - не только автор решающего гола, обеспечившего Панаме историческую путевку на ЧМ-2018, но и самый грузный футболист финального турнира. Вес защитника - 99 кг.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Перед решающим матчем отборочного цикла панамские фанаты растянули на трибунах баннер на русском языке: «Сборная… наша мечта… поехать на чемпионат мира». И небеса их услышали. Одновременно совпали два невероятных условия: панамцы на 88-й минуте вырвали домашнюю победу над Коста-Рикой, а звездная сборная США проиграла на выезде лишенному мотивации Тринидаду и Тобаго.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 51,00 Выход в 1/4 финала 34,00 Выход в 1/2 финала 126,00 Выход в финал 301,00 Чемпионство 1001,00

3000 км преодолеет по воздуху сборная Панамы за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 8050 км, если со 2-го, то 6350 км.

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Из 27 побед все время участия в отборочных турнирах (начиная с дебютного ЧМ-1978) больше половины – 14 – сборная Панамы одержала в двух последних циклах.