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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

55

ГРУППА G

18 июня. 18.00 мск. Сочи. Бельгия – Панама
24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис

ПОДГОТОВКА

Панамцы сыграли нулевую ничью с Северной Ирландией. Базой команды станет Олимпийский спортивный центр в Саранске.

СОСТАВ

Окончательная заявка на ЧМ.

Вратари: Хайме ПЕНЕДО (Динамо Бухарест), Хосе КАЛЬДЕРОН (Чоррильо), Алекс РОДРИГЕС (Сан-Франциско, Панама).
Центральные защитники: Фелипе БАЛОЙ (Мунисипаль, Гватемала), Фидель ЭСКОБАР (Нью-Йорк Ред Буллз), Роман ТОРРЕС (Сиэтл Саундерс), Гарольд КАММИНГС (Сан-Хосе).
Крайние защитники: Адольфо МАЧАДО (Хьюстон Динамо), Микаэль МУРИЛЬО (Нью-Йорк Ред Буллз), Луис ОВАЛЬЕ (Олимпия, Гондурас), Эрик ДЭВИС (Дунайска Стреда).
Опорные полузащитники: Анибаль ГОДОЙ (Сан-Хосе), Габриэль ГОМЕС (Букараманга, Колумбия), Валентин ПИМЕНТЕЛЬ (Пласа Амадор), Хосе Луис РОДРИГЕС (Гент).
Атакующие полузащитники: Эдгар БАРСЕНАС (Тапачула, Мексика), Армандо КУПЕР (Универсидад де Чили), Альберто КИНТЕРО (Университарио, Перу), Абдиэль АРРОЙО (Алахуэленсе, Коста-Рика).
Центральные нападающие: Блас ПЕРЕС (Мунисипаль, Гватемала), Габриэль ТОРРЕС (Уачипато, Чили), Исмаэль ДИАС (Депортиво, Испания), Луис ТЕХАДА (Спорт Бойз, Перу).
Главный тренер: Эрнан Дарио ГОМЕС (Колумбия).

ОТБОР К ЧМ-2018

Североамериканская группа В

 

И

В

Н

П

М

О

1. Коста-Рика

6

5

1

0

11-3

16

2. ПАНАМА

6

3

1

2

7-5

10

3. Гаити

6

1

1

4

2-4

4

4. Ямайка

6

1

1

4

2-10

4

Североамериканская финальная группа

 

И

В

Н

П

М

О

1. Мексика

10

6

3

1

16-7

21

2. Коста-Рика

10

4

4

2

14-8

16

3. ПАНАМА

10

3

4

3

9-10

13

4. Гондурас

10

3

4

3

13-19

13

5. США

10

3

3

4

17-13

12

6. Тринидад и Тобаго

10

2

0

8

7-19

6

ГОЛЫ

Г.ТОРРЕС

3

ТЕХАДА

2

Р.ТОРРЕС

2

АРРОЙО

2

ГОМЕС

1

ПЕРЕС

1

ЭСКОБАР

1

БАЛОЙ

1

КУПЕР

1

15 процентов исполненных панамцами штрафных завершились голами (2 из 15)

ИГРОВАЯ СХЕМА

В определенной степени сборная Панамы – аналог, можно даже сказать, лайт-версия коста-риканской образца 2014 года или даже эквадорской 2002-го, которую тренировал как раз Гомес. Та же заглушка в своей зоне с резкими ответными выпадами, та же борьба на каждом метре, за каждый мяч. Разница – в уровне исполнителей: у панамцев и в помине нет никого калибра Руиса и Боланьоса, а голкипер Пенедо напоминает Наваса лишь цветом свитера. Всех своих успехов Панама добилась по дедовской схеме 4-4-2. Попытки сыграть иначе приводят к провалам: с одним форвардом команда беспомощна и не могла забить даже слабакам типа Тринидада, а с тремя центральными защитниками получила в марте 6 безответных мячей от Швейцарии.

Не исключено, впрочем, что Гомес эту тактику к чемпионату мира все-таки наиграет. В этом случае справа может выйти Мурильо, а Мачадо передвинется в тройку – или в ней сыграет Эскобар, который считается основным защитником наравне с капитаном команды Балоем и Р. Торресом. Есть у Гомеса и возможность варьировать размах крыльев: если Боланьос удлинит контратаку слева, тогда на правом краю появится более осторожный Купер.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Роман Торрес - не только автор решающего гола, обеспечившего Панаме историческую путевку на ЧМ-2018, но и самый грузный футболист финального турнира. Вес защитника - 99 кг.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Перед решающим матчем отборочного цикла панамские фанаты растянули на трибунах баннер на русском языке: «Сборная… наша мечта… поехать на чемпионат мира». И небеса их услышали. Одновременно совпали два невероятных условия: панамцы на 88-й минуте вырвали домашнюю победу над Коста-Рикой, а звездная сборная США проиграла на выезде лишенному мотивации Тринидаду и Тобаго.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала

51,00

Выход в 1/4 финала

34,00

Выход в 1/2 финала

126,00

Выход в финал

301,00

Чемпионство

1001,00

3000 км преодолеет по воздуху сборная Панамы за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 8050 км, если со 2-го, то 6350 км.

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Из 27 побед все время участия в отборочных турнирах (начиная с дебютного ЧМ-1978) больше половины – 14 – сборная Панамы одержала в двух последних циклах.

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