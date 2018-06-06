Чуть больше года назад талантливый чешский защитник Франтишек Райторал был найден мертвым в своем доме в Турции. По данным местных СМИ, которые позже подтвердились, игрок повесился. Последний год своей жизни всегда улыбчивый и жизнерадостный Райторал выступал за «Газиантепспор». Президент клуба Ибрагим Кызыл одним из первых узнал о случившемся и был шокирован. По его словам, команда была не в курсе, что у Франтишека есть какие-либо проблемы. Чех стал очередной молчаливой жертвой депрессии.

Поговаривали о трудностях в личной жизни игрока – тяжелом расставании с возлюбленной, которой якобы он написал прощальное письмо. Также ходили слухи, что Райторал проиграл большую сумму денег в казино и не имел возможности расплатиться с долгами. Но семья футболиста сделала все, чтобы личное оставалось личным, поэтому о причинах, побудивших 31-летнего защитника свести счеты с жизнью, поклонникам футболиста не суждено было узнать. Партнеры Райторала по команде говорили о том, что он всегда был улыбчив, но ни с кем из игроков и клубного персонала близко не общался. Так появилась версия, что после болезненного расставания и отъезда подруги чех страдал от одиночества, находясь вдали от дома.

Как показало исследование, опубликованное в 2013 году Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), 38% (из 607 опрошенных) действующих игроков и 35% бывших футболистов (из 219) сообщили о симптомах депрессии и тревоги. Кроме того, исследование выявило наличие связи между серьезными травмами и психическим расстройством – игроки, перенесшие тяжелые повреждения, как правило, в два-четыре раза чаще указывают на проблемы с психикой.

В то же время представители FIFPro утверждают, что в большинстве случаев футболисты совершают попытку суицида по окончании карьеры, когда становятся невостребованными. Яркий пример – бывший защитник и экс-председатель Ассоциации профессиональных футболистов Великобритании Кларк Карлайл, бросившийся под грузовик в 2014 году. В результате он получил серьезные травмы – перелом ребра, раздробленное колено и внутреннее кровотечение. Но благодаря эффективной работе врачей спустя месяц был выписан из больницы. Сам пострадавший так объяснил свой поступок:

"Я должен был умереть. Это не было попыткой убежать от проблем. Это было идеальным решением и сделало бы всех счастливыми. Я увидел большой грузовик, не было никакой спешки. Я подошел к заграждению, перешагнул через него, сделал два шага, а затем прыгнул под машину", - цитирует Карлайла Daily Mail.

По его словам, причиной, подтолкнувшей его на попытку суицида, была депрессия, вызванная окончанием футбольной карьеры, финансовыми проблемами и потерей работы эксперта на телевидении.

Отношение современных людей к тем, кто страдает от проблем с психикой, неоднозначное. А главное – далеко не всегда человек, тем более спортсмен, делясь своей историей, получает поддержку. Довольно часто люди, страдающие от депрессии, сталкиваются с осуждением и непониманием со стороны тех, кто их окружает. Отсюда берется замкнутость потенциальной жертвы суицида.

К психическим расстройствам профессиональных футболистов мы – болельщики и журналисты – относимся снисходительно. В нашем понимании – успешный и богатый человек не может страдать. Точнее может, но не должен. Хотя жертвой подобного состояния может стать любой, вне зависимости от социального статуса и положения в обществе. По данным Всемирной организации здравоохранения, причиной 1,4% смертей в мире (данные 2015 года) является суицид. Статистика пугающая, но ее можно уменьшить. Для этого всем нам нужно с бОльшим пониманием относиться к проблемам окружающих и протягивать руку помощи тем, кто страдает от психического расстройства.

В истории Франтишека Райторала 31-летнему футболисту, которому бы еще жить да жить, помешало выпутаться из сложной жизненной ситуации одиночество. Это на поле он был частью команды, а за его пределами, как выяснилось, нет.