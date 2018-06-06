За неделю до старта чемпионата мира мы задали одинаковые вопросы о предстоящем турнире пяти бывшим главным тренерам сборной России. Общий лейтмотив – не так безнадежна наша нынешняя команды, как кажется.

– Контрольный матч с Турцией (1:1) был последним шансом оценить готовность команды Станислава Черчесова к чемпионату мира. Ваши ощущения?

Юрий СЕМИН, главный тренер сборной России – 2005, тренер сборной России – 1992-1994, 1996-1999: – Думаю, сейчас правильнее забыть все товарищеские матчи и начать с чистого листа. Причем начинать уверенно. Вот и все. Абсолютно реально выкинуть из головы все, что происходило до начала чемпионата.

Анатолий БЫШОВЕЦ, главный тренер сборной России – 1998:

– Матчи за два года работы штаба Черчесова оставили двоякое впечатление. Пришлось делать смену поколений, что всегда проходит очень тяжело. Этот фактор, конечно, надо было держать в уме, когда мы играли с Испанией, Францией, Аргентиной или Бразилией, но сейчас, на финише подготовки, матч с Австрией оставил чувство неудовлетворенности от игры команды в обороне и в атаке. Зато по первому тайму встречи с Турцией, в которой мы моделировали стартовый матч чемпионата мира, появилось ощущение оптимизма. Время до Саудовской Аравии еще есть – и сам первый соперник нам как благо. Исходное состояние мы видим, желаемое Черчесовым понятно, теперь осталось перейти от одного состояния к другому и добиться победы.

Валерий ГАЗЗАЕВ, главный тренер сборной России 2002-2003:

– На этот вопрос лучше всех ответит главный тренер сборной России.

Борис ИГНАТЬЕВ, главный тренер сборной России 1996-1998:

– Есть вопросы. И много. А ответы получим только 14 числа в игре с Саудовской Аравией. Итоги двухлетней подготовки будем подводить только после турнира.

Георгий ЯРЦЕВ, главный тренер сборной России 2003-2004:

– Ощущения должны быть у Черчесова. Думаю, на соперников у него есть наработанные вещи. Дома играть, конечно, хорошо, но ответственность огромная. Ругать ребят не хочется, хвалить пока не за что. Но есть время исправить все ошибки.

– Что бы вы сказали сейчас российским болельщикам?

СЕМИН:

– Давайте все вместе поддерживать нашу национальную команду! Это наша сборная – другой у нас нет. От болельщиков очень много зависит. Мощная поддержка значительно повысит мотивацию игроков. Так что, закончили всю критику! Команде нужны положительные эмоции!

БЫШОВЕЦ:

– Настоящие думающие болельщики, которые преданны футболу, вряд ли будут чем-то обделены на этом празднике. Разве что отрицательный результат нашей команды может испортить настроение в какой-то степени. Но, в целом, все получат зрелище на разные вкусы. Лучшие команды, лучшие игроки – никто не останется равнодушным.

ГАЗЗАЕВ:

– И на этот вопрос тоже – к Черчесову.

ИГНАТЬЕВ:

– В жизни каждого из нас произойдет уникальное событие. Чемпионат мира достается не каждой стране. Мы этого добились, и теперь должны получить максимум удовольствия. А нашу сборную не спешите критиковать. Да, есть некоторая неудовлетворенность сегодняшним состоянием, но все может поменяться в одночасье, и никто точно не знает, как она будет выглядеть на турнире. Давайте, поддержим команду. 12-й игрок очень ей нужен. А спрашивать будем уже после.

ЯРЦЕВ:

– Надежды и веры нам всем! Я удивлен, поражен и восхищен. Никогда в жизни не думал, что увижу чемпионат мира в нашей стране. Спасибо огромное нашему президенту и всем руководителям, который завоевали в тяжелой борьбе этот турнир для России. Еще раз скажу: давайте надеяться, что наша команда нас не подведет!

– Будь у вас возможность выступить перед игроками, о чем бы говорили с командой?

СЕМИН:

– Все скажет Черчесов.

БЫШОВЕЦ:

– Сказал бы одно: никто не может подготовить тебя к турниру лучше, чем ты сам. Могу утверждать это на собственном примере: в 70-м году я с января отсчитывал дни до момента, когда выйду на поле «Ацтеки» в матче против сборной Мексики. И готовил себя соответствующе. Правда, к сожалению, у нас не принято обращаться к преемственности. Как Загалло помогал Паррейре в сборной Бразилии в 1994-м или как сейчас в теннисе Агасси помогает Джоковичу. Хотя, понятно, что опыт предшественника очень важен. Не хочу себя ни с кем сравнивать, но победа на Олимпиаде, ничьи с чемпионами мира и Европы на групповой стадии Евро-1992 дают право сказать игрокам какие-то главные слова.

ГАЗЗАЕВ:

– Опять же – это дело Черчесова.

ИГНАТЬЕВ:

– Вы счастливые люди. В ближайшие дни у вас произойдет такое важное событие, которое на себе могут испытать единицы футболистов на всем земном шаре. Помните об этом. Вы уже вошли в историю футбола, и пройдут многие десятки лет, а про вас все равно будут говорить. А вот что скажут, будет зависеть от того, как вы себя проявите.

ЯРЦЕВ:

– Кто был в моей сборной, знают, что я говорил перед большим турниром. Бить себя в грудь и рассказывать о патриотизме сейчас бы не стал. На это поколение легла огромная ответственность перед всеми болельщиками показать самую лучшую и бескомпромиссную игру. У нас очень талантливая команда. Товарищеские матчи не дали оптимизма, но официальные матчи – есть официальные. Мы увидим боевитый сильный коллектив. «Не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет», – помните знаменитые слова Николая Петровича Старостина? Наши футболисты должны очень захотеть порадовать всю страну своей игрой. Пусть вступают в борьбу не боясь, мы играем на своей земле, а дорогу осилит только идущий. Им простят все, кроме безразличия.

– Ваши личные ожидания от чемпионата мира?

СЕМИН:

– Мы уже все выиграли, когда так хорошо подготовились к турниру как страна-организатор. Будет один из лучших чемпионатов в истории. У меня нет ни малейших сомнений в этом. Мы все увидим потрясающий футбол, к нам приедут сотни тысяч людей из других стран, и нам надо очень гостеприимно их встретить. Не на футбольном поле, а в жизни. Это самое главное! Наши гости должны увидеть, какая она – Россия, получить положительные эмоции и довольными поехать домой.

БЫШОВЕЦ:

– Если для болельщиков чемпионат мира – фестиваль, праздник и возможность наслаждаться искусством, которое будут показывать игроки, то для профессионалов – работа и, не побоюсь этого слова, учеба. Принцип наглядности позволяет получить много ценной информации о том, что сейчас предлагают тренеры и игроки.

ГАЗЗАЕВ:

– Могу только в очередной раз выразить свое восхищение тем, что турнир планетарного масштаба проводится в нашей стране. Мы получили великолепную, может быть, даже лучшую в мире инфраструктуру, великолепные спортивные объекты, много объектов социальной значимости и сотни тысяч рабочих мест. Страна фактически стала другой. И, конечно, мы все воочию увидим лучшие команды мира, лучших футболистов – это даст мощный толчок развитию футбола в России. Это база для наших будущих побед на чемпионатах мира и Европы.

ИГНАТЬЕВ:

– Прежде всего, я буду работать. Мне интересно смотреть, по какому пути развивается футбол. Все нюансы интересны: выход в атаку, стандарты, оборона – у меня есть поручение потом свои мысли сформулировать для специального буклета, который будет выпущен организаторами по итогам турнира.

ЯРЦЕВ:

– Точно знаю, что по организации это будет один из самых выдающихся чемпионатов мира в истории. Но больше всего я жду игру, результат и тот момент абсолютной радости и счастья, который футбол может дать болельщикам. Мы должны выстрелить. У нас талантливая команда, и очень многое будет зависеть от психологии тренерского штаба. Желаю Станиславу и всем его помощником быть не растопыренными пальцами, а сжатым кулаком. Вот чего я жду! Чтобы мы доказали, что российский футбол мирового уровня.

– Как планируете следить за турниром?

СЕМИН:

– Сейчас я как раз разбираюсь с билетами. И, кстати, хочу сказать, что РФС мог бы выдать тренерам премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ по одному-два, чтобы можно было спокойно ходить и смотреть матчи чемпионата мира. Это была бы правильная и полезная практика, которую применяют другие страны.

БЫШОВЕЦ:

– Пока в моих конкретных планах значится только матч-открытие. А в остальном, рассчитываю увидеть вживую, как можно больше игр.

ГАЗЗАЕВ:

– По возможности посмотрю все матчи, которые пройдут в Москве. Постараюсь съездить в Санкт-Петербург на игру Россия – Египет. Это, наверное, максимум, что удастся посетить. Работы в Государственной Думе очень много даже во время чемпионата мира.

ИГНАТЬЕВ:

– У меня обширная программа. Начиная с 14 числа – шесть матчей в неделю, два матча 1/8 финала, два четвертьфинала и полуфиналы. Аккредитации и билеты уже имеются.

ЯРЦЕВ:

– Планирую посетить все, что смогу посмотреть. А что не увижу воочию, то увижу по телевизору.

– Как выступит сборная России?

СЕМИН:

– Хочу, чтобы выступила как можно лучше.

БЫШОВЕЦ:

– Наша команда имеет хорошие шансы выйти из группы и выполнить задачу-минимум.

ГАЗЗАЕВ:

– Идеальный результат – четвертьфинал или полуфинал. Хороший – выход из группы. Все остальное не обсуждается.

ИГНАТЬЕВ:

– Из подгруппы мы выйдем. Это уже будет большой успех. А дальше на пути, скорее всего, будет Португалия или Испания, с которыми придется очень сложно.

ЯРЦЕВ:

– В прогнозах я не силен, но, уверен, группу мы пройдем, а дальше все будет зависеть от противника и прочих факторов.

– Кто выиграет чемпионат мира?

СЕМИН:

– Не знаю.

БЫШОВЕЦ:

– Выделю трех претендентов – Германия, Испания, Бразилия.

ГАЗЗАЕВ:

– За последнее время это будет самый сильный чемпионат мира по составу участников. Бразилия, Аргентина – реальные претенденты? Да. Уругвай очень сбалансированная команда с большими амбициями. Из европейских сборных, конечно же, Германия, Франция, Испания, Бельгия – все претенденты на тройку призеров. И это я не назвал англичан, чемпионов Европы португальцев, хорватов, у которых очень сильная команда. Сами видите, какая конкуренция. Думаю, будет очень интересный чемпионат и предсказать его итог как никогда сложно. Но, может быть, из всех чуть-чуть предпочтительнее выглядят бразильцы.

ИГНАТЬЕВ:

– Германия, Испания или Бразилия. Кто-то из этой тройки.

ЯРЦЕВ:

– Выиграет чемпион мира.