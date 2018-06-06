Что возят с собой участники чемпионатов мира? Мы изучили райдеры команд, которые приедут в Россию, и вспомнили самые любопытные примеры предыдущих ЧМ.

Первыми в России во вторник заселились иранцы. В четверг приедут сборные Испании и Панамы, за которыми последует длинная вереница остальных участников ЧМ-2018.

Все команды давно определились с базами, которые станут для них домом на ближайшие месяц-полтора, и требованиями, которые должна соблюсти принимающая сторона. В райдерах полно экзотики – от гольф-каров для аргентинцев до ортопедических матрасов для корейцев.

ФРАНЦИЯ (база - Кострово)

Французы оказались одними из самых непритязательных участников турнира. С командой в Россию прилетит шеф-повар, который будет следить за работой коллег в отеле. При этом никаких фирменных вин, сыров, лягушачьих лапок и прочих популярных французских продуктов «трехцветные» с собой не возьмут.

Требования к пище простые – блюда из местных продуктов (минимум жареного и ничего копченого) в соответствии с диетой. Любопытно, что четыре года назад райдер французов был куда жестче – поскольку в команде немало мусульман, одним из ключевых пунктов было наличие халяльной пищи.

Также французы на ЧМ-2014 требовали заменить в ванных комнатах твердое мыло на жидкое.

ИСПАНИЯ (Краснодар)

Испанцы также решили привезти с собой шеф-повара. Он проведет несколько мастер-классов для работников краснодарской базы. Для этого в испанскую делегацию включены двое дополнительных переводчиков.

Качество продуктов в отечественных супермаркетах представителей «красной фурии» также в целом устроило. С собой им придется привезти только хамон и пармезан.

Изумительные условия базы ФК «Краснодар» привели испанцев в восторг. Только две просьбы - покороче подстричь газон на тренировочном поле и выделить для команды кофемашину.

АНГЛИЯ (Репино)

Родоначальники футбола попросили увеличить размеры кроватей и поставить в каждый номер по приставке PlayStation. Также в номерах должны вещать британские телеканалы.

ПОРТУГАЛИЯ (Кратово)

Действующие чемпионы Европы также потребовали по Playstation в каждый номер. Плюс - по большой плазме.

Кроме того, за безопасность главной звезды португальской сборной Криштиану Роналду будут отвечать двое телохранителей: Нуну Марекош (бывший тореадор и военный парашютист) и Гонсало Сальгадо (экс-боец ММА).

По сравнению с ЧМ-2014 португальцы и их лидер поумерили аппетиты. В Бразилии их сопровождали шестеро телохранителей, из которых четверо были приставлены к Криштиану.

БРАЗИЛИЯ (Сочи)

Пятикратные чемпионы мира используют криотерапию (лечение холодом), поэтому запросили доставить на тренировочную базу 600 кг льда для выведения молочной кислоты после тренировок. Также им потребуются арбузы, бананы и виноград.

Нынешнюю сборную отличает практичность во всем, а вот еще восемь лет назад бразильцы были настроены куда более расслабленно. На ЧМ-2010 команда Дунги не смогла обойтись без крытого бассейна с температурой +32 и полей для гольфа, окруженных стенами или брезентом.

ГЕРМАНИЯ (Ватутинки)

Немцы внесли в качестве одного из обязательных пунктов рисовое и миндальное молоко в номерах. Йоахим Лев - большой оригинал.

АРГЕНТИНА (Бронницы)

Неожиданное требование выставили аргентинцы. Лео Месси и компания планируют перемещаться по Бронницам… на гольф-карах. Интересно, справятся ли эти маленькие машинки с подмосковными ямами и доживут ли до конца чемпионата мира…

Но это организаторам еще повезло. Восемь лет назад властям ЮАР пришлось полностью заменить сантехнику, которая пришлась не по вкусу эпатажному главному тренеру аргентинцев Диего Марадоне. В результате его ванная комната была переоборудована новой сантехникой класса «люкс» - одно только сиденье для унитаза обошлось организаторам почти в 500 долларов. Также аргентинская федерация футбола попросила перекрасить стены в белый цвет и предоставить команде шесть приставок PlayStation.

ЯПОНИЯ (Казань)

Аскетичные японцы ничего просить не стали, зато удвоили свои траты на еду и проживание. Дело в том, что первую национальную команду будет сопровождать юношеская сборная, которая сможет окунуться в атмосферу ЧМ-2018 и набраться опыта у старших товарищей.

А вот перед ЧМ-2014 представители Страны восходящего солнца выразили пожелание иметь по джакузи в каждом номере.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ (Ломоносов)

Корейцы во всем мире известны своей страстью к пинг-понгу. Отсюда просьба поставить на базе сборной стол, чтобы футболисты могли морально разгрузиться после тяжелых матчей и тренировок. А для более качественного и быстрого восстановления в каждом номере заменили обычные матрасы на ортопедические.

Хозяева ЧМ-2002 также запросили две большие плазмы, но, в отличие от португальцев, не для развлечений, а для тактических занятий и послематчевых разборов.

НИГЕРИЯ (Ессентуки)

Африканцы оказались не готовы покупать продукты в российских супермаркетах, поэтому помимо шеф-повара привезут с собой все необходимое – от национальных продуктов до привычных и любимых ими специй.

КОСТА-РИКА (Павловск)

Самыми закрытыми оказались костариканцы, потребовавшие увеличить высоту забора вокруг поля в Павловске с двух метров до шести. Узнать, что происходит за стеной, смогут только обладатели дорогостоящих дронов с видеокамерами.

…А вот примеры требований сборных, которые не приедут в Россию.

АЛЖИР

Наши обидчики на ЧМ-2014 четыре года назад запросили в каждый номер Коран. Сейчас их примеру наверняка последуют многие участники чемпионата - мусульмане. Например, сборная Саудовской Аравии в полном составе, матчем с которой наши откроют ЧМ-2018.

КОЛУМБИЯ

Необычной была просьба колумбийцев, пожелавших в Бразилии привлечь к тренировкам своей сборной 15 футболистов из молодежных школ штата Сан-Паулу. Видимо, в качестве спарринг-партнеров.

ЭКВАДОР

На ЧМ-2014 эта команда пожелала, чтобы в каждом номере стояли корзины с бананами, привезенными из Эквадора.

…И О ШАМАНАХ

Сборная Сенегала во время ЧМ-2002 запомнилась колоритными помощниками-шаманами, обвешанными амулетами и бубнами. Они присутствовали на всех матчах своей команды и регулярно попадали в объективы телекамер. Как ни странно, это африканцам помогло – они опередили в группе Уругвай и Францию, в плей-офф одолели шведов (2:1) и лишь в овертайме четвертьфинала проиграли Турции (0:1).

А в 2006 году все 12 стадионов в Германии перед стартом чемпионата мира посетил (и освятил) шаман из Эквадора Тцамаренда Найчапи. Он провел серию ритуалов, которые позволили «изгнать злых духов» со спортивных сооружений. Турнир прошел на «ура», а Эквадор вышел из группы, опередив Польшу и Коста-Рику.

Наверняка и в России мы увидим колоритных колдунов, съехавшихся на чемпионат мира из разных концов планеты.