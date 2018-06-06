Журнал Forbes представил новую версию рейтинга самых высокооплачиваемых атлетов за минувший год. «Советский спорт» изучил список главных богатеев и собрал интересные факты о нем.

В общей сложности 100 самых богатых атлетов заработали 3,8 миллиарда долларов – это на 23 процента больше, чем в 2017 году

На верхнюю строчку рейтинга вернулся Флойд Мэйвезер, возобновивший карьеру ради единственного боя – с Конором Макгрегором. Поединок принес американцу 275 миллионов долларов (ровно половину от общей выручки в 550 миллионов, которую собрали организаторы). С учетом рекламных контрактов доход Флойда составил 285 миллионов.

Сам Макгрегор получил куда меньше – «всего» 85 миллионов (но, правда, он и проиграл в том бою). В любом случае этого хватило, чтобы ирландец вошел в топ-5, поднявшись на 4-е позицию (с 24-й строчки годом ранее). Еще 14 миллионов он заработал на рекламе.

Лионель Месси, подписав новый контракт с «Барселоной», обошел Криштиано Роналду, поднявшись на вторую строчку с доходом в 111 миллионов. Роналду – лидер предыдущего рейтинга – теперь только третий (108 миллионов).

Если брать по видам спорта, то в топ-100 больше всего представителей баскетбола – ровно 40 человек! Это связано с резким ростом потолка зарплат и, соответственно, контрактов звезд НБА. Главная из них – и самая богатая – Леброн Джеймс заработал 85,5 миллионов (из них зарплата – 33,5 миллиона, остальное – реклама) и занял шестое место общего рейтинга.

Больше всего на рекламе в прошлом году «поднял» швейцарец Роджер Федерер – самый титулованный игрок в истории стряс со своих спонсоров 65 миллионов. Вместе с призовыми за победы на турнирах он разбогател на сумму в 77,2 миллиона – 7-е место рейтинга.

Всего в рейтинг вошли представители 10 видов спорта. Это баскетбол (40 человек), американский футбол (18), бейсбол (14), футбол (9), бокс/MMA (5), гольф (5), теннис (4), «Формула-1» (3), крикет (1) и легкая атлетика (1). Заметьте – хоккеистов в списке нет!

По географии разброс более широкий. В список богатейших попали представители 22 стран мира. Больше всего, конечно, атлетов из США – 66 человек. На втором месте – Великобритания (5). Оцените разрыв! Доминиканская республика и Испания делегировали по 3 человека. Франция, Япония, Венесуэла (за счет бейсболистов), Аргентина и Бразилия – по 2. Наконец, еще по одному представителю рейтинга имеют паспорта следующих стран: Индия, Португалия, Швейцария, Мексика, Казахстан, Германия, Ямайка, Греция, Сербия, Новая Зеландия, Уругвай, Куба и Ирландия.

Заметьте – в списке нет ни одного россиянина! Постоянный (и, как правило, единственный наш участник рейтинга) Мария Шарапова после известной истории с мельдонием потеряла рад крупных спонсоров (либо не досчиталась спонсорских выплат), а ее заработок на корте после возвращения в Тур пока оставляет желать лучшего.

В итоге единственным представителем стран СНГ в рейтинге-2018 стал боксер Геннадий Головкин – спортсмен из Казахстана заработал 25 миллионов и занял 72-е место в топ-100.

Впервые за долгое время в топ-100 не вошла ни одна женщина! В прошлом году в рейтинге отметилась Серена Уильямс, но, взяв декретный отпуск после Australian Open-2017, американка резко потеряла в доходах.

Нижним порогом для вхождения в топ-100 на этот раз оказалась сумма в 22,9 миллиона долларов. Именно столько заработал француз Николя Батюм, выступая в НБА за «Шарлотт».

ТОП-10 САМЫХ БОГАТЫХ АТЛЕТОВ

спортсмен страна вид спорта годовой доход 1. Флойд Мэйвезер США бокс $285 000 000 2. Лионель Месси Аргентина футбол $111 000 000 3. Криштиано Роналду Португалия футбол $108 000 000 4. Конор Макгрегор Ирландия бокс/MMA $99 000 000 5. Неймар Бразилия футбол $90 000 000 6. Леброн Джеймс США баскетбол $85 500 000 7. Роджер Федерер Швейцария теннис $77 200 000 8. Стефен Карри США баскетбол $76 900 000 9. Мэтт Райан США американский футбол $67 300 000 10. Мэтью Стэффорд США американский футбол $59 500 000

Полная версия рейтинга здесь.