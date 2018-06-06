Кто вертит миллионами? Изучаем список спортсменов Forbes
Журнал Forbes представил новую версию рейтинга самых высокооплачиваемых атлетов за минувший год. «Советский спорт» изучил список главных богатеев и собрал интересные факты о нем.
В общей сложности 100 самых богатых атлетов заработали 3,8 миллиарда долларов – это на 23 процента больше, чем в 2017 году
На верхнюю строчку рейтинга вернулся Флойд Мэйвезер, возобновивший карьеру ради единственного боя – с Конором Макгрегором. Поединок принес американцу 275 миллионов долларов (ровно половину от общей выручки в 550 миллионов, которую собрали организаторы). С учетом рекламных контрактов доход Флойда составил 285 миллионов.
Сам Макгрегор получил куда меньше – «всего» 85 миллионов (но, правда, он и проиграл в том бою). В любом случае этого хватило, чтобы ирландец вошел в топ-5, поднявшись на 4-е позицию (с 24-й строчки годом ранее). Еще 14 миллионов он заработал на рекламе.
Лионель Месси, подписав новый контракт с «Барселоной», обошел Криштиано Роналду, поднявшись на вторую строчку с доходом в 111 миллионов. Роналду – лидер предыдущего рейтинга – теперь только третий (108 миллионов).
Если брать по видам спорта, то в топ-100 больше всего представителей баскетбола – ровно 40 человек! Это связано с резким ростом потолка зарплат и, соответственно, контрактов звезд НБА. Главная из них – и самая богатая – Леброн Джеймс заработал 85,5 миллионов (из них зарплата – 33,5 миллиона, остальное – реклама) и занял шестое место общего рейтинга.
Больше всего на рекламе в прошлом году «поднял» швейцарец Роджер Федерер – самый титулованный игрок в истории стряс со своих спонсоров 65 миллионов. Вместе с призовыми за победы на турнирах он разбогател на сумму в 77,2 миллиона – 7-е место рейтинга.
Всего в рейтинг вошли представители 10 видов спорта. Это баскетбол (40 человек), американский футбол (18), бейсбол (14), футбол (9), бокс/MMA (5), гольф (5), теннис (4), «Формула-1» (3), крикет (1) и легкая атлетика (1). Заметьте – хоккеистов в списке нет!
По географии разброс более широкий. В список богатейших попали представители 22 стран мира. Больше всего, конечно, атлетов из США – 66 человек. На втором месте – Великобритания (5). Оцените разрыв! Доминиканская республика и Испания делегировали по 3 человека. Франция, Япония, Венесуэла (за счет бейсболистов), Аргентина и Бразилия – по 2. Наконец, еще по одному представителю рейтинга имеют паспорта следующих стран: Индия, Португалия, Швейцария, Мексика, Казахстан, Германия, Ямайка, Греция, Сербия, Новая Зеландия, Уругвай, Куба и Ирландия.
Заметьте – в списке нет ни одного россиянина! Постоянный (и, как правило, единственный наш участник рейтинга) Мария Шарапова после известной истории с мельдонием потеряла рад крупных спонсоров (либо не досчиталась спонсорских выплат), а ее заработок на корте после возвращения в Тур пока оставляет желать лучшего.
В итоге единственным представителем стран СНГ в рейтинге-2018 стал боксер Геннадий Головкин – спортсмен из Казахстана заработал 25 миллионов и занял 72-е место в топ-100.
Впервые за долгое время в топ-100 не вошла ни одна женщина! В прошлом году в рейтинге отметилась Серена Уильямс, но, взяв декретный отпуск после Australian Open-2017, американка резко потеряла в доходах.
Нижним порогом для вхождения в топ-100 на этот раз оказалась сумма в 22,9 миллиона долларов. Именно столько заработал француз Николя Батюм, выступая в НБА за «Шарлотт».
ТОП-10 САМЫХ БОГАТЫХ АТЛЕТОВ
|
спортсмен
|
страна
|
вид спорта
|
годовой доход
|
1. Флойд Мэйвезер
|
США
|
бокс
|
$285 000 000
|
2. Лионель Месси
|
Аргентина
|
футбол
|
$111 000 000
|
3. Криштиано Роналду
|
Португалия
|
футбол
|
$108 000 000
|
4. Конор Макгрегор
|
Ирландия
|
бокс/MMA
|
$99 000 000
|
5. Неймар
|
Бразилия
|
футбол
|
$90 000 000
|
6. Леброн Джеймс
|
США
|
баскетбол
|
$85 500 000
|
7. Роджер Федерер
|
Швейцария
|
теннис
|
$77 200 000
|
8. Стефен Карри
|
США
|
баскетбол
|
$76 900 000
|
9. Мэтт Райан
|
США
|
американский футбол
|
$67 300 000
|
10. Мэтью Стэффорд
|
США
|
американский футбол
|
$59 500 000