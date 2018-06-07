Иван Игнатьев является одним из участников российской кампании Pepsi «Love it.Live it. Football», объединяющей искусство и спорт, и изображен на дизайнах упаковок бренда.

«СНАЧАЛА ЖИЛИ В КОТТЕДЖАХ. АКАДЕМИЮ ПОСТРОИЛИ ПОТОМ»

- Вы родились в Ачинске, там начали заниматься футболом. Насколько это было перспективно в небольшом сибирском городке?

- Не думал о перспективах, потому что в футбол пришел случайно. Увидел, как занимались старшие пацаны из школы и тоже решил попробовать. В семье у меня никто в футбол не играл и не смотрел в принципе. Футбол понравился сразу, потом каждый день на тренировках пропадал.

- Почему именно футбол? Все-таки регион не самый теплый.

- Да я всем понемногу занимался в детстве, в баскетбол играл и даже пробовал себя в хоккее. Мама особо в мои занятия футболом не лезла, я все важные вопросы всегда обсуждал с тренером Владимиром Тетериным. Он, можно сказать, и пробил мне дорогу в большой спорт.

Были моменты, когда я бросал занятия. Тренер приходил в школу и пытался меня вразумить. Я в тот момент много прогуливал, директор школы тоже был недоволен. И однажды тренер сказал, что есть вариант с просмотром в «Краснодаре», что клуб все оплачивает. Мама сначала не хотела отпускать, но в итоге решили попробовать и поехали.

- Как это было?

- Меня вызвали в сборную Красноярска, наша команда поехала на турнир в Геленджик. Там присутствовали селекционеры «Краснодара». Лично ко мне никто не подходил, клуб связывался с моим тренером.

- Вами интересовались ЦСКА и еще один клуб из Москвы. Почему выбрали именно «Краснодар»?

- Мы думали на перспективу. Нам рассказывали о планах «Краснодара», академии, которую тогда только начинали строить. Масштабность проекта тогда очень понравилась, и тренер посоветовал выбрать именно этот вариант. Когда приезжал в «Краснодар», такой академии, как сейчас, не было. Мы жили в коттеджах. Были поля, остальное только строилось.

«ПЕРВОЕ ВРЕМЯ В «КРАСНОДАРЕ» БЫЛО ОЧЕНЬ СЛОЖНО»

- Как вообще происходил переезд? Тяжело ли было?

- Мама осталась дома, я переезжал сюда один. Помогло, что в Краснодарском крае у меня живут дядя и двоюродный брат, они всегда приезжали и поддерживали. Но первое время было очень сложно: когда ездил первый раз на каникулы домой, не хотел возвращаться. Потом меня как-то переубедили и я понял через время, что мог сделать ошибку. Потом уже адаптировался и дальше все нормально было.

- Что больше всего удивило в «Краснодаре»?

- До сих пор удивляет, как президент клуба Сергей Галицкий относится к академии. Думаю, ни в одной российской школе нет такого, чтобы президент посещал каждую игру молодежной команды и такое внимание уделял юным футболистам.

- А в городе?

- Тут почти не бывает холодно! Климат замечательный, особенно если вспомнить, что у нас в Ачинске лето – это один-два месяца всего. А тут почти круглый год тепло. Возможно поэтому тут люди добрые и отзывчивые.

«В «КРАСНОДАРЕ» ПОСТАВИЛИ ТЕХНИКУ И ФУТБОЛЬНЫЙ УМ»

- Спустя четыре года после попадания в систему клуба, вы наколотили 21 гол в 23 матчах молодежного первенства: это голевое чутье или было не так уж и сложно?

- Так был еще сезон до этого, когда я только начинал. В 16 играх всего четыре гола забил. А в тот момент я уже почувствовал, что пришло время. Раскрепостился, легче как-то стало, и уже начал по-другому ощущать себя на поле. Где-то везение, где-то хладнокровие – и пошло-поехало. Психологический момент один из важнейших. Многое зависит от того, как ты себя настроишь. Ну и через упорные тренировки ты тоже видишь, как приходит результат.

- За эти четыре года, что вы провели в Академии и стали регулярно и много забивать, что в вас как в футболисте изменилось?

- Точно знаю, что техническую оснащенность повысил. Еще ум, если так можно сказать. Я больше начал понимать в футболе. Мы общались с опытными тренерами, которые много чего видели, их подсказ очень помогал. Технический аспект очень важен. На него делается большой акцент, потом уже футболистам ставится все остальное.

- На что ставят упор и чему там учат в первую очередь? Если сравнить с занятиями в Ачинске.

- Это абсолютно разные тренировки. У нас в городе вышли, в «квадрат» поиграли и разошлись. А тут разбирается каждый аспект: технический, физический, тактический. У нас был один тренер, а здесь есть специалист по каждой из футбольных дисциплин. Сравнивать вообще невозможно.

«ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА РУШИТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР»

- Юношеская лига УЕФА – это вообще круто? Насколько она помогает в развитии?

- Очень помогает. Раньше игроки моего возраста не имели возможности сыграть со сверстниками из европейских топ-клубов. С ними очень важно встречаться, это помогает понять свой уровень, ты начинаешь осознавать, что ты можешь против них. В подсознании сразу рушится психологический барьер о еврокубках, ты привыкаешь играть с сильными командами смолоду.

Раньше можно было попасть в еврокубки только со взрослой командой, теперь – шанс привыкнуть к соперничеству с европейцами появился у молодежи. Я считаю, что изначально не надо никого бояться, наши игроки ничем не слабее игроков «Реала» или «Барселоны». Просто некоторые теряются от названий клубов, а здесь можно эти мифы развеять. Это очень важно.

- Когда приезжали сверстники из «Реала», вы смотрелись не хуже. Можно ли сказать, что на этом уровне у европейцев нет особого превосходства?

- Абсолютно. Мы играли с «Реалом» (0:0, 3:4 – по пенальти) на равных, где-то даже лучше. Все болельщики об этом сказали. Был красивый футбол со стороны обеих команд. Думаю, это то, ради чего люди приходят на стадион, и ради чего мы играем.

- На том матче было 32 тысячи человек – показалось, что играете во взрослой ЛЧ?

- Все-таки еще не показалось. А когда на молодежную команду собирается весь стадион, это очень приятно. Не могу сказать, что посещаемость матча стала неожиданностью. Чуйка была, что так все и будет. Я давно знаю, что в городе любят футбол, жаль, что в Краснодаре не будет чемпионата мира, мне кажется, это очень плохо. Выбрали в регионе стадион в Сочи, а там футбола-то и нет, грубо говоря.

«В ПЕРВОЙ КОМАНДЕ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННО»

- Когда вы впервые оказались в расположении главной команды?

- Это было очень неожиданно, вообще. Меня пригласили прямо на тренировку перед матчем с «Лонгбю» (2:1) (дебют Игнатьева – прим. ред.), вызвали и сказали: будешь играть в стартовом составе, не переживай и настраивайся, все нормально будет. По итогу дебютировал и мы выиграли.

- Кто на тренировках больше всего удивил?

- Павел Мамаев как-то невероятно чувствует игру. Он шикарно понимает, где открыться и куда отдать. И очень хорошо понимает меня. По трудолюбию особенно отмечу Маурисио Перейру.

- Кто в команде главный шутник?

- Как обычно, лидеры. Федор Смолов и тот же Мамаев. Атмосфера в команде у нас хорошая, никаких нет разделений, все друг с другом дружат.

- Когда вы поняли, что можете выйти и забить? Просто складывается ощущение, что вам все равно, где забивать: в турнире молодежек, ПФЛ или Лиге Европы.

- Ой, да чтоб я это понял… Я просто всегда в это верил. Не видел ничего страшного во взрослом футболе. Это такие же люди, просто немного постарше. Во взрослом футболе цена ошибки в разы выше, за нее довольно часто соперник наказывает. Игроки, потому что опытные, знают, когда всей командой создать паузу в матче, когда поднять темп. Это просто сказывается возраст, люди поигравшие знают, как управлять игрой.

- После августовского матча с «Ахматом» (3:2) о вас всерьез заговорили. Не сошли с ума, когда вырвали победу для своей команды?

- Да нет, опускал всю эту шумиху. Это был первый гол, он значил только одно: надо расти и забивать больше, еще никто никем не стал, все только впереди. На информационное давление не обращал внимания, поблагодарил родных и близких за поддержку и все.

Понимаю, что городу, клубу и президенту было приятно, что так все сложилось. Гол на последних минутах, тяжелая победа, забил воспитанник.

- Сергей Галицкий никак отдельно не премировал?

- Нет, таких вещей он не делает. Зачем ему это? Да, он поблагодарил, сказал «молодец», но какого-то особо внимания не уделял.

«МУСАЕВ ДАЕТ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ВПЕРЕДИ, ЧЕМ ШАЛИМОВ»

- С недавнего времени первую команду тренирует Мурад Мусаев. Охарактеризуйте его в нескольких словах.

- Получается, что я знаю его возможно лучше, чем взрослые игроки, уже года четыре с ним работаю. Он очень хороший тренер. Самое главное, что он может поставить дисциплину в команде и организовать хорошую атмосферу. Считаю, что у него большое будущее.

- Он хорошо знает вас, Илью Жигулева, Магомеда Шапи-Сулейманова – будете играть чаще?

- Все зависит от того, как мы будем на тренировках себя проявлять. Дай бог, чтобы показывали нужные результаты, и тогда получим игровое время в любом случае.

- Чем его видение футбола отличается от видения Игоря Шалимова?

- Самая большая разница в игре нападения. Мусаев дает футболистам атаки больше свободы и пространства для креатива. У Шалимова модель была более строгая, расписанная по шаблону. Мне как нападающему подход нового тренера нравится больше.

- Вы – стопроцентная «девятка». По стилю, с кем из современных топ-футболистов можете себя сравнить?

- Не хочу себя ни с кем сравнивать. Разве что скажу, что мне симпатичен Роберт Левандовски, его поведение на поле. Другие позиции? Я почти всегда играл центрфорварда, очень редко мог появиться слева.

- Какая лига по духу больше вам подходит?

- АПЛ и бундеслига. Эти два чемпионата нравятся больше всего, футбол там более скоростной и силовой.

«ВО ВЗРОСЛОМ ФУТБОЛЕ ВЫШЕ ЦЕНА ОШИБКИ. НЕ ВСЕ К ЭТОМУ ГОТОВЫ»

- Вы поиграли в юношеских сборных России всех возрастов: ваше поколение – сильное? Многие твердят, что, например, первая сборная – самая слабая за всю историю.

- Оценивать главную сборную не буду, это не мое дело вообще, пусть этим другие люди занимаются. Мое поколение – хорошее, растут способные футболисты, а там уже будет видно.

- Почему по юношам многие выглядят перспективными, но не пробиваются во взрослый футбол?

- Кто-то не может к нему адаптироваться. Это опять к вопросу о цене ошибки. В юниорском футболе наказывается не каждый огрех, а во взрослом за любой косяк пихач идет, слишком многое на кону, люди не один день работали и не хотят быть наказаны за просчет молодого. Тут серьезно все. И этот барьер не каждый может пройти. Не получается и все. У каждого свой путь.

- У молодежной сборной России неплохие шансы попасть в финальный турнир Евро-2019. Кого там стоит опасаться больше всего?

- Вообще уже не осталось слабых сборных, все соперники качественные. Все научились играть в футбол. И если не атаковать, то как минимум защищаться. С каждой командой приходится трудно.

«ШАНС ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ У СБОРНОЙ РОССИИ ХОРОШИЙ»

- Как оцените группу сборной на ЧМ-2018? Верите в выход из нее?

- Ну конечно! Как я могу не верить? Надеюсь, сборная России пробьется в плей-офф и покажет хороший результат. Группа интересная, шансы на успех хорошие.

- А по турниру, кроме наших, будете кому-то симпатизировать?

- Мне нравятся испанцы. Если сборная России покинет чемпионат мира, на что я не рассчитываю, буду продолжать болеть за Испанию. Любимый футболист? Такого нет, но есть Андрес Иньеста – человек, который изменил футбол в принципе.

- Следующий международный турнир – Евро-2020, вам будет 21 год, многие форварды в этом возрасте уже играли за первую сборную. Как оцените свои шансы?

- Если сейчас буду получать игровое время, то почему бы и нет? Считаю, что это вполне возможно. По крайней мере, надеюсь на это. Все зависит от меня.

- Вы в системе «Краснодара» с 2012 года, уже шесть лет. Вы покатались по России, поиграли против разных команд разного уровня. «Краснодар» - проект частный, поэтому прошу абстрагироваться и попробовать оценить уровень развития футбола по стране в целом. Вы видели сверстников, знаете их уровень и, наверное, слышали об уровне подготовки и условиях тренировок.

- Если бы было больше людей, как Сергей Галицкий, который столько делает для развития спорта, то футбол в нашей стране был бы на очень высоком уровне. Вот и все.