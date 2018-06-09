МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

ГРУППА В

15 июня 21.00 мск Сочи Португалия – Испания 20 июня 15.00 Москва Португалия – Марокко 25 июня 21.00 Саранск Иран – Португалия

ПОДГОТОВКА

Первые два спарринга португальцы завершили вничью: 2:2 с Тунисом и 0:0 с Бельгией. Последняя проверка ждала их вчера поздно вечером - в Лиссабоне против Алжира. В Россию они прилетят завтра и разместятся на подмосковной базе «Сатурна».

СОСТАВ

Вратари: Антони ЛОПЕШ (Лион), БЕТУ (Гезтепе), Руй ПАТРИСИУ (Спортинг).

Центральные защитники: ПЕПЕ (Бешикташ), Жозе ФОНТЕ (Далянь Ифан), Бруну АЛВЕШ (Рейнджерс), Рубен ДИАШ (Бенфика).

Крайние защитники: СЕДРИК Суареш (Саутгемптон), Рикарду ПЕРЕЙРА (Порту), Рафаэл ГЕРРЕЙРУ (Боруссия Д), МАРИУ РУЙ (Наполи).

Центральные полузащитники: Жоау МОУТИНЬЮ (Монако), ЖОАУ МАРИУ (Вест Хэм), Вильям КАРВАЛЬЮ (Спортинг), Адриен СИЛВА (Лестер).

Атакующие полузащитники: Бернарду СИЛВА (Манчестер Сити), Мануэл ФЕРНАНДЕШ (Локомотив), Бруну ФЕРНАНДЕШ (Спортинг).

Нападающие: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Реал), Рикарду КУАРЕЖМА (Бешикташ), Андре СИЛВА (Милан), Желсон МАРТИНШ (Спортинг), Гонсалу ГЕДЕШ (Валенсия).

Тренер: Фернанду САНТУШ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа В

И В Н П М О 1. ПОРТУГАЛИЯ 10 9 0 1 32-4 27 2. Швейцария 10 9 0 1 23-7 27 3. Венгрия 10 4 1 5 14-14 13 4. Фареры 10 2 3 5 4-16 9 5. Латвия 10 2 1 7 7-18 7 6. Андорра 10 1 1 8 2-23 4

ГОЛЫ

Криштиану РОНАЛДУ 15 Андре СИЛВА 9 Жоау КАНСЕЛУ 2 Вильям КАРВАЛЬЮ 2 Бруну АЛВЕШ 1 Жоау МОУТИНЬЮ 1 Нелсон ОЛИВЕЙРА 1

1 гол

пропустили португальцы во вторых таймах - лучший показатель евроотбора

400 баллов

составил рейтинг InStat у Криштиану Роналду - первое место в Европе

ИГРОВАЯ СХЕМА

Несмотря на завидный подбор кадров, Фернанду Сантуш предпочитает опираться на стабильный костяк. Косметическим изменениям, обусловленным физической формой, травмами, карточками и тактическими соображениями, подвержена лишь вторая линия атаки, где по-разному пригодны, но почти одинаково полезны Ад. Силва в центре, Мартинш и Куарежма по краям. Этот выбор не сложен, он творческий. Проблемнее выглядит центр обороны – три ветерана давно шагают в сторону заката и качеством игры уже не блещут, а Диаш слишком молод и неопытен.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Криштиану Роналду приедет в Россию сразу с двумя личными телохранителями: бывшим офицером спецслужб и бывшим бойцом ММА. Вес последнего 140 кг. Видимо, на этот раз Криштиану решил компенсировать количество качеством - четыре года назад в Бразилии его сторожили четыре бодигарда.

Пепе при рождении (будущий португалец появился на свет в бразильском местечке Масейо) получил имя Кеплер Лаверан. Отец назвал сына в честь ученых Иоганна Кеплера и Шарля Лаверана Впрочем, своим поведение на поле защитник-провокатор мало походит на научных светил.

3345 км

преодолеет по воздуху сборная Португалии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 6700 км, а со 2-го – 8700 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекерских контор

Выход в 1/8 финала 1,23 Выход в 1/4 финала 2,35 Выход в 1/2 финала 5,00 Выход в финал 12,00 Чемпионство 26,00

Как оправдывали прогнозы

Традиционно для большинства. Три раза португальцы приезжали на чемпионат мира, обласканные славой, заполучив перед тем медали чемпионата Европы, располагая сильнейшей командой. И все три раза – в 1986-м, 2002-м и 2014-м – с позором вылетали после группового этапа. Зато когда насчет их перспектив имелись определенные сомнения, они выступали очень неплохо, а в 1966-м и 2006-м вообще отлично. Сейчас Португалия как будто среди фаворитов…

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Португальцы часто влюбляли в себя весь мир поголовно, но кипарис первенства в этом аспекте принадлежит двум «сообщающимся» сборным на стыке веков, ошеломляюще изысканным. Пусть они и не добрались до трофеев – только до пьедесталов, их по праву считают золотым поколением. Прямое отношение к одной из них имеет Криштиану Роналду. Но есть в символической сборной позиция, неприкосновенная уже полвека, – и в следующие полвека она тоже останется нетронутой. Речь, конечно, об Эйсебио – вечном символе португальского футбола.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

В двух чемпионатах мира участвовала сборная Португалии в XX веке. Даже у Норвегии и Румынии этот показатель выше.

Всего лишь дважды на мировых чемпионатах португальцы выигрывали больше одного матча. В 1966-м они одержали 5 побед, в 2006-м – 4. На остальных четырех турнирах – неизменно по 1. Причем из последних 9 матчей выиграли только 2 – у КНДР в 2010-м и у Ганы в 2014-м. Да и победа над Англией в том же 2006-м, с которой идет отсчет, была добыта только по пенальти.

13 матчей провел на трех чемпионатах Криштиану Роналду. И то, и другое – португальские рекорды. По забитым мячам далеко впереди всех лучший бомбардир ЧМ-1966 Эйсебио – 9. Зато Роналду может войти в узкий круг выдающихся форвардов, забивавших на четырех чемпионатах. Пока в нем Пеле, Уве Зеелер и Мирослав Клозе. Присоединиться к ним может и австралиец Гэри Кэхилл, с которым у Роналду, таким образом, намечается заочное соревнование «Кто вперед».

В 5 матчах подряд забивал в 1966-м Эйсебиу. Такого же результата добился немец Герд Мюллер в 1970-м, а превзошел их только француз Жюст Фонтэн, забивавший в 1958-м во всех 6 матчах.

Португальцам вместе с австрийцами принадлежит редкое достижение: только они в плей-офф ЧМ смогли победить, проигрывая по ходу встречи с крупным счетом. Австрия в 1954-м одолела Швейцарию (7:5 после 0:3), Португалия в 1966-м – сборную КНДР (5:3 после 0:3).

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ