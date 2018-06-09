Участники ЧМ-2018. Португалия: избежать нового позора
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Португалия.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
ГРУППА В
|
15 июня
|
21.00 мск
|
Сочи
|
Португалия – Испания
|
20 июня
|
15.00
|
Москва
|
Португалия – Марокко
|
25 июня
|
21.00
|
Саранск
|
Иран – Португалия
ПОДГОТОВКА
Первые два спарринга португальцы завершили вничью: 2:2 с Тунисом и 0:0 с Бельгией. Последняя проверка ждала их вчера поздно вечером - в Лиссабоне против Алжира. В Россию они прилетят завтра и разместятся на подмосковной базе «Сатурна».
СОСТАВ
Вратари: Антони ЛОПЕШ (Лион), БЕТУ (Гезтепе), Руй ПАТРИСИУ (Спортинг).
Центральные защитники: ПЕПЕ (Бешикташ), Жозе ФОНТЕ (Далянь Ифан), Бруну АЛВЕШ (Рейнджерс), Рубен ДИАШ (Бенфика).
Крайние защитники: СЕДРИК Суареш (Саутгемптон), Рикарду ПЕРЕЙРА (Порту), Рафаэл ГЕРРЕЙРУ (Боруссия Д), МАРИУ РУЙ (Наполи).
Центральные полузащитники: Жоау МОУТИНЬЮ (Монако), ЖОАУ МАРИУ (Вест Хэм), Вильям КАРВАЛЬЮ (Спортинг), Адриен СИЛВА (Лестер).
Атакующие полузащитники: Бернарду СИЛВА (Манчестер Сити), Мануэл ФЕРНАНДЕШ (Локомотив), Бруну ФЕРНАНДЕШ (Спортинг).
Нападающие: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Реал), Рикарду КУАРЕЖМА (Бешикташ), Андре СИЛВА (Милан), Желсон МАРТИНШ (Спортинг), Гонсалу ГЕДЕШ (Валенсия).
Тренер: Фернанду САНТУШ.
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа В
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ПОРТУГАЛИЯ
|
10
|
9
|
0
|
1
|
32-4
|
27
|
2. Швейцария
|
10
|
9
|
0
|
1
|
23-7
|
27
|
3. Венгрия
|
10
|
4
|
1
|
5
|
14-14
|
13
|
4. Фареры
|
10
|
2
|
3
|
5
|
4-16
|
9
|
5. Латвия
|
10
|
2
|
1
|
7
|
7-18
|
7
|
6. Андорра
|
10
|
1
|
1
|
8
|
2-23
|
4
ГОЛЫ
|
Криштиану РОНАЛДУ
|
15
|
Андре СИЛВА
|
9
|
Жоау КАНСЕЛУ
|
2
|
Вильям КАРВАЛЬЮ
|
2
|
Бруну АЛВЕШ
|
1
|
Жоау МОУТИНЬЮ
|
1
|
Нелсон ОЛИВЕЙРА
|
1
1 гол
пропустили португальцы во вторых таймах - лучший показатель евроотбора
400 баллов
составил рейтинг InStat у Криштиану Роналду - первое место в Европе
ИГРОВАЯ СХЕМА
Несмотря на завидный подбор кадров, Фернанду Сантуш предпочитает опираться на стабильный костяк. Косметическим изменениям, обусловленным физической формой, травмами, карточками и тактическими соображениями, подвержена лишь вторая линия атаки, где по-разному пригодны, но почти одинаково полезны Ад. Силва в центре, Мартинш и Куарежма по краям. Этот выбор не сложен, он творческий. Проблемнее выглядит центр обороны – три ветерана давно шагают в сторону заката и качеством игры уже не блещут, а Диаш слишком молод и неопытен.
ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ
Криштиану Роналду приедет в Россию сразу с двумя личными телохранителями: бывшим офицером спецслужб и бывшим бойцом ММА. Вес последнего 140 кг. Видимо, на этот раз Криштиану решил компенсировать количество качеством - четыре года назад в Бразилии его сторожили четыре бодигарда.
Пепе при рождении (будущий португалец появился на свет в бразильском местечке Масейо) получил имя Кеплер Лаверан. Отец назвал сына в честь ученых Иоганна Кеплера и Шарля Лаверана Впрочем, своим поведение на поле защитник-провокатор мало походит на научных светил.
3345 км
преодолеет по воздуху сборная Португалии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 6700 км, а со 2-го – 8700 км.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекерских контор
|
Выход в 1/8 финала
|
1,23
|
Выход в 1/4 финала
|
2,35
|
Выход в 1/2 финала
|
5,00
|
Выход в финал
|
12,00
|
Чемпионство
|
26,00
Как оправдывали прогнозы
Традиционно для большинства. Три раза португальцы приезжали на чемпионат мира, обласканные славой, заполучив перед тем медали чемпионата Европы, располагая сильнейшей командой. И все три раза – в 1986-м, 2002-м и 2014-м – с позором вылетали после группового этапа. Зато когда насчет их перспектив имелись определенные сомнения, они выступали очень неплохо, а в 1966-м и 2006-м вообще отлично. Сейчас Португалия как будто среди фаворитов…
СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН
Португальцы часто влюбляли в себя весь мир поголовно, но кипарис первенства в этом аспекте принадлежит двум «сообщающимся» сборным на стыке веков, ошеломляюще изысканным. Пусть они и не добрались до трофеев – только до пьедесталов, их по праву считают золотым поколением. Прямое отношение к одной из них имеет Криштиану Роналду. Но есть в символической сборной позиция, неприкосновенная уже полвека, – и в следующие полвека она тоже останется нетронутой. Речь, конечно, об Эйсебио – вечном символе португальского футбола.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
В двух чемпионатах мира участвовала сборная Португалии в XX веке. Даже у Норвегии и Румынии этот показатель выше.
Всего лишь дважды на мировых чемпионатах португальцы выигрывали больше одного матча. В 1966-м они одержали 5 побед, в 2006-м – 4. На остальных четырех турнирах – неизменно по 1. Причем из последних 9 матчей выиграли только 2 – у КНДР в 2010-м и у Ганы в 2014-м. Да и победа над Англией в том же 2006-м, с которой идет отсчет, была добыта только по пенальти.
13 матчей провел на трех чемпионатах Криштиану Роналду. И то, и другое – португальские рекорды. По забитым мячам далеко впереди всех лучший бомбардир ЧМ-1966 Эйсебио – 9. Зато Роналду может войти в узкий круг выдающихся форвардов, забивавших на четырех чемпионатах. Пока в нем Пеле, Уве Зеелер и Мирослав Клозе. Присоединиться к ним может и австралиец Гэри Кэхилл, с которым у Роналду, таким образом, намечается заочное соревнование «Кто вперед».
В 5 матчах подряд забивал в 1966-м Эйсебиу. Такого же результата добился немец Герд Мюллер в 1970-м, а превзошел их только француз Жюст Фонтэн, забивавший в 1958-м во всех 6 матчах.
Португальцам вместе с австрийцами принадлежит редкое достижение: только они в плей-офф ЧМ смогли победить, проигрывая по ходу встречи с крупным счетом. Австрия в 1954-м одолела Швейцарию (7:5 после 0:3), Португалия в 1966-м – сборную КНДР (5:3 после 0:3).
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1966
|
3-е место
|
1986
|
Группа
|
2002
|
Группа
|
2006
|
4-е место
|
2010
|
1/8 финала
|
2014
|
Группа