Участники ЧМ-2018. Япония: отставку заказывали?
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Японии.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
61
ГРУППА Н
|
19 июня 15.00 (мск) Саранск Колумбия – Япония
|
24 июня 18.00 Екатеринбург Япония – Сенегал
|
28 июня 17.00 Волгоград Япония – Польша
ПОДГОТОВКА
Японцы начали решающий этап сборов с поражения от Ганы (0:2), сегодня они сыграют со Швейцарией, 12 июня - с Парагваем. Во время чемпионата мира команда будет жить и тренироваться в Казани на базе «Рубина».
СОСТАВ
Вратари: Эйдзи КАВАСИМА (Метц), Косукэ НАКАМУРА (Касива Рейсол), Масааки ХИГАСИГУТИ (Гамба Осака).
Центральные защитники: Мая ЙОСИДА (Саутгемптон), Гэн СЕДЗИ, Наомиси УЭДА (оба – Касима Антлерс), Томоаки МАКИНО (Урава Ред Даймондс).
Крайние защитники: Хироки САКАИ (Марсель), Готоку САКАИ (Гамбург), Юто НАГАТОМО (Галатасарай), Ватару ЭНДО (Урава Ред Даймондс).
Центральные полузащитники: Макото ХАСЭБЭ (Айнтрахт), Гаку СИБАСАКИ (Хетафе), Хотару ЯМАГУТИ (Сересо Осака), Рета ОСИМА (Кавасаки Фронтале).
Атакующие полузащитники: Синдзи КАГАВА (Боруссия Д), Кэйсукэ ХОНДА (Пачука), Такаси ИНУИ (Бетис), Гэнки ХАРАГУТИ, Такаси УСАМИ (оба – Фортуна).
Нападающие: Юя ОСАКО (Кельн), Синдзи ОКАДЗАКИ (Лестер), Йосинори МУТО (Майнц).
Главный тренер: Акира НИСИНО.
ОТБОР К ЧМ-2018
Азиатская группа Е
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЯПОНИЯ
|
8
|
7
|
1
|
0
|
27-0
|
22
|
2. Сирия
|
8
|
6
|
0
|
2
|
26-11
|
18
|
3. Сингапур
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-9
|
10
|
4. Афганистан
|
8
|
3
|
0
|
5
|
8-24
|
9
|
5. Камбоджа
|
8
|
0
|
0
|
8
|
1-27
|
0
Азиатская финальная группа В
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЯПОНИЯ
|
10
|
6
|
2
|
2
|
17-7
|
20
|
2. Саудовская Аравия
|
10
|
6
|
1
|
3
|
17-10
|
19
|
3. Австралия
|
10
|
5
|
4
|
1
|
16-11
|
19
|
4. ОАЭ
|
10
|
4
|
1
|
5
|
10-13
|
13
|
5. Ирак
|
10
|
3
|
2
|
5
|
11-12
|
11
|
6. Таиланд
|
10
|
0
|
2
|
8
|
6-24
|
2
ГОЛЫ
|
ХОНДА
|
7
|
КАГАВА
|
6
|
ОКАДЗАКИ
|
5
|
ХАРАГУТИ
|
5
|
ЙОСИДА
|
4
|
КАНАДЗАКИ
|
2
|
АСАНО
|
2
|
КУБО
|
2
|
КИЙОТАКЕ
|
2
|
ИДЕГУТИ
|
1
|
МОРИСИГЕ
|
1
|
УСАМИ
|
1
|
КОННО
|
1
|
ОСАКО
|
1
|
ЯМАГУТИ
|
1
7 разгромов
нанесли японцы своим соперникам - лучший результат азиатского отбора
17 голевых атак
не обошлись без участия экс-армейца Кейсуке Хонды
ФАКТЫ О ЗВЕЗДЕ
Кэйсукэ Хонда - первый японский легионер в истории РФПЛ - носит часы на обеих руках одновременно. А еще он выбрал в жены бывшую работницу детского сада. И вообще, он большой оригинал, раз в 30 лет решился перебраться из Европы в мексиканскую «Пачуку», отклонив заманчивые предложения клубов японской лиги.
ИГРОВАЯ СХЕМА
Ровно за два месяца до старта чемпионата мира, в апреле, японцы проделали то, чего отчаянно, но тщетно желали многие болельщики совсем другой сборной, из большой страны по соседству. По официальной версии, за неудачи в товарищеских матчах с Мали (1:1) и Украиной (1:2) был отправлен в отставку Вахид Халилходжич. Что было реальной причиной, пока неизвестно, но можно предположить, что босниец проявил несговорчивость в каких-то вопросах – ведь отборочный турнир Япония провела неплохо. Теперь команду готовит 63-летний Акира Нисино, никогда за пределами страны не работавший. По слухам, он пытался перестроиться на игру в 3 защитника, оттянув назад Хасэбэ и отдав фланг в распоряжение дуэта из «Фортуны», но не исключено, что это был всего лишь эксперимент, потерпевший неудачу в товарищеском матче с Ганой – 0:2.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
3,36
|
Выход в 1/4 финала
|
10,00
|
Выход в 1/2 финала
|
29,00
|
Выход в финал
|
101,00
|
Чемпионство
|
201,00
2900 км
преодолеет по воздуху сборная Японии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 7900 км, если со 2-го, то 9160 км.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Кардиограмма – идеальная иллюстрация выступлений сборной Японии на чемпионатах мира. В 1998-м они показали 31-й, предпоследний результат, проиграв даже Ямайке. В 2006-м – 28-й, в 2014-м – 29-й. Зато в промежутках выходили в плей-офф и по сумме набранных очков оба раза занимали в неофициальной сводной таблице 9 место. Сейчас как раз промежуток…
Кэйсукэ Хонда с 3 голами – лучший бомбардир Японии на ЧМ. Больше всех матчей провел знаменитый Хидетоси Наката – 10 (1998-2006).
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1998
|
Группа
|
2002
|
1/8 финала
|
2006
|
Группа
|
2010
|
1/8 финала
|
2014
|
Группа