МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА Н

19 июня 15.00 (мск) Саранск Колумбия – Япония 24 июня 18.00 Екатеринбург Япония – Сенегал 28 июня 17.00 Волгоград Япония – Польша

ПОДГОТОВКА

Японцы начали решающий этап сборов с поражения от Ганы (0:2), сегодня они сыграют со Швейцарией, 12 июня - с Парагваем. Во время чемпионата мира команда будет жить и тренироваться в Казани на базе «Рубина».

СОСТАВ

Вратари: Эйдзи КАВАСИМА (Метц), Косукэ НАКАМУРА (Касива Рейсол), Масааки ХИГАСИГУТИ (Гамба Осака).

Центральные защитники: Мая ЙОСИДА (Саутгемптон), Гэн СЕДЗИ, Наомиси УЭДА (оба – Касима Антлерс), Томоаки МАКИНО (Урава Ред Даймондс).

Крайние защитники: Хироки САКАИ (Марсель), Готоку САКАИ (Гамбург), Юто НАГАТОМО (Галатасарай), Ватару ЭНДО (Урава Ред Даймондс).

Центральные полузащитники: Макото ХАСЭБЭ (Айнтрахт), Гаку СИБАСАКИ (Хетафе), Хотару ЯМАГУТИ (Сересо Осака), Рета ОСИМА (Кавасаки Фронтале).

Атакующие полузащитники: Синдзи КАГАВА (Боруссия Д), Кэйсукэ ХОНДА (Пачука), Такаси ИНУИ (Бетис), Гэнки ХАРАГУТИ, Такаси УСАМИ (оба – Фортуна).

Нападающие: Юя ОСАКО (Кельн), Синдзи ОКАДЗАКИ (Лестер), Йосинори МУТО (Майнц).

Главный тренер: Акира НИСИНО.

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа Е

И В Н П М О 1. ЯПОНИЯ 8 7 1 0 27-0 22 2. Сирия 8 6 0 2 26-11 18 3. Сингапур 8 3 1 4 9-9 10 4. Афганистан 8 3 0 5 8-24 9 5. Камбоджа 8 0 0 8 1-27 0

Азиатская финальная группа В

И В Н П М О 1. ЯПОНИЯ 10 6 2 2 17-7 20 2. Саудовская Аравия 10 6 1 3 17-10 19 3. Австралия 10 5 4 1 16-11 19 4. ОАЭ 10 4 1 5 10-13 13 5. Ирак 10 3 2 5 11-12 11 6. Таиланд 10 0 2 8 6-24 2

ГОЛЫ

ХОНДА 7 КАГАВА 6 ОКАДЗАКИ 5 ХАРАГУТИ 5 ЙОСИДА 4 КАНАДЗАКИ 2 АСАНО 2 КУБО 2 КИЙОТАКЕ 2 ИДЕГУТИ 1 МОРИСИГЕ 1 УСАМИ 1 КОННО 1 ОСАКО 1 ЯМАГУТИ 1

7 разгромов

нанесли японцы своим соперникам - лучший результат азиатского отбора

17 голевых атак

не обошлись без участия экс-армейца Кейсуке Хонды

ФАКТЫ О ЗВЕЗДЕ

Кэйсукэ Хонда - первый японский легионер в истории РФПЛ - носит часы на обеих руках одновременно. А еще он выбрал в жены бывшую работницу детского сада. И вообще, он большой оригинал, раз в 30 лет решился перебраться из Европы в мексиканскую «Пачуку», отклонив заманчивые предложения клубов японской лиги.

ИГРОВАЯ СХЕМА

Ровно за два месяца до старта чемпионата мира, в апреле, японцы проделали то, чего отчаянно, но тщетно желали многие болельщики совсем другой сборной, из большой страны по соседству. По официальной версии, за неудачи в товарищеских матчах с Мали (1:1) и Украиной (1:2) был отправлен в отставку Вахид Халилходжич. Что было реальной причиной, пока неизвестно, но можно предположить, что босниец проявил несговорчивость в каких-то вопросах – ведь отборочный турнир Япония провела неплохо. Теперь команду готовит 63-летний Акира Нисино, никогда за пределами страны не работавший. По слухам, он пытался перестроиться на игру в 3 защитника, оттянув назад Хасэбэ и отдав фланг в распоряжение дуэта из «Фортуны», но не исключено, что это был всего лишь эксперимент, потерпевший неудачу в товарищеском матче с Ганой – 0:2.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 3,36 Выход в 1/4 финала 10,00 Выход в 1/2 финала 29,00 Выход в финал 101,00 Чемпионство 201,00

2900 км

преодолеет по воздуху сборная Японии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 7900 км, если со 2-го, то 9160 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Кардиограмма – идеальная иллюстрация выступлений сборной Японии на чемпионатах мира. В 1998-м они показали 31-й, предпоследний результат, проиграв даже Ямайке. В 2006-м – 28-й, в 2014-м – 29-й. Зато в промежутках выходили в плей-офф и по сумме набранных очков оба раза занимали в неофициальной сводной таблице 9 место. Сейчас как раз промежуток…

Кэйсукэ Хонда с 3 голами – лучший бомбардир Японии на ЧМ. Больше всех матчей провел знаменитый Хидетоси Наката – 10 (1998-2006).

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ