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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

61

ГРУППА Н

19 июня    15.00 (мск)  Саранск                 Колумбия – Япония

24 июня    18.00           Екатеринбург        Япония – Сенегал

28 июня    17.00           Волгоград             Япония – Польша

ПОДГОТОВКА

Японцы начали решающий этап сборов с поражения от Ганы (0:2), сегодня они сыграют со Швейцарией, 12 июня - с Парагваем. Во время чемпионата мира команда будет жить и тренироваться в Казани на базе «Рубина».

СОСТАВ

Вратари: Эйдзи КАВАСИМА (Метц), Косукэ НАКАМУРА (Касива Рейсол), Масааки ХИГАСИГУТИ  (Гамба Осака).

Центральные защитники: Мая ЙОСИДА (Саутгемптон), Гэн СЕДЗИ, Наомиси УЭДА (оба – Касима Антлерс), Томоаки МАКИНО (Урава Ред Даймондс).

Крайние защитники: Хироки САКАИ (Марсель), Готоку САКАИ (Гамбург), Юто НАГАТОМО (Галатасарай), Ватару ЭНДО (Урава Ред Даймондс).

Центральные полузащитники: Макото ХАСЭБЭ (Айнтрахт), Гаку СИБАСАКИ (Хетафе), Хотару ЯМАГУТИ (Сересо Осака), Рета ОСИМА (Кавасаки Фронтале).

Атакующие полузащитники: Синдзи КАГАВА (Боруссия Д), Кэйсукэ ХОНДА (Пачука), Такаси ИНУИ (Бетис), Гэнки ХАРАГУТИ, Такаси УСАМИ (оба – Фортуна).

Нападающие: Юя ОСАКО (Кельн), Синдзи ОКАДЗАКИ (Лестер), Йосинори МУТО (Майнц).

Главный тренер: Акира НИСИНО.

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа Е

 

И

В

Н

П

М

О

1. ЯПОНИЯ

8

7

1

0

27-0

22

2. Сирия

8

6

0

2

26-11

18

3. Сингапур

8

3

1

4

9-9

10

4. Афганистан

8

3

0

5

8-24

9

5. Камбоджа

8

0

0

8

1-27

0

Азиатская финальная группа В

 

И

В

Н

П

М

О

1. ЯПОНИЯ

10

6

2

2

17-7

20

2. Саудовская Аравия

10

6

1

3

17-10

19

3. Австралия

10

5

4

1

16-11

19

4. ОАЭ

10

4

1

5

10-13

13

5. Ирак

10

3

2

5

11-12

11

6. Таиланд

10

0

2

8

6-24

2

ГОЛЫ

ХОНДА

7

КАГАВА

6

ОКАДЗАКИ

5

ХАРАГУТИ

5

ЙОСИДА

4

КАНАДЗАКИ

2

АСАНО

2

КУБО

2

КИЙОТАКЕ

2

ИДЕГУТИ

1

МОРИСИГЕ

1

УСАМИ

1

КОННО

1

ОСАКО

1

ЯМАГУТИ

1

7 разгромов

нанесли японцы своим соперникам - лучший результат азиатского отбора

17 голевых атак

не обошлись без участия экс-армейца Кейсуке Хонды

ФАКТЫ О ЗВЕЗДЕ

Кэйсукэ Хонда - первый японский легионер в истории РФПЛ - носит часы на обеих руках одновременно. А еще он выбрал в жены бывшую работницу детского сада. И вообще, он большой оригинал, раз в 30 лет решился перебраться из Европы в мексиканскую «Пачуку», отклонив заманчивые предложения клубов японской лиги.

ИГРОВАЯ СХЕМА

Ровно за два месяца до старта чемпионата мира, в апреле, японцы проделали то, чего отчаянно, но тщетно желали многие болельщики совсем другой сборной, из большой страны по соседству. По официальной версии, за неудачи в товарищеских матчах с Мали (1:1) и Украиной (1:2) был отправлен в отставку Вахид Халилходжич. Что было реальной причиной, пока неизвестно, но можно предположить, что босниец проявил несговорчивость в каких-то вопросах – ведь отборочный турнир Япония провела неплохо. Теперь команду готовит 63-летний Акира Нисино, никогда за пределами страны не работавший. По слухам, он пытался перестроиться на игру в 3 защитника, оттянув назад Хасэбэ и отдав фланг в распоряжение дуэта из «Фортуны», но не исключено, что это был всего лишь эксперимент, потерпевший неудачу в товарищеском матче с Ганой – 0:2.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала

3,36

Выход в 1/4 финала

10,00

Выход в 1/2 финала

29,00

Выход в финал

101,00

Чемпионство

201,00

2900 км

преодолеет по воздуху сборная Японии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 7900 км, если со 2-го, то 9160 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Кардиограмма – идеальная иллюстрация выступлений сборной Японии на чемпионатах мира. В 1998-м они показали 31-й, предпоследний результат, проиграв даже Ямайке. В 2006-м – 28-й, в 2014-м – 29-й. Зато в промежутках выходили в плей-офф и по сумме набранных очков оба раза занимали в неофициальной сводной таблице 9 место. Сейчас как раз промежуток…

Кэйсукэ Хонда с 3 голами – лучший бомбардир Японии на ЧМ. Больше всех матчей провел знаменитый Хидетоси Наката – 10 (1998-2006).

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

1998

Группа

2002

1/8 финала

2006

Группа

2010

1/8 финала

2014

Группа
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