«Погружение продолжается», «Мы достигли дна», «Красно-сине-белая подводная лодка»… За последние полтора года журналисты придумали целую кучу заголовков к текстам о том, как сборная России продолжает бить свои антирекорды, погружаясь все глубже и глубже в рейтинге ФИФА.

Пошел восьмой десяток

За неделю до старта домашнего чемпионата мира был опубликован свежий рейтинг. Как там поживает наша славная сборная, ведомая Станиславом Черчесовым к высотам мирового футбольного Олимпа?

Днище. Только это модное ныне в футболе слово можно подобрать к ситуации, в которой оказалась наша команда. Мы впервые в истории ступили на порог восьмого десятка – 70 место в рейтинге. За последний месяц сборную России обогнали сразу четыре страны: Мали, Кот-д’Ивуар, Гвинея и Саудовская Аравия.

Да-да, та самая Саудовская Аравия, с которой нам 14 июня предстоит провести матч-открытие ЧМ-2018 на стадионе «Лужники». До этого времени «саудиты» оставались единственной командой-участницей мирового первенства, которая умудрялась оставаться ниже российской сборной в рейтинге ФИФА. Теперь и этот бастион пал. Сборная России – официально САМАЯ слабая команда домашнего мундиаля.

Отмазки не прокатят

Раньше были отговорки, мол, сборная не проводит официальных матчей, а играет лишь товарищеские… простите, контрольные встречи. За них очков в рейтинг дают совсем немного – вот и погружаемся на невиданные доселе глубины.

После домашнего Кубка конфедераций подобных отмазок быть не могло в принципе. За этот турнир дают огромное количество очков, которые обычно поднимают страну-хозяйку на пару десятков мест в рейтинге. Что произошло у нас? Этот турнир стал первым в истории, когда сборной-организатора ЧМ не было в плей-офф.

После этого сборная России провела еще 8 контрольных поединков, из которых выиграть смогла лишь один – у Южной Кореи в октябре прошлого года. Матч с «Динамо» предлагаем не считать, а то станет уж совсем смешно пытаться говорить об этой команде серьезно. Итог – 70 место в рейтинге ФИФА.

«Да и хрен с ним с этим рейтингом!» - сказали бы в другой стране – «Всплывем по итогам ЧМ!» У нас так не говорят. У нас в сборную вообще не верят. Доказательства? Пожалуйста!

Болей – не хочу

5 июня 2018 года наша команда играла контрольный матч против сборной Турции на стадионе московского ЦСКА, который вмещает 30 тысяч человек. Продажи билетов были на таком низком уровне, что Российскому футбольному союзу дня за три до игры пришлось воплощать так называемую программу «Зритель». По простому – раздавать билеты на игру бесплатно.

Билеты распространялись в государственных организациях, в детских спортивных школах... Сотрудники РФС просто раздавали пачки билетов своим знакомым. Задача – заполнить трибуны, чтобы не опозориться.

Просто вдумайтесь… За неделю до старта домашнего чемпионата мира страна-ОРГАНИЗАТОР проводит ПОСЛЕДНИЙ товарищеский матч перед турниром на СВОЕМ поле, в СТОЛИЦЕ с населением под 20 млн человек (неофициальная статистика). В соперниках у нас номинально сильная сборная Турции. Но народ настолько не верит в команду и не хочет ее поддерживать, что за минимальную плату не может заполнить трибуны стадиона, который по вместимости не подходит даже для поведения игр группового этапа ЧМ!

Худшее - впереди

А теперь – самое печальное. Уже в сентябре нам предстоит стартовать в квалификационном турнире чемпионата Европы-2020, который в том числе пройдет и на территории России – несколько матчей примет Санкт-Петербург на многострадальном стадионе на Крестовском острове. До группового этапа будет жеребьевка. В первую корзину попадут самые сильные команды. Во вторую корзину попадут команды чуть слабее. В третью… Ну вы поняли принцип.

Мы сейчас в Европе занимаем 35-е место. Если так на нем и останемся, то будем жеребиться из ЧЕТВЕРТОЙ корзины. У нас в группе будет играть как минимум три команды номинально сильнее нас!

Мы вряд ли останемся на этом месте – поднимемся по итогам домашнего чемпионата, за который баллы начисляют по максимуму. Хорошо, давайте прикинем, на что мы рассчитываем. На победу над Саудовской Аравией и Египтом (в лучшем случае)? Если все так и будет складываться, мы увеличим свой счет примерно на 280 баллов и опять же в лучшем случае поднимемся ориентировочно в середину пятого десятка – достаточно для того, чтобы попасть в третью корзину для жеребьевки УЕФА и получить в соперники, скажем, Испанию и Италию, или Германию и Хорватию…

А там – попробуй выйди из такой группы. Так что, происходящее сегодня отражается на нашем футболе в будущем. Вы можете себе представить отчасти домашний Евро-2020 без России? Мы вот уже можем. К сожалению.