Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о том, как характер и зрелищность мундиалей менялись в зависимости от места их проведения.

Не торопитесь возмущаться заголовком. Дескать, мы тут классных стадионов понастроили, обеспечим, кто бы сомневался, дорогим гостям максимальный комфорт и уют – играйте себе всласть!

Дело-то вовсе не в стадионах и не в уюте. Дело - в футбольном духе той местности, куда на месяц десантируются лучшие силы футбольного мира. А нам приходится, кто бы что ни говорил, исходить все же из высказывания Леонида Слуцкого: «Россия – не футбольная страна».

И вот это, возможно, будет иметь определяющее значение для характера чемпионата мира. Достаточно пробежаться по истории мундиалей.

Не станем забираться в совсем уж седые времена. Первую остановку сделаем в Италии. В 1990 году чемпионат проходил на родине катеначчо. И футбольный мир получил самый, возможно, блеклый чемпионат с выхолощенным атакующим импульсом. Средняя результативность оказалась наинижайшей за всю историю мундиалей – 2,21 мяча за игру. Вплотную к этой низовой отметке подойдет только чемпионат-2010. Но – терпение, читатель, до него еще дойдет очередь.

Следующий ЧМ после итальянского проходил в США. Впервые за долгое время заглянул в страну не сильно футбольную – зато слывущую колыбелью предприимчивости. И сразу стало весело и увлекательно. И сразу две неожиданные сборные прорвались в полуфиналы, причем в честном открытом бою – Швеция и Болгария!

В 2002 году ФИФА рискнула разместить чемпионат в совсем уж не изведанных футболом краях – в Японии и Корее. Получилось из этого, если называть вещи своими именами, черт-те что… Вдумайтесь: целая куча исторически значительных сборных – Аргентина, Франция, Португалия, Уругвай в экзотических для футбола условиях сделались сами не свои, даже не добравшись до плей-офф. А на четвертьфинальной стадии мир с изумлением обнаружил США, Корею, Турцию, Сенегал…

Теперь задержим внимание на чемпионате-2010 в ЮАР. Сие место трудно назвать иначе как футбольным захолустьем. И что вышло? До сих пор перед глазами ужасающие картинки первых матчей, когда лучшие футболисты мира обращались с мячом, тоже нововведенным, так неловко, словно имеют с ним дело впервые в жизни. Италия с Францией вылетели на групповой стадии. Бразилия и Голландия, съежившись, сделали главный акцент на оборону. А будущий чемпион, Испания, забивал в гомеопатических дозах… И да, ЧМ-2010 опустился по средней результативности почти до итальянской отметки-1990 – 2,27 мяча за матч.

Зато уж четыре года спустя мундиаль отвел душу в Бразилии, на родине искреннего футбола. 2, 67 – вот как взлетела средняя результативность! Кто-то шибко умный скажет: это-де тактические тенденции бродят туда-сюда, вверх-вниз. А я решительно возражу: первопричина колебаний характера и качества футбола – только в ауре места проведения.

И чего нам ждать здесь и сейчас? С характерными для нас, увы, пока пустотами на трибунах и «автобусами» на полях?

Совсем уже скоро все это дело проверим.