- Сборную Россию продолжают критиковать. А надо ли это или вы все сами понимаете?

- К критике относимся абсолютно спокойно, потому что мы делаем свою работу. У нас, футболистов, главные критики – это тренер, родные и близкие. Понятно, что болельщикам хочется побед, чтобы команда всегда выигрывала. Но не всегда это получается. Мы ведем работу над ошибками, и, думаю, на чемпионате мира все исправим, все будет по-другому.

- О каких ошибках идет речь?

- Все внутри коллектива.

- Команда меняет схему и Станислав Черчесов признает, что при переходе с четырех на три защитника, начинаются проблемы. По какой формации удобно играть вам?

- Можно и так и так сыграть, для меня это не имеет никакого значения. Мне смена расстановки никакого дискомфорта не доставляет.

- Что должно успокоить людей вокруг, что на чемпионате мира все будет в порядке? А то пока ужасное место в рейтинге ФИФА и без побед в этом году.

- Я вам могу сказать: успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке.

- Чего требует от вас тренер? Как должна играть сборная России?

- В любом виде спорта ты всегда выходишь побеждать, а тактика подбирается исходя из соперника. А на домашнем чемпионате мира, конечно, хочется играть первым номером.

- Черчесов вас успокаивает после матчей, когда футбол не получается?

- Мы же не маленькие дети, чтобы нас успокаивать. Все профессионалы и все понимают.

- До чемпионата мира неделя, а сборная не может обыграть слабую Австрию и Турцию.

- Австрия обыграла Германию (2:1). Считаете, они слабые? А турки не команда?

- Потом вы, допустим, проиграете Саудовской Аравии и скажете, что это тоже сильная команда.

- Нет. А причем тут саудовцы? Мы говорим сейчас конкретно по факту. Мы проиграли Австрии, Германия – тоже. Исходя из этого мы же не можем сказать, то Германия слабая команда.

БУДЕМ ВЫХОДИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о подготовке сборной России к предстоящему ЧМ-2018.

- В матче против Турции в середине поля вы играли с Юрием Газинским. Насколько это было удобно и продуктивно?

- Никаких трудностей у меня не было. В принципе, давно вместе тренируемся, и когда-то уже играли вместе, поэтому никаких проблем. Идеальный ли он партнер? Я не знаю. Мне было удобно играть и с Далером Кузяевым.

- Игрокам не хватает взаимопонимания?

- Каждая сборная сталкивается с этим. Футболисты приезжают из разных клубов и мало времени проводят вместе. Изменения схемы? Да бросьте, мы в клубах играем с разными схемами и на разных позициях. Я в «Спартаке» играю и левого хавбека, и правого защитника.

- Почему не удается создавать моменты? Всего один удар в створ за два матча.

- А удар Смолова во втором тайме? Это был опасный момент, нет? Но я понимаю, согласен, моментов мало. Должны на тренировках отрабатывать больше. Будем работать.

- Делаете на тренировках упор на атаку?

- Делаем.

- Владислав Радимов назвал сборную Египта после поражения от Бельгии (0:3) колхозом. Может, наша проблема в том, что мы такие команды недооцениваем?

- Мы так не считаем. Вы можете считать что угодно, у нас свои задачи. Мы готовимся к Саудовской Аравии, Египту и Уругваю. Мы все профессионалы.

- Вы читаете, что пишут про игру сборной России? Поток критики солидный.

- Лично я последнее время не читаю прессу. Понимаю, что там пишут. У нас есть главный тренер, мы слушаем его, мы разбираем матчи. Он нам что-то подсказывает, указывает на ошибки.

- Черчесов сказал, что за неделю сборная должна сделать еще шаг вперед. Насколько это реально?

- С Австрией мы сыграли очень плохо, с Турцией чуть-чуть было получше. Мы должны прибавлять. Третий матч будет лучше.

- Есть уверенность, что Россия выйдет из группы?

- Слушайте, если бы еще у нас не было уверенности, тогда вообще… Мы будем выходить и побеждать.