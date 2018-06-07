Больше всех за выигрыш Кубка мира получат бразильские футболисты – по $1 млн каждый. Но россияне отстают не сильно.

Для футболистов чемпионат мира это не только престиж, но и возможность неплохо заработать. ФИФА гарантированно выплачивает национальным федерациям, принимающим участие в чемпионате мира, по $8 млн и увеличивает эту сумму по мере продвижения команды по турнирной сетке. Максимум, сколько может заработать сборная, - $38 млн. Эту сумму получает чемпион мира.

Однако каждая федерация по-своему решает, какую сумму от заработанных средств потратить на поощрение и мотивацию футболистов. Так, нападающий сборной Англии Гарри Кейн в случае победы в Кубке мира (что достаточно вероятно) получит менее $300 тыс, тогда как форвард сборной России Федор Смолов в случае достижения этого результата (что чуть менее вероятно) заработает в три раза больше.

Россия

Футболисты сборной России получат призовые за выступление на чемпионате мира только в том случае, если сумеют выйти из группы. В противном случае выступление на Кубке мира никак не отразится на их финансовом благополучии.

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев объяснил такое решение тем, что выплаты от ФИФА за три матча группового раунда, которые составляют $8 млн, пойдут на покрытие расходов по подготовке национальной команды к турниру. А при выходе в плей-офф ФИФА перечисляет федерациям еще $4 млн, из них футболистам достанется 70%. То есть $2,8 млн на всю команду, или $121,7 тыс каждому из 23 футболистов. И это без учета членов тренерского и медицинского штабов.

Алаев логическую цепочку продолжать не стал, а мы это сделаем. Если сборная получит 70% призовых без учета гарантированных федерациям $8 млн, получается следующая картина: 1/8 – $2,8 млн, четвертьфинал - $5,6 млн, полуфинал - $9,8 млн, третье место – $11,2 млн, второе место – $14 млн, победа – $21 млн. То есть в случае победы на ЧМ-2018 каждый российский футболист получит немногим менее $0,9 млн. Опять же без учета медиков и тренеров.

Германия

В бундестим все расписано заранее и досконально. До четвертьфинала футболисты премиальных не увидят. Попадание в восьмерку лучших команд мира пополнит кошельки немецких футболистов на €75 тыс ($88 тыс), проигрыш в матче за третье место – на €125 тыс ($148 тыс), бронза мундиаля – на €150 тыс ($177 тыс), серебро – на €200 тыс ($236 тыс), а золото – €350 тыс. ($414 тыс). В сумме $9,5 млн. Сущие копейки по сравнению с тем, что обещают своим игрокам бразильцы.

Бразилия

Если пятикратные чемпионы мира смогут добыть в России новый трофей, футболисты получат от федерации рекордную сумму – $1 млн каждому, включая работников тренерского штаба. Это в пять раз больше, чем в победном 2002-м ($200 тыс. на брата), и в 12,5 раз больше, чем в триумфальном 1994-м.

В 2014 году местная федерация была готова выложить за победу в домашнем чемпионате мира $35 млн. В этот раз получается чуть меньше.

Испания

Может прилично заработать и «красная фурия». Федерация футбола Испании пообещала подопечным Хулена Лопетеги за победу на ЧМ-2018 по €800 тыс. ($946 тыс.) каждому, то есть на всю сборную придется $21,8 млн.

Франция

Футболисты сборной Франции за победу на ЧМ получат немногим больше испанцев – по €400 ($473 тыс) каждому. Это на €100 тыс больше, чем два года назад на домашнем чемпионате Европы. Тогда игрокам не удалось выиграть золотые медали. В финале они уступили команде Португалии (0:1). В сумме получается примерно $10,9 млн.

Сербия

Это примерно столько же, сколько обещали сбоим игрокам в Федерации футбола Сербии. Здесь победу на ЧМ оценили ровно в $10 млн ($434 тыс каждому футболисту без учета тренерского штаба). Появление в финале обогатит команду на $5 млн, а выход из группы – на жалкие $500 тыс на всех (менее $22 тыс каждому).

Англия

Родоначальники футбола оценили победу своей команды на ЧМ-2018 еще дешевле – в £5 млн ($6,7 млн). То есть каждому футболисту достанется около $290 тыс. Призовые станут выплачиваться начиная с 1/8 финала, и на каждой стадии в призовой фонд будет пополняться на £1 млн.

Австралия

В австралийской федерации футбола ничем не рискуют. Вряд ли кто-то может себе представить, как соккеруз поднимают над головой кубок мира. Поэтому местные начальники не пожалели предложить футболистам за победу в мундиале по $750 тыс.

Бельгия

Каждый из «красных дьяволов» получит за победу на ЧМ-2018 по €600 тыс ($710 тыс), что на 40% меньше, чем им было обещано два года назад во время французского Евро. Тогда каждый футболист мог заработать до €1 млн ($1,2 млн).

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗА ПОБЕДУ В ЧМ-2018

Сборная Сумма, $ млн* Бразилия 23 Испания 21,8 Россия 21 Австралия 17,2 Бельгия 16,3 Франция 10,9 Сербия 10 Германия 9,5 Англия 6,7

* - без учета тренерского штаба

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИФА НА ЧМ-2018