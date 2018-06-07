НАСТРОЕНИЕ – БОМБА

Показалось, сборную России после заключительного контрольного матча (против Турции – 1:1) накрыло умиротворение. В лицах футболистов, вышедших на тренировку на пару минут раньше назначенного времени, это прекрасно читалось. Не во всех конечно, но во многих. Может, и Станислав Черчесов стал спокойнее? Иначе как объяснить выбор тренировочного поля? Впервые в ходе подготовки к чемпионату мира команда вышла заниматься на газон у жилого корпуса, хотя агрономы по привычке готовили другое поле. Может, решили перезагрузиться?

На поле игроки выходили по два-три человека, особо не разговаривая. Марио Фернандес один из немногих, кто нарушил молчание. Заметив бразильских журналистов, натурализованный защитник тепло поприветствовал корреспондентов, обмолвился парой слов и пообещал им еще раз пересечься после тренировки. Увидеть, как улыбается Фернандес – бесценно. Нет, правда, он обычно с каменным лицом!

А остальные – молчуны. Алан Дзагоев, братья Антон и Алексей Миранчуки, Сергей Игнашевич, Андрей Лунев. Да вообще почти все. Разве что Федор Смолов несколько минут что-то завороженно обсуждал с Черчесовым, а также Артем Дзюба с Юрием Газинским.

Единственным, кто прошел по полю поперек и не принял участие в тренировке, стал Юрий Жирков. Единственный чистый левый защитник сборной России получил ушиб стопы и поэтому занимался по индивидуальной программе в спортзале. Оставалось верить, что это действительно только ушиб и к матчу с Саудовской Аравией Жирков будет доступен.

ОСНОВУ И РЕЗЕРВ ОПРЕДЕЛИЛИ

Тренировка проходила по группам. Первая – основные игроки, вторая – резервисты. Не сложно было догадаться, что практически весь стартовый состав на матч с Турцией (1:1) и был основой: Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Федор Смолов, Александр Самедов, Игорь Смольников. Остальных определить не удалось, поэтому место фантазии осталось.

"- Итак, сегодня отрабатываем схему в три защитника. - Тренер, как так? Играли же в четыре последние два матча! - А мало ли как играли! Я так решил!" pic.twitter.com/IcRoBal98h — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 7 июня 2018 г.

Тренировка основы длилась недолго, и спикеров в микст-зону привели оперативно. Изначально общаться с прессой должны были Кутепов и Смолов, однако Федора в последний момент заменили на Зобнина. А вообще, в последующие дни обещали самых говорливых, включая Артема Дзюбу.