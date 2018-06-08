Фабиньо – 24 года, универсал

Откуда: «Монако»

Куда: «Ливерпуль»

Сумма трансфера: 45 млн евро

Нужно быть бразильцем, чтобы не попадать в сборную, но стоить при этом 45 млн евро. Фабиньо – универсал: может закрыть бровку, усилить опорную зону и поддержать атаку. В свое время он не пригодился «Реалу» – 5 лет назад королевский клуб брал его в аренду у «Рио Аве» и наигрывал в составе «Кастильи». До основы дело так и не дошло. Зато в «Монако» бразилец раскрыл свой талант в полной мере и заставил «ПСЖ», «Ювентус» и «МЮ» кусать локти. Они проиграли за него борьбу «Ливерпулю».

Андрес Иньеста – 34 года, центральный полузащитник

Откуда: «Барселона»

Куда: «Виссел Кобе»

Сумма трансфера: бесплатно

Иньеста ушел красиво, победив в чемпионате и кубке Испании. Не хватило только триумфа в Лиге чемпионов напоследок. Тогда все было бы, как в кино. В любом случае в своем последнем финале в футболке «Барсы» Андрес был неподражаем – его гол помог каталонцам разгромить «Севилью» и взять кубок короля. Игрой одного из самых умных игроков в истории теперь смогут наслаждаться в далекой Японии.

Мариус Вольф – 23 года, правый полузащитник

Откуда: «Айнтрахт» Ф

Куда: «Боруссия» Д

Сумма трансфера: 5 млн евро

От вихревых проходов и адресных подач Вольфа пострадала половина команд бундеслиги. В том числе и «Боруссия», забравшая перспективного парня к себе. 5 голов + 8 результативных передач – статистика, которой можно гордиться. А благодарить нужно Нико Ковача, сумевшего найти правильный подход к молодому полузащитнику. До хорвата это никому не удавалось сделать.

Анте Чорич – 21 год, атакующий полузащитник

Откуда: «Динамо» З

Куда: «Рома»

Сумма трансфера: 6 млн евро

К 21 году Чорич отыграл за загребское «Динамо» больше 100 матчей, успел трижды стать чемпионом Хорватии и съездить со сборной на Евро. Собственно, по этой причине «Рома» и заплатила за него 6 млн. Когда Анте было всего 16, австрийский «Зальцбург» заработал на его продаже 900 тысяч евро. В «Динамо» не пожалели, что вложились в вундеркинда. Спустя 5 лет «новый Бобан», успев стать звездой у себя на родине, отправился покорять серию А, но не в «Милан», а в «Рому».

Рикардо Перейра – 24 года, правый защитник

Откуда: «Порту»

Куда: «Лестер»

Сумма трансфера: 22 млн евро

В успехе «Порту» в чемпионате велика заслуга крайних защитников – Алекса Теллеса и Рикардо Перейры. Последний был не так результативен, как бразилец, раздавший 13 голевых передач, но без него представить игру «драконов» было нельзя. Сразу несколько клубов АПЛ оценили по достоинству выступление Рикардо в Португалии. А самым щедрым оказался «Лестер».

Паулиньо – 17 лет, нападающий

Откуда: «Васко да Гама»

Куда: «Байер»

Сумма трансфера: 26,4 млн евро

Больше 26 млн леверкузенцы отдали за 17-летнего юнца. Ко всему прочему, еще и травмированного – из-за перелома руки он вернется на поле только в середине июля. Но игра стоит свеч, считают руководители «Байера». На Паулиньо также претендовали «Бавария» и «Барселона». Впрочем, спустя несколько лет он, может, и окажется в топ-клубе – потенциал у него огромный, – а пока будет знакомиться с европейским футболом на «Бай-Арене».

Флорин Андоне – 25 лет, нападающий



Откуда: «Депортиво»

Куда: «Брайтон»

Сумма трансфера: 6 млн евро



7 мячей в минувшем сезоне забил румынский форвард за «Депортиво». Однако они не спасли клуб из Ла-Коруньи от вылета в сегунду. Но Андоне это сейчас мало волнует – он нашел себе работенку в АПЛ. Не в «Челси», конечно, но всяко лучше, чем прозябать во 2-м испанском дивизионе.

Лаутаро Мартинес – 20 лет, нападающий

Откуда: «Расинг»

Куда: «Интер»

Сумма трансфера: 23 млн евро



Ребята, у Икарди появился напарник. Тоже аргентинец. Так что Мартинесу следует быть осторожным – Мауро сначала втирается в доверие к жертве, а потом уводит из-под носа жену. А теперь о серьезном – «Интер» приобрел второго бомбардира чемпионата Аргентины. В составе «Расинга» он забил 13 мячей. Это на 4 больше, чем годом ранее. Очевидно, парень прогрессирует. В Милане это заметили.

Иван Стринич – 30 лет, левый защитник

Откуда: «Сампдория»

Куда: «Милан»

Сумма трансфера: бесплатно

«Милан» в сложном финансовом положении – клуб в очередной раз не вписался в финансовый фейр-плей и теперь рискует получить от УЕФА наказание в виде отстранения от еврокубков. Отсюда осторожность на трансферном рынке. За хорвата Стринича не заплатили ни копейки. Его рассматривают в качестве подмены Рикардо Родригесу.

Пепе Рейна – 35 лет, вратарь

Откуда: «Наполи»

Куда: «Милан»

Сумма трансфера: бесплатно

Еще один игрок, доставшийся «россонери» бесплатно, – ветеран Пепе Рейна. Во-первых, Доннарумме (младшему) нужен опытный сменщик, во-вторых, дядька, который многому научит. 35-летний испанский голкипер идеально под эту роль подходит.

Марвин Хитц – 30 лет, вратарь

Откуда: «Аугсбург»

Куда: «Боруссия» Д

Сумма трансфера: бесплатно

В полку швейцарских вратарей «Боруссии» (причем неважно, какой) пополнение. Марвин Хитц с нового сезона будет конкурировать с Романом Бюрки в Дортмунде. А Янн Зоммер продолжит феерить в Менхенгладбахе.

Штефан Лихштайнер – 34 года, правый защитник

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Арсенал»

Сумма трансфера: бесплатно

Унаи Эмери посчитал, что Эктору Бельерину нужен опытный резервист. Штефан Лихштайнер оказался не прочь на закате карьеры поиграть в Англии, поэтому игрок и клуб максимально быстро уладили все детали и оформили сделку.

Санти Касорла – 33 года, центральный полузащитник

Откуда: «Арсенал»

Куда: «Вильярреал»

Сумма трансфера: бесплатно

Из-за тяжелой травмы ахилла Санти Касорла выбыл из игры на полтора года. К счастью, сейчас он полностью восстановился и готов вернуться на поле. Но уже в форме родного «Вильяреалла».

Иван Маркано – 30 лет, центральный защитник

Откуда: «Порту»

Куда: «Рома»

Сумма трансфера: бесплатно

Итальянский чемпионат будет пятым в карьере неугомонного Маркано. Бывший защитник «Рубина» нашел себя в «Порту», за который выступал 4 сезона. Но это слишком, подумал Иван, и согласился на предложение «Ромы». Приключения испанца по европейским чемпионатам продолжаются.