САМАЯ СПОКОЙНАЯ СБОРНАЯ В ГРУППЕ

Оскар Табарес – странный мужик, он задумал готовить Уругвай в чемпионату мира немного по другой схеме, нежели все остальные. Какие-то сборные в преддверии турнира сыграли по два матча, какие-то – по три. А уругвайцы провели только один – с Узбекистаном – и скоро отправятся в Россию. Спокойствие и уверенность в собственных силах – как еще назвать этот подход главного тренера к делу? Еще и соперника привезли к себе в Монтевидео, хотя на данном этапе уже практически все команды прилетели в Европу, дабы акклиматизироваться и привыкнуть к здешним часовым поясам.

Примерно так же спокойно, без тотального доминирования, Уругвай победил Узбекистан, остановившийся в нескольких шагах от выхода на ЧМ-2018. Латиноамериканцы кроме классной и отработанной игры впереди – Луис Суарес и Эдинсон Кавани впереди при поддержке Джорджиана дэ Арраскаэты и Родриго Бентанкура – уже долгие годы замечательно используют стандарты. Еще бы, когда в центре обороны такие монстры, как защитники «Атлетико» Хосе Мария Хименес и Диего Годин!

Но первый гол забили наши соперники по заключительному матчу на групповом этапе ЧМ с игры, да как красиво. Суарес в ходе контратаки выдал отличный пас на Кавани, тот обыграл выскочившего из ворот Суюнова и с правого угла штрафной набросил в середину штрафной, откуда все тот же Суарес сделал скидку на дэ Арраскаэту. Джорджиан зарядил в самую «девятку», комбинация смотрелась восхитительно.

Arrascaeta marca golaço e da a vitória ao Uruguai sobre o Usbequistão.

"Os beque estão" procurando ele até agora pic.twitter.com/1ug4zqAgLD — PCAlmeida® (@PCAlmeida) 8 июня 2018 г.

УРУГВАЙ НАБИРАЕТ СИЛУ

Во втором тайме команда перестроилась, вышли шесть новых футболистов, но это Узбекистан не спасло. Один и защитников гостей сыграл рукой в штрафной, и Суарес легко реализовал пенальти, а затем единственного не опустившего руки исполнял вратарь Суюнов. Он брал удары с разной дистанции и дотерпел до момента, когда уругвайцы перешли на энергосберегающий режим.

Уругвай показался чрезвычайно расчетливым и прозорливым. Практически окончательно остановившись, команда забила третий мяч и довела дело до разгрома. С углового отличился Хименес, никто его в штрафной не держал. Будто не знали узбекистанцы, что этот парень один из лучших в примере по игре наверху. Фавориты нашей группы на ЧМ показали разную игру, возможность управлять темпом (один из главных признаков класса) и способность забивать в любых ситуациях: от скоростных и красивых атак до пенальти и угловых. Нам будет не просто. Но главное, не бояться.