В пятницу сборная России провела очередную тренировку. До стартовой игры ЧМ-2018 занятий осталось ровно пять. На этот раз команда занималась в полном составе.

НАЙДИТЕ ТРИ ОТЛИЧИЯ

Каждый день в подготовке сборной России - как «день сурка». 20 минут открыты для прессы и после занятий два игрока отвечают на вопросы. Меняются лишь мелкие детали, которые журналистам отыскивать все труднее. По сравнению с тем, что было в четверг, относительно серьезных изменений было ровно три.

- Сборная вернулась на поле №1, на котором работала с первых дней пребывания в Новогорске.

- В общей группе тренировался Юрий Жирков.

- Уменьшилось количество журналистов и почти исчезли иностранные съемочные группы.

Последнее легко объяснимо: к первым тренировкам микроцикла всегда повышенное внимание. Потом оно уменьшается, чтобы разгореться вновь непосредственно перед матчами. Можете не сомневаться: 13 июня на предигровой тренировке в «Лужниках» будет журналистский аншлаг.

«Дни сурка» немного раскрашиваются выездными занятиями. Так в субботу национальная команда поедет тренироваться на стадион ЦСКА. И она будет полностью открытой для прессы. Страшно подумать, сколько секретов узнают о наших занятиях весь футбольный мир. Туда же приглашены зрители - в основном, юные футболисты московских академий.

СЕРЬЕЗНЫЙ ДЗЮБА И ПОСЛЕДНИЙ СМОЛОВ

… В пятницу за полчаса до начала тренировки поле, мокрое после дождя, утюжит только тренер вратарей Гинтарас Стауче. Он всегда разминается очень тщательно и часто в одиночестве. За тренером вратарей наблюдают Федор Кудряшов и Игорь Смольников, расположившиеся на местах для персонала. Остальные меняют кроссовки на бутсы.

Подходят главный тренер сборной Станислав Черчесов и врач Эдуард Безуглов. И в этот момент включается полив поля и прогоняет их. Он автоматический, и никто не виноват. Черчесов и Безуглов быстро выходят из «зоны дождя», улыбаясь: «Это нам за…». А вот последнее слово никто из журналистов не расслышал. За Австрию? За Турцию? Можно ставить любого из последних семи соперников сборной - ее ругают сейчас все, кому не лень.

Здесь же помощник Черчесова Мирослав Ромащенко. Обняв манекен, который ставят в стенку для отработки штрафных, он что-то долго объясняет Илье Кутепову. Рядом прислушивается Андрей Семенов. А Марио Фернандес с удовольствием общается с Денисом Черышевым. Бразилец говорит по-португальски, а Денис знает испанский. Эти языки похожи.

По предварительной информации должны были тренироваться все 23 заявленных на ЧМ-2018 игрока. Но журналисты в который раз пересчитывают - 21. «Кто эти кроме?» - как поется в песне Земфиры. Оказывается, припаздывает дуэт форвардов. Артем Дзюба появляется с очень серьезным лицом. На него не похоже. А догоняет его Федор Смолов.

Все, что журналисты увидели в открытые для них первые 20 минут - тестирование и начало работы с мячом. Таких «дней сурка» до матча открытия ЧМ-2018 осталось три: в воскресенье, понедельник и вторник. В субботу тренировка на стадионе ЦСКА, в среду - в «Лужниках».