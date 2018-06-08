- Чувствуется приближение чемпионата мира?

- Да, с каждым днем все сильнее. Но все хотят, чтобы чемпионат начался, как можно скорее.

- Как справляетесь с волнением?

- Пока не ощущаю, но к матчу, думаю, появится нервозность. Надеюсь с ним поможет справиться опыт, полученный на чемпионате Европы и Кубке Конфедераций.

- В двух последних матчах вас часто нагружали дальними передачами. Вам удобно так играть?

- Мне же не только так отдавали. В последнем матче с Турцией проходили передачи за спины защитников. Если получается, почему бы так не играть?

- Единственный в матчах с Австрией и Турцией мяч сборная России забила после прессинга на чужой половине. За счет чего еще можете огорчать соперников?

- А вы считаете, что у нас только прессинг есть? Мы можем забивать и за счет индивидуального мастерства всех футболистов сборной.

- Почему у вас лично было мало моментов?

- Я хорошо сыграл.

- Комфортно игралось с Аланом Дзагоевым?

- Мне комфортно с любыми партнерами. А с Аланом мы играем еще с юношеских сборных. Его мастерство не вызывает сомнений.

- Следите за матчами наших соперников? Египет и Саудовская Аравия в обороне действуют не лучшим образом.

- Вам виднее. Спасибо, что сказали. Будем знать.

- И все-таки.

- Я смотрел матчи, сделал для себя выводы. А тренеры еще подскажут, за счет чего будем стараться их обыграть.

- Команда вместе будет смотреть матч Германия - Саудовская Аравия?

- Не знаю, вместе или нет, но каждый, думаю, посмотрит.

- Испания заехала на базу ФК «Краснодар», за который вы выступаете. В каких условиях будут готовиться одни из фаворитов ЧМ-2018?

- Отличная база, думаю, лучшая в России.