Федор Смолов: Наши соперники плохо обороняются? Спасибо, что подсказали
После тренировки нападающий сборной России ответил на вопросы журналистов.
- Чувствуется приближение чемпионата мира?
- Да, с каждым днем все сильнее. Но все хотят, чтобы чемпионат начался, как можно скорее.
- Как справляетесь с волнением?
- Пока не ощущаю, но к матчу, думаю, появится нервозность. Надеюсь с ним поможет справиться опыт, полученный на чемпионате Европы и Кубке Конфедераций.
- В двух последних матчах вас часто нагружали дальними передачами. Вам удобно так играть?
- Мне же не только так отдавали. В последнем матче с Турцией проходили передачи за спины защитников. Если получается, почему бы так не играть?
- Единственный в матчах с Австрией и Турцией мяч сборная России забила после прессинга на чужой половине. За счет чего еще можете огорчать соперников?
- А вы считаете, что у нас только прессинг есть? Мы можем забивать и за счет индивидуального мастерства всех футболистов сборной.
- Почему у вас лично было мало моментов?
- Я хорошо сыграл.
- Комфортно игралось с Аланом Дзагоевым?
- Мне комфортно с любыми партнерами. А с Аланом мы играем еще с юношеских сборных. Его мастерство не вызывает сомнений.
- Следите за матчами наших соперников? Египет и Саудовская Аравия в обороне действуют не лучшим образом.
- Вам виднее. Спасибо, что сказали. Будем знать.
- И все-таки.
- Я смотрел матчи, сделал для себя выводы. А тренеры еще подскажут, за счет чего будем стараться их обыграть.
- Команда вместе будет смотреть матч Германия - Саудовская Аравия?
- Не знаю, вместе или нет, но каждый, думаю, посмотрит.
- Испания заехала на базу ФК «Краснодар», за который вы выступаете. В каких условиях будут готовиться одни из фаворитов ЧМ-2018?
- Отличная база, думаю, лучшая в России.