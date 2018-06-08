Федор Кудряшов: Куда делся ирокез? Волосы выпали. Наверное, от стресса
Защитник сборной России о критике национальной команды, финале Кубка Стэнли и своей прическе.
- Сейчас много критики и от прессы, и от болельщиков…
- Я не знаю, о чем пишут. Как закончился чемпионат России, я выключил все футбольные сайты. Следил только за финалом Кубка Стэнли в НХЛ.
- Ночью Александр Овечкин с «Вашингтоном» выиграл заветный трофей. Смотрели матч?
- Нет, он же начинался в три часа ночи. А утром многие посмотрели лучшие моменты.
- С Овечкиным, Кузнецовым и Орловым созванивались?
- Я с ними не знаком. Кто дружит, наверняка поздравили.
- Перейдем к футболу. Готовы играть левого латтераля в схеме с тремя защитниками?
- Готов действовать там, куда поставят тренеры. Наверное, это к ним вопрос.
- Сложно перестраиваться?
- Нет, я в клубе играю на этой позиции.
- В чем, все-таки, причина смены оборонительной схемы сборной России?
- Не могу ответить на этот вопрос. Схему выбирает тренерский штаб, а мы должны стараться выполнить их требования.
- Федор Смолов отметил, что ждет начала чемпионата мира с нетерпением. Что скажете?
- Скорее бы он начался. Это же праздник, которого все ждут.
- У вас совсем недавно был шикарный ирокез, но сейчас он исчез. С чем связана смена имиджа?
- Выпали все волосы (смеется).
- От волнения?
- Не знаю. Может быть, от стресса.
- Коллеги считают, что ваша внешность станет дополнительным устрашающим фактором для соперников. Согласны?
- Я только за.
- Уже видели, как играет в атаке Саудовская Аравия?
- Нам показывали и рассказывали. Это очень неплохая сборная. Я говорю про группу атаки. Ее оборону еще не разбирали.