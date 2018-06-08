Защитник сборной России о критике национальной команды, финале Кубка Стэнли и своей прическе.

- Сейчас много критики и от прессы, и от болельщиков…

- Я не знаю, о чем пишут. Как закончился чемпионат России, я выключил все футбольные сайты. Следил только за финалом Кубка Стэнли в НХЛ.

- Ночью Александр Овечкин с «Вашингтоном» выиграл заветный трофей. Смотрели матч?

- Нет, он же начинался в три часа ночи. А утром многие посмотрели лучшие моменты.

- С Овечкиным, Кузнецовым и Орловым созванивались?

- Я с ними не знаком. Кто дружит, наверняка поздравили.

- Перейдем к футболу. Готовы играть левого латтераля в схеме с тремя защитниками?

- Готов действовать там, куда поставят тренеры. Наверное, это к ним вопрос.

- Сложно перестраиваться?

- Нет, я в клубе играю на этой позиции.

- В чем, все-таки, причина смены оборонительной схемы сборной России?

- Не могу ответить на этот вопрос. Схему выбирает тренерский штаб, а мы должны стараться выполнить их требования.

- Федор Смолов отметил, что ждет начала чемпионата мира с нетерпением. Что скажете?

- Скорее бы он начался. Это же праздник, которого все ждут.

- У вас совсем недавно был шикарный ирокез, но сейчас он исчез. С чем связана смена имиджа?

- Выпали все волосы (смеется).

- От волнения?

- Не знаю. Может быть, от стресса.

- Коллеги считают, что ваша внешность станет дополнительным устрашающим фактором для соперников. Согласны?

- Я только за.

- Уже видели, как играет в атаке Саудовская Аравия?

- Нам показывали и рассказывали. Это очень неплохая сборная. Я говорю про группу атаки. Ее оборону еще не разбирали.