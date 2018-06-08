Кроме официальной фан-зоны на Конюшенной площади в городе будут еще две площадки для болельщиков.

Изначально площадку для фестиваля болельщиков ФИФА хотела видеть на Дворцовой площади. Петербургские власти посчитали, что из-за этого город недосчитается нефутбольных туристов, и стали искать другие варианты. Альтернативой рассматривались Парк 300-летия и СКК, но они все-таки находились далеко от центра города, и весной 2016 года оргкомитет турнира утвердил местом для фан-зоны Конюшенную площадь. За прошедшие два года ее успели опробовать в новой роли во время хоккейного чемпионата мира-2016 и футбольного Кубка конфедераций-2017.

На прошлогоднем турнире вместимость зоны была меньше – до восьми тысяч человек, хотя, как оценивали чиновники, одновременно там находилось не больше семи тысяч. К ЧМ-2018 максимально возможное число болельщиков увеличится почти вдвое и составит 15 тысяч, которым выделена площадь в 15 тысяч квадратных метров. Фан-зона целиком закрывает Конюшенную площадь, мост через канал Грибоедова и проезд, идущий вдоль Михайловского сада к Марсово поле. На этом отрезке будет находиться один из двух входов. Заходя на территорию, болельщик первым делом увидит экран, где обещают показать почти все матчи турнира, а уже за поворотом будет находиться основная часть фан-зоны.

На площадку можно попасть и со стороны храма Спаса на крови. Неподалеку также был установлен еще один экран. Третий – он же самый большой – расположился со стороны Большой конюшенной улицы на главной сцене.

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На площадке футболом не ограничатся – организаторы обещают ежедневную музыкальную программу. В связи с этим на пресс-туре у журналистов возник вопрос: возможно ли повторение ситуации Юлии Чичериной, которой запретили выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону из-за того, что ее песни связаны с военной тематикой.

– У нас таких артистов нет, – ответил оператор фан-зоны Дмитрий Лютый, который раньше в Петербурге помогал с организацией, например, чемпионата мира по хоккею-2000, Матча звезд КХЛ и этапа эстафеты Олимпийского огня перед Играми в Пекине. – Стоит такой вопрос, но не в нашем городе. Допустили или нет – это вопрос ФИФА. У нас же все артисты, которые были в заявке, утверждены.

– Я бы не очень хотел называть имена выступающих, но все должны быть известными, – отметил Евгений Финкельштейн, президент корпорации PMI. Как бы он ни хотел, а одно имя уже точно известно. 12 июля в Петербурге в рамках фестиваля болельщиков выступит Земфира. Но концерт пройдет не в самой фан-зоне, а в Ледовом дворце.

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Конюшенная площадь была закрыта для ЧМ-2018 в конце мая. За неделю до открытия площадка пока полностью не готова, но уже сделано многое. Расставлены павильоны спонсоров и партнеров ФИФА. Работники не пожалели сразу поставить внутрь чистенький автомобиль, которому красоваться на этом месте больше месяца.

Хоть сейчас можно погонять мяч в небольшой футбольной коробке: ворота есть, поле тоже.

Отдельно позаботились о болельщиках с инвалидностью. Недалеко от сцены для них была построена отдельная трибуна с крышей и въездом для колясок.

Главная достопримечательность площади не только Спас на крови, но здание императорских конюшен. Сейчас оно выглядит бледновато и вообще не в лучшем виде, поэтому фасад накрыли огромными баннерами, посвященным чемпионату мира. Не закрыли только ту часть, где сейчас находится храм, и обратную сторону здания на набережной реки Мойки.

Но есть и другая проблема: теперь через площадь напрямую не дойти до Спаса на крови. Часть прохода закрыта фан-зоной. Чтобы попасть к храму, а следовательно и к одному из входов на площадку приходится идти через двор на канал Грибоедова и обходить через мост у Русского музея. Получается немаленький круг. А ведь еще и площадь между храмом и входом в фан-зону не очень большая, и как бы там многочисленным простым туристам и футбольным болельщикам не затоптать друг друга.

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В Петербурге помимо официальной фан-зоны будут еще две площадки, как выразился глава городского спорткомитета, для дополнительного просмотра.

– Это у спорткомплекса «Юбилейный» и в «Ленэкспо», – отметил Павел Белов. – Каждая площадка вмещает до тысячи человек. В случае переполнения (Конюшенной площади – Прим.ред.) волонтеры будут информировать, что в городе есть две дополнительные зоны просмотра матчей помимо близлежащих заведений. Там будут те цены, которая установят организаторы, но требования по безопасности будут такими же, как в официальной зоне. Например, запрещена стеклянная тара, крепкий алкоголь. А ценорегулирование относится к «Юбилейному» и «Ленэкспо».