Аравийский «колхоз»

Не очень понятно, чем руководствовались немцы и саудиты, когда договаривались о проведении контрольного матча. Сборной Германии соперник уровня Саудовской Аравии не помощник в подготовке к чемпионату мира – из группы бундестим выходить обязана в любом состоянии, а в плей-офф соперники будут куда более серьезного уровня.

Единственное разумное объяснение – гарантированная победа накануне мирового первенства, которая должна поддержать позитивную атмосферу в стане бундесманшафт. Все-таки в трех предыдущих встречах сборной Германии выиграть не удалось – 1:1 с Испанией, 0:1 от Бразилии и 1:2 от Австрии.

Зачем этот матч сборной Саудовской Аравии – тоже большой вопрос. Все-таки на групповом этапе столь сильных соперников у аравийцев не будет, а дальше зеленым пройти практически нереально. Что игра против Германии и показала – разница в классе между командами астрономическая.

Еще немало болельщиков помнят, как нынешние чемпионы мира разгромили аравийцев на ЧМ-2002 со счетом 8:0. С тех пор Саудовская Аравия несколько выросла, однако этого явно недостаточно, чтобы иметь хотя бы какие-то шансы на по-настоящему высоком уровне. Сборная России хотя и ужасает качеством своей игры в последних матчах, против столь слабого соперника выигрывать обязана. В противном случае… дальше падать некуда. Если не обыгрывать такой (выражаясь терминологией Романа Широкова) колхоз, с чемпионата мира можно сниматься досрочно.

Германия даже не вспотела

Весь матч игра шла в одну калитку. Эпизоды, когда мяч оказывался в штрафной Мануэля Нойера, можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому в сборной Саудовской Аравии выделить решительным образом некого. Мальчиками для битья они не стали, но ничего, кроме целеустремленности, не продемонстрировали.

В составе «орлов пустыни» можно отметить разве что активного правого полузащитника Яхья Аль-Шехри и поймавшего кураж вратаря Абдуллу Аль-Маюфа. Ну, и Тассира Аль-Джассима. Подвигов он не совершал, зато заработал в концовке пенальти и оказался первым на добивании после неудачного удара лучшего бомбардира команды Мохаммада Аль-Сахлави.

Хозяева же – а матч проходил в Леверкузене – открыли счет уже в начале встречи и с тех пор не слишком себя утруждали. И даже в этом полусонном состоянии создали несколько убойных моментов, дважды пробили в штангу и вынудили Омара Хавсави отправить мяч в свои ворота.

Давать какие-то конкретные советы сборной России по этому матчу довольно сложно. Аравийцы играют медленно, плохо переходят из обороны в атаку, теряют позиции и в целом не преуспевают ни в одном из компонентов игры. С другой стороны, на фоне сборной Германии и наша дружина вряд ли выглядела бы значительно лучше. Так что делать далекоидущие выводы о саудитах делать не стоит. Тем более, что концовке супермомент запорол Хаттан Бахебри, растерявшийся от того, что его оставили с глазу на глаз с Марком-Андре тер Штегеном.

Тем не менее, преимущество немцев было подавляющим, и скромный итоговый результат объясняется лишь тем, что в преддверии чемпионата мира немцы больше думали о том, как не получить травму, чем о забитых мячах. Голы они попридержали до мундиаля.

Германия – Саудовская Аравия – 2:1 (2:0)

Голы: Вернер, 8 – 1:0. О. Хавсави, 43 – 2:0 (в свои ворота). Аль-Джассим, 83 – 2:1.

Германия: Нойер (тер Штеген, 46), Киммих (Гинтер, 81), Хуммельс, Боатенг (Зюле, 46), Хектор, Хедира, Кроос, Дракслер, Ройс (Гюндоган, 57), Вернер (Гомес, 62), Мюллер (Брандт, 74).

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Шахрани, Аль-Харби (Аль-Бурайк, 46), У. Хавсави (Аль-Булайхи, 83), О. Хавсави, Аль-Фаридж (Аль-Хайбари, 90+1), Аль-Шехри, Отайф (Аль-Мугахви, 75), Аль-Доссари (Бахебри, 87), Аль-Джассим, Аль-Муваллад (Аль-Сахлави, 62).

Нереализованный пенальти: Аль-Сахлави, 83 (вратарь).

Судья: Славко Винчич (Словения).