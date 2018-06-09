Давно не припомню, чтобы на открытой тренировке, особенно если это тренировка сборной, которая в последнее время показывает, мягко говоря, не самые впечатляющие результаты, был, что называется, аншлаг. Почти вся трибуна С стадиона ВЭБ Арена была заполнена. Такой посещаемости может позавидовать любой клуб нижней восьмерки РФПЛ.

Погода располагала к активной двусторонке, что, собственно, Черчесов и велел делать своим подопечным. Поделив манежки на оранжевых и белых, футболисты сборной приступили к тренировкам. В основном пытались друг друга раскатать, то есть играли в короткий-средний пас, никаких навесов. Активно работала группа атаки, особенно Александр Головин, который раздавал передачи налево и направо. По краям располагались фланговые защитники, которые ждали своей «эстафетной палочки», чтобы вступить в игру. В основном атаки шли на те ворота, которые защищает Игорь Акинфеев. На каждый его сейв публика отвечала аплодисментами и выкрикивала подбадривающее: «Игорь, верим!». Вот во истину больше всех в нашей сборной симпатизируют именно Акинфееву. Впрочем, похвалы удостоились и Дзюба с Головиным. Особенно последний: целая группа детей скандировала именно ему.

Абсолютно без работы были вратари оранжевых – Габулов и Лунёв - поскольку, как было сказано выше, основная группа атакующих игроков нацелилась именно на ворота Акинфеева. Владимир и Андрей периодически меняли друг друга в воротах. Бессменным оставался только Игорь Акинфеев. Основное внимание приковывала пара центральных защитников – Кутепов и Игнашевич. Со стороны казалось, что Илья по-прежнему чувствует себя не в своей тарелке, Игнашевич как-то покрикивал на него, активно жестикулировал.

Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат – защитники тех, что в оранжевых манежных стояли на месте и почти не бегали.

Дальше продолжилось все то же самое: ворота с центра поля подвинули поближе и разрешили отдавать длинные передачи и игру на втором этаже. Стали подаваться угловые. Первый же угловой реализовал Юрий Газинский. Почему-то никто из высоких игроков передачу с флажка не прервал, а полузащитник «Краснодара» оказался на дальней штанге и поразил ворота Лунёва.

Двусторонка закончилась с разгромным счетом в пользу оранжевых. Сколько мячей залетело в ворота Акинфеева, я не считал, но, наверняка, много. К концу тренировки зрители поутихли. Если для футболистов погода была самая что ни на есть комфортная, то те, кто находился на трибуне, стали замерзать.

Телевизионные журналисты, снимая сюжеты, просили публику изображать поддержку сборной на камеру, чтобы у зрителей складывалось впечатление, что в сборную верят.

А футболисты после игры побежали к трибунам благодарить зрителей за то, что те пришли и поддержали команду, ведь сейчас это необходимо как никогда. Кульминацией единения сборной и болельщиков стало появление на поле детей для того, чтобы сделать селфи с нашими звездами: Смоловым, Дзюбой, Миранчуком итак далее.