- Сегодня тренировка проходила на глазах у совсем еще мальчишек. Чувствуете ответственность перед столь молодой публикой?

- Не сказал бы, что это какая-то ответственность. Скорее – просто приятно было увидетьэтих ребят. Хочу поблагодарить всех, кто пришел. Тренировка получилась необычной: царила атмосфера настоящей игры, поэтому концентрация была слегка завышена.

- Что чувствовали сегодня, когда не попадали по воротам?

- Вы конкретно меня имеете в виду? Многие не попадали, это часть двусторонней тренировки: кто-то попадает, а кто-то нет. Мы на это не особо обращали внимание. Залетал мяч – и хорошо, было приятно слушать реакцию людей.

- Накануне Саудровская Аравия оказала сопротивление немцам. Вас напрягает результат матча с Германией?

- Те, кто отобрались на чемпионат мира, не могут быть слабыми. Все дают бой, умеют играть и обороняться.

- Уругвай обыграл Узбекистан с разгромным счётом. Виталий Денисов не присылал вам смс с советами, как стоит играть против южноамериканской команды?

- Нет, ничего не писал. Не общались.

- Сегодня всю тренировку отрабатывали атакующие действия, завершающую стадию…

- Такие тренировки стали проводиться после матча с Австрией. Очевидно, что у нас последние два матча были проблемы с этим, поэтому мы активно работаем над завершающей стадией атаки нашей команды.

- Сегодня присутствующие дети выбежали на поле, скандировали фамилии разных игроков…

- Да, я слышал. Каждый, кто был на поле, наверняка, хотел услышать свою фамилию. Сегодняшнее мероприятие я могу назвать очень хорошим и главное – нужным. Стоит чаще котрактировать с болельщиками, их поддержка нам очень важна.

- Можно сказать, что дети любят игроков национальной команды?

- Я думаю, да. Дети хотели прикоснуться к своим любимцам. Это придает позитива и нам, и им. Такие моменты нам всегда приятны.

- До матча остается 5 дней, вы разбирали игру саудовцев?

- К сожалению, пока еще нет. В ближайшее время начнем.

- Сложилось впечатление, что сегодняшняя тренировка принесла позитивные эмоции…

- Это нас сближает, мы рады таким тренировкам. Сборная и страна – единое целое.