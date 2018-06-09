- Сегодня в двусторонке было условное разделение атакующей группы на тех, кто играл против турков, и тех, кто не играл?

- Не знаю, надо спрашивать главного тренера, по какому принципу он делил команду.

- Как сборная ощущает себя эмоционально после шквала критики. Чувствуете ли вы себя раскрепощенно?

- Наверное, я не ожидал, что придет так много народа на эту открытую тренировку. Замечательно, что организовывают подобные мероприятия, это придает команде дополнительные эмоции и силы. Так что это только плюс.

- Могли бы сами себя представить выбегающим на поле. Как вообще вы к этому относитесь?

- Я приветствую, когда дети выбегают на поле. Ребят нужно поддерживать всеми возможными способами. И такие моменты в будущем станут для них хорошим воспоминанием.

- Как думаете, а какие воспоминания останутся у болельщиков сборной России после окончания турнира?

- Думаю, останутся только положительные воспоминания. Мы со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы порадовать наших фанатов.

- Как идет работа по улучшению взаимопонимания в центральной зоне полузащиты?

- Нормально, справляемся. Мы работаем над улучшением не только в этой зоне, но и в других линиях: и в обороне, и в нападении. Задействованы все компоненты игры.

- Почти половина детей из тех, кто пришел на тренировку, уверены, что сборная России выйдет в финал Чемпионата мира. Многие ждут встреч с Бразилией или Германией. Вы готовы к такому финалу?

- Будет очень сложно, так как у национальной команды России нет опыта выступления на таких больших турнирах. Я считаю, что для начала нам необходимо выйти из группы, а дальше будем решать более глобальные задачи.

- Сегодня на тренировке показалось, что мало ударов приходилось в створ ворот. Больше удивили вратари. Как вы считаете, вратарская позиция –самая надежная в нашей команде?

- Наша вратарская линия очень сильная. Но я считаю, что и нападение у нас не слабее. Необходимо работать над этим, потому что мы располагаем хорошими исполнителями, и нам необходимо создавать больше моментов. К сожалению, последние два матча мы мало били по воротам соперника. Вот сегодня мы как раз работали над этим.