Защитник «Спартака» высказался на актуальные темы, в первую очередь — на тему предстоящего чемпионата мира, где сам он не выступит.

«РИАНЧО В «СПАРТАКЕ» НАВЕРНЯКА ПОДТЯНЕТ ФИЗИКУ»

- За несколько дней до старта ЧМ-2018 напомнила о себе РФПЛ. К участию в следующем чемпионате, скорее всего, не допустят «Амкар». Как вам новость?

- А мне казалось, что в Перми проблему решили, нашли деньги… Не знаю, что сказать. Не слежу. Но если «Амкар» снимут - печально, конечно. Они же бились в стыковых матчах, сохранили прописку в премьер-лиге по спортивному принципу. Но таковы реалии российского футбола. Можно привести пример «Тосно». Команда выиграла Кубок России - и где она сейчас?

У нас каждый день неожиданные новости. Вот узнал, что питерское «Динамо» переезжает в Сочи.

- Если «Амкар» расформируют, кто-нибудь из игроков пригодился бы «Спартаку»?

- Тяжело сказать, они все квалифицированные футболисты, опытные. Но это не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу.

- В штаб Массимо Карреры недавно вошел испанец Рауль Рианчо, который ранее работал в сборной Украины и киевском «Динамо». Что думаете об этом специалисте?

- Любой новый тренер привносит что-то свое. Пока мы все в отпуске. Знаю, что пришел Рианчо. Что нашу оборону укрепил француз Самюэль Жиго. Но мы же не общались, не тренировались. Какая сейчас может быть конкретика.

Одно скажу. Раз Рианчо работал в Киеве, значит, упор делает на физподготовку. Я был в системе «Динамо» - знаю, что это такое. Атлетизм всегда был отличительной особенностью киевлян. Возможно, и в «Спартаке» теперь физике будут уделять больше внимания.

«У СБОРНОЙ СЛИШКОМ ОСТОРОЖНАЯ СХЕМА»

- Поговорим о сборной России. Как вам последние контрольные матчи?

- Смотрел обе игры. И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? После клубного сезона паузы по сути не было. Все и так находились в хорошей физической форме. Высказываю исключительно свою точку зрения. Разумеется, тренеру виднее. Он же отвечает за результат.

- В чем выражалась усталость, о которой вы говорите?

- Возьмите того же Романа Зобнина. В «Спартаке» он от любого мог убежать - сейчас этого не было. То же самое - Саша Головин. В ЦСКА он резкий, легко уходит от соперника на дриблинге, а в сборной у него ничего не получалось. Да и в целом рисунок игры не просматривался. Во всех линиях - неразбериха, какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял.

- Семь матчей без побед - серьезный психологический груз?

- Не то что бы груз. Но по престижу такие серии бьют сильно. Конечно, неприятно начинать чемпионат мира, имея самый низкий рейтинг среди всех участников. Команда растеряла авторитет. Понятно, что в контрольных матчах результат второстепенен. Но любая победа добавляет уверенности. А когда мы последний раз побеждали? Многие уже и забыли - так давно это было.

Впрочем, как можно кого-то обыграть, если не бить по воротам? За два матча одно попадание в створ. Это никуда не годится. Остается верить, что все удары мы припасли на чемпионат мира. С такими ребятами, как Головин, братья Миранчуки, Алан Дзагоев, Зобнин, можно было бы действовать впереди поактивнее. У нас же слишком осторожная схема.

«КУТЕПОВУ НЕ СТОИТ РЕАГИРОВАТЬ НА КРИТИКУ»

- Как восприняли то, что вас не включили даже в расширенную заявку на чемпионат мира?

- Если я в прошлом, чемпионском для «Спартака» сезоне не убедил Станислава Черчесова, то на что можно было рассчитывать сейчас? Тренер меня в команде не видит - его право. Весь сезон я отдавал все силы «Спартаку», считаю, сезон отыграл на высоком уровне. Разумеется, как и любой другой российский футболист, хотел бы выступить на чемпионате мира. Но не я же определяю состав. У нас в сборную Игорь Денисов не попадает, Олег Шатов. Туда не берут молодых, с прицелом на перспективу. В принципе можно было бы назвать с десяток «почему?» относительно заявки на чемпионат мира. Но опять же, какой сейчас в этом смысл? Больше 23 человек в заявку включать нельзя. Главный тренер взял тех 23, кого посчитал нужным.

- Какое впечатления производят на вас ироничные пресс-конференции Черчесова после матчей?

- Наверное, тренер уверен в себе. Знает то, чего мы не знаем.

- После поражения от Турции много критических стрел посыпалось на вашего одноклубника Илью Кутепова.

- Илья - молодой, перспективный парень. Советую ему не обращать внимания на критиков. Посмотрел бы на то, сколько голов они сами привезли бы в наши ворота, если бы оказались в центре защиты сборной России. Ошибок не допускает только тот, кто ничего не делает.

«ПРОТИВ ПОРТУГАЛИИ В 1/8 ШАНСЫ БУДУТ»

- Когда Кутепов ошибается в «Спартаке», а такое бывало, как на это реагировал Каррера?

- У нас в «Спартаке» выигрывает и проигрывает вся команда. Любой защитник иногда «привозит» - такова специфика амплуа. Но, как правило, в голе есть вина целой группы футболистов. Кто-то недоработал в середине поля, кто-то не добежал за оппонентом на фланге - и вот вам момент. Нельзя смотреть только на финальную фазу атаки.

- С Сергеем Игнашевичем Кутепов сыграется?

- А почему нет? Игнашевич - опытный. Всегда подскажет молодому, что и как.

- Центр обороны - самое уязвимое место сборной?

- Георгий Джикия сломался, Виктора Васина нет, братья Березуцкие отказались. Дефицит центральных защитников налицо. Поэтому приходится пробовать разные варианты. Но я бы не выделял отдельные линии. Футбол - командная игра. Любую потерю можно компенсировать, перестроившись на других участках поля.

- Команда выйдет из группы?

- Надеюсь, все-таки да. А дальше - посмотрим. В 1/8 финала, конечно, предпочтительнее сыграть с Португалией, а не Испанией. Тогда шансы будут.

- Не слишком забегаете вперед? Мы пока и Саудовскую Аравию не обыграли.

- Но тренер же обещает приятные сюрпризы. Будем верить, что дождемся.