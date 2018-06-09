ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА

Журналистов – тьма. Но португалоговорящих. Из наших всего несколько коллег. У входа на базу в Кратове даже болельщиков сборной Португалии не было: так, несколько местных жителей, живущих на соседних улицах в частном секторе. А вокруг очень много полиции, сотрудников службы безопасности ФИФА и представителей португальской сборной, видимо приехавших в Россию чуть раньше.

На машине к базе не подъехать, нужно бросать транспортное средство минимум метров за 150, но не беда. Сотрудники правопорядка в дальнейшем позволят удобно выехать после встречи португальцев, за что им отдельное спасибо.

Португальцев под мелодию «Подмосковные вечера» встречали красивые русские девушки в традиционных нарядах. Хлеб-соль, каравай, знаменитые на весь мир русские сувениры, море улыбок, что аж Криштиану Роналду растаял, - все это пролетело словно миг у входе в главный корпус базы. Главный тренер сборной Фернандо Сантуш и представители португальской федерации футбола также оценили гостеприимство россиян.

КАРАВАЙ ВЕСЬ СЪЕЛИ

Вот это аппетит у действующих чемпионов Европы. Команда съела весь каравай, хоть и не совсем правильно. Тот же Роналду, оторвав кусок от хлеба первым, не окунул мякиш в соль, а чутка посыпал сверху. Не по-нашему, Криштиану! Хотя ему можно простить, человек все-таки на диете, и не дай бог еще водно-солевой баланс нарушит до старта ЧМ.

Вообще Роналду забавный парень. Когда представители Подмосковья и Минспорта говорили напутственные слова и поздравляли команду с приездом, Криштиану чутко внимал переводчику и кивал на каждую доброе слово. Будто не было никого здесь кроме него. Будто только с ним разговаривали. Хотя на правах капитана команды разве нельзя вести себя чуть более вызывающе остальных?

После поедания хлебо-булочного изделия и обмена праздничными вымпелами, футболисты вернулись в автобус, захватили вещи и двинули размещаться в подготовленных номерах. Прогуляются, наверное, вечером по территории, посидят у пруда, отужинают и еще раз послушают «Подмосковные вечера», вспомнив красоту русских девушек. Хотя тот же Роналду знает об этом не понаслышке.