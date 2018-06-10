Футболист, забивший наибольшее количество голов в рамках одного турнира:

Жюст Фонтен (ЧМ-1958; 13 мячей)

Один из ярчайших форвардов в истории, завершивший карьеру в 27 лет из-за травмы. Звездным часом Фонтена был шведский мундиаль 1958 года, в рамках которого он забил 13 мячей и помог сборной Франции занять третье место.

Автор первого гола в истории чемпионатов мира:

Люсьен Лоран (ЧМ-1930; Франция 4:1 Мексика)

13 июля 1930 года на 19-й минуте матча против мексиканцев Лоран стал автором первого гола в истории мировых первенств. Франция выиграла тогда со счётом 4:1, но уступила в двух оставшихся встречах и вылетела. Также Лоран является единственным членом сборной образца 1930 года, дожившим до победы своих соотечественников на ЧМ-1998.

Самый грубый игрок:

Зинедин Зидан (4 ЖК, 2 КК)

Триумфальный для Зизу чемпионат 1998 года начался для него не очень удачно – во 2-м туре группового этапа, во встрече с Саудовской Аравией, он получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на две игры. Спустя 8 лет, в берлинском финале, он заработал свое второе удаление на чемпионатах мира. Добавляем сюда 4 желтые карточки – в матчах с ЮАР, Швейцарией, Южной Кореей и Испанией – и получаем самого недисциплинированного футболиста в истории мундиалей.

Самый возрастной игрок:

Фарид Мондрагон (ЧМ-2014; вышел на поле в возрасте 43 лет и 3 дней)

Колумбийский голкипер принимал участие на трех чемпионатах мира – 1994, 1998 и 2014 годов. Выйдя на поле в матче с Японией, он побил рекорд камерунца Роже Милла. Впрочем, уже в России достижение Монди будет, скорее всего, обновлено. Если хотя бы в одном из матчей на поле выйдет 45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари.

Самый молодой игрок:

Норман Уайтсайд (ЧМ-1982; побил рекорд Пеле, появившись на поле в возрасте 17 лет и 41 дня)

Первый матч на турнире против югославов стал дебютным для Уайтсайда в составе сборной Северной Ирландии. В той встрече он получил жёлтую карточку.

Тренер-рекордсмен по числу завоеванных трофеев:

Витторио Поццо (дважды приводил сборную Италии к победам на чемпионатах мира)

Автор схемы 2-3-2-3 («методо»), один из первых специалистов, делавших подробный анализ сильных и слабых сторон соперников, дважды выигрывал с итальянцами заветный трофей – в 1934 и 1938 годах.

Игрок-рекордсмен по числу завоеванных трофеев:

Пеле (трижды становился чемпионом мира – в 1958, 1962 и 1970 годах)

«Король футбола» участвовал в четырех мундиалях и выиграл три из них. В 1962 году он не сыграл в финале из-за травмы. В 1970 году Пеле признали лучшим футболистом турнира. Всего в финальных стадиях он забил 12 мячей.

Рекордсмен по количеству голов, забитых в одном матче:

Олег Саленко (ЧМ-1994; забил 5 мячей в матче Россия 6:1 Камерун)

К сожалению, легендарный пента-трик Олега Саленко, позволивший ему стать лучшим бомбардиром мундиаля в США с 6 голами, не помог нашей команде выйти из группы. В матчах с бразильцами и шведами она набрала 0 очков.

Матч с самой низкой посещаемостью:

Румыния 3:1 Перу (ЧМ-1930; по официальным данным, на матче присутствовало 2549 зрителей)

Румыны и перуанцы попали в одну группу с хозяевами турнира уругвайцами. И, разумеется, находились в тени фаворита. Очная встреча между этими сборными собрала наименьшую аудиторию в истории мировых первенств.

Матч с самой высокой посещаемостью:

Бразилия 1:2 Уругвай (финал ЧМ 1950; на матче присутствовало 199 тысяч 854 зрителя)

Один из самых драматичных матчей в истории футбола. Бразильцы, которым для итогового успеха достаточно было сыграть вничью (финальная стадия ЧМ-1950 проходила по круговой системе), умудрились проиграть. После гола уругвайца Гиджы за 11 минут до конца 200-тысячная «Маракана» замолчала. Перед церемонией вручения официальные лица бразильской конфедерации покинули поле, оставив Жюля Риме одного с кубком мира в руках.