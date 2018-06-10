Команда Станислава Черчесова продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. До матча с Саудовской Аравией – четыре дня.

Чем ближе чемпионат мира, тем хуже погода в московском регионе, где уже ведут подготовку к большим стартам сборные России, Португалии и Ирана. На воскресную тренировку отечественные футболисты вышли под затянувшими небо облаками и мелким, но от того не менее неприятным дождичком.

Предтренировочная установка Черчесова. Все 23 игрока сборной на месте. pic.twitter.com/r9QawfDYn7 — Артём Зибрак (@AM_Zibrak) 10 июня 2018 г.

На базе национальной команды в Новогорске, несмотря на 7-матчевую беспобедную серию сборной, не заметно никакого уныния, однако не покидает ощущение рутины. Касается оно как работников базы (и собаки-кинолога, которая участвует в досмотре журналистов), так и самих футболистов. Все происходит очень спокойно и даже буднично – сотрудники службы безопасности уныло мокнут под дождем, работники поля неторопливо выкатывают газонокосилку с поля, а футболисты без особого энтузиазма выходят на тренировку.

Впрочем, возможно, это показатель того, что каждый работник базы и футболист за время подготовки к домашнему чемпионату мира настолько привык выполнять свои задачи, что эмоций они уже не вызывают никаких. Как не вызывает никаких эмоций и игра нашей команды в контрольных матчах.

Вряд ли кто-нибудь ожидает возможности подглядеть в отведенные ФИФА журналистам 15 минут секреты Станислава Черчесова. Открытая часть тренировки – это разминка, пробежка, квадрат. Причем желательно на противоположной от представителей прессы бровке. Так что делать какие-то далекоидущие выводы по увиденному нет смысла.

Невольно вспоминается, как тренировалась сборная Бразилии перед контрольным матчем в Москве прошедшим мартом. Марсело, Виллиан и остальные не только не избегали журналистов, но и, напротив, играли в квадрат прямо возле них. Словно бы дразнясь. Казалось, протяни руку и сможешь ущипнуть Филиппе Коутиньо. Чтобы поверить в это, пришлось ущипнуть себя.

У российских футболистов все иначе. Они так часто получают от СМИ «на орехи», что невольно начинают избегать лишних встреч с прессой. И даже занятия предпочитают проводить максимально далеко от фотокамер.

Что касается непосредственно тренировки, то в ней приняли участие все 23 футболиста. Сначала они поиграли в традиционный квадрат, затем выслушали 5-минутную установку Черчесова и отправились совершать рывки (полевые, вратари Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов по очереди ныряли по углам в рамке ворот в самом дальнем от пишущей и фотографирующей братии).

На равных со всеми занимался Юрий Жирков, покинувший предыдущую тренировку ранее остальных партнеров. Его повреждение оказалось незначительным, и он уже вернулся в основную обойму игроков.

Подопечным Станислава Саламовича осталось провести всего три тренировки, а уже в четверг им предстоит начать свой поход на чемпионате мира. Будем надеяться, эта кампания окажется для россиян удачной. А таковой она будет признана уже в том случае, если россиянам удастся выбраться из группы.