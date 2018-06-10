Это заслуга не только футболистов, но и их болельщиков, пришедших на открытую тренировку в Петербурге.

Сборная Саудовской Аравии – одна из пяти команд, которые во время чемпионата мира будут жить в Петербурге. И единственная, поселившаяся в центре города, а не на окраине. 9 июля ближе к ночи футболисты, тренеры и остальной персонал заселились в гостинице рядом с Невским проспектом.

📸 | Our green falcons have arrived in Saint Petersburg safely

Ready for #WorldCup2018 😍💚 pic.twitter.com/u4FwFH71kL — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 9, 2018

Первый полноценный день в России был хорошо загружен. Днем футболисты встречались с представителями оргкомитета турнира, которые рассказывали о всяких нюансах, начиная с работы судей и заканчивая медицинскими вопросами. Также сборной вручили награду за пятое участие в финальных частях чемпионата мира. Последний раз команда играла на мундиале в 2006 году в Германии и тогда не вышла из группы.

Вечером игроков ждала первая тренировка. Вообще официальное место занятий у саудовцев – база «Зенита» в Удельном парке, но сборная отправилась работать на «Петровский». Тренировка должна была быть открытой и не только для журналистов, а еще для болельщиков. На стадионе ведь разместить зрителей проще.

Правда, открытость занятия не означала, что допускались все случайные прохожие. Главные гости – воспитанники футбольных школ Петербурга. А чтобы попасть на стадион, в учреждения высылали специальные билеты, которые тренеры или другие руководители раздавали детям и их родителям у самой арены. Школы были представлены не только одним «Зенитом». Нашлись и несколько ребят, играющих за бело-голубые цвета и букву «Д». Хотя как будет жить петербургское «Динамо» после переезда главной команды в Сочи, не совсем понятно.

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Командный автобус саудовцев с лозунгом «Рыцари пустыни» въехал на территорию «Петровского» только за пять минут до официального начала тренировки. В итоге футболисты приступили к работе на 15 минут позже запланированного, но зрители все равно наградили их аплодисментами. Игроки же быстро удивили и с приятной стороны: они подошли к людям с инвалидностью, которые расположились на беговой дорожке, поздоровались с каждым и вручили памятные шарфы.

Занятие только началось, а внимание собравшихся быстро переключилось на нескольких болельщиков, певших явно не на русском языке. Оказалось, на тренировку позвали не только детей-футболистов, но и выходцев из Саудовской Аравии, учащихся в Петербурге. Некоторые явно показали, к какому типу вузов принадлежат, надев костюмы моряков.

Молодые саудовцы моментально стали героями телекамер. Правда, чистой русской речью никто не похвастался. Зато активности хватило на всю тренировку. Они попытались завести и остальную публику, но к ним присоединились только несколько ребят, и то просто попрыгать рядом. Взрослые же предпочли просто снимать на телефоны поющих аравийцев. В их репертуаре даже нашелся бодрый заряд зенитовских фанатов «Оп, давай-давай», и жалко, что его не подхватывал весь «Петровский».

Позже на арене нашелся еще один герой из Саудовской Аравии, которого выделяла велосипедная каска. Это Фахд Ибрагим аль-Яхья – тот самый болельщик, который приехал в Россию на велосипеде. Еще и прямо со своей родины. Маршрут, составивший около пяти тысяч километров, он преодолел за 75 дней. Недавно в Москве Фахд передал флаг Саудовской Аравии послу страны, а скоро ему придется вернуться в столицу, чтобы поддержать сборную – ради чего он и приехал.

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Само занятие не выделялось чем-то особенным: разминка, работа с мячом, квадрат, двусторонка пять на пять. Часть игроков отдельно играла в футволлей. Хуан Антонио Пицци в каждой паузе старался что-то объяснить футболистам, но не напрямую, а через помощника, который переводил с испанского. Год назад тренеру было куда проще поговорить со своими игроками.

За четыре дня, что остаются до матча-открытия чемпионата мира, сборная ведет себя закрыто. Никакого интервью после тренировки так и не дождались. Один из тренеров, вроде бы, и двинулся к журналистам из раздевалки, но лишь помахал рукой болельщикам-соотечественникам и ушел обратно. Наивно зрители ждали, что игроки подойдут к ним после занятия, и мячи они везли зря – только чтобы попинать его на территории стадиона. Как обидно было парню, который раз десять кричал «Give me T-Shirt, please». 14 июня будет понятно, стала ли такая закрытость эффективной.