Финальный матч с самой высокой посещаемостью:

Аргентина 3:2 ФРГ (ЧМ-1986; стадион «Ацтека», Мехико, на матче присутствовало 114600 зрителей)

Великая мексиканская «Ацтека» два раза принимала финалы мировых первенств. Впервые в 1970 году, когда бразильцы разгромили итальянцев 4:1. На том матче присутствовало более 100 тысяч человек (107412). Спустя 16 лет в Мехико в решающей игре снова встретились представители Латинской Америки и Европы. Ведомая Марадоной «альбиселеста» победила 3:2, а зрители, заполнившие чашу местного стадиона, установили новый рекорд посещаемости для финальных матчей.

Самый возрастной автор забитого мяча:

Роже Милла (ЧМ-1994; в день матча Камерун – Россия (1:6), в котором Милла отличился голом, ему было 42 года и 1 месяц)

Легендарный камерунский нападающий дважды признавался лучшим африканским футболистом (в 1976 и 1990 годах), а также был включён в список «ФИФА 100». За сборную Камеруна он выступал более 20 лет. На последнем для себя чемпионате мира (из трех) в США стал самым возрастным автором гола.

Самый молодой автор забитого мяча:

Пеле (ЧМ-1958; в день матча Бразилия – Уэльс (1:0), в котором Пеле забил, ему было 17 лет и 239 дней)

Гол юного Пеле пришелся на четвертьфинал чемпионата мира и оказался победным. После чего «Короля футбола» прорвало – в полуфинале Пеле оформил хет-трик в матче с французами, а в решающей встрече забил два гола в ворота хозяев турнира шведов. Выиграв 5:2, бразильцы впервые в истории завоевали кубок мира.

Игроки-рекордсмены по числу участий на чемпионатах мира:

По 5 раз:

Антонио Карбахаль (ЧМ: 1950, 1954, 1958, 1962, 1966)

Джанлуиджи Буффон (ЧМ: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

Лотар Маттеус (ЧМ: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998)

Легендарный мексиканский вратарь Антонио Карбахаль – единственный из трех футболистов, участвовавших в 5 чемпионатах мира, кто не выигрывал золотых медалей. Маттеус вместе с немецкой командой добился успеха в 1990-м, а Буффон в составе «скуадры адзурры» - в 2006-м. Если обойдется без происшествий, то на мундиаль в Россию приедет Рафаэль Маркес, попавший в окончательную заявку сборной Мексики. Для 39-летнего защитника это тоже будет пятое первенство мира.

Самый молодой капитан:

Тони Меола (ЧМ-1990; на матч против Чехословакии вышел в статусе капитана сборной США в возрасте 21 года и 109 дней)

Меола – участник трёх мундиалей (ЧМ-1990, ЧМ-1994 и ЧМ-2002). Всего он провёл за сборную США 100 матчей. Дебют Тони в составе американской команды пришелся на игру против Эквадора, 10 июня 1988-го. Спустя каких-то два года, 10 июня 1990-го, он вывел свою сборную на поле как самый молодой капитан в истории чемпионатов мира. Ту встречу (против Чехословакии), как и две последующие, американцы с треском проиграли (1:5) и заняли последнее место в группе.

Самый результативный матч:

Австрия 7:5 Швейцария (ЧМ-1954)

Встреча, проходившая в Лозанне в 40-градусную жару, получилась во всех смыслах уникальной. Во-первых, этот матч является самым результативным в истории – на двоих команды забили 12 мячей. Во-вторых, австрийцы и швейцарцы выдали самый результативный первый тайм, вместивший в себя 9 голов. И, наконец, в-третьих, никому до австрийцев не удавалось одерживать победу, уступая по ходу встречи три мяча.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира:

Мирослав Клозе (16 голов)

На чемпионате мира-2014 Клозе забил 2 гола и побил рекорд бразильца Роналдо. Бразильский мундиаль был четвертым и последним в карьере великого немецкого нападающего. В нем стоило поучаствовать не только, чтобы установить уникальное достижение, но и чтобы наконец выиграть заветный трофей.