МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

2

ГРУППА Е

17 июня 21.00 мск Ростов-на-Дону Бразилия – Швейцария 22 июня 15.00 Санкт-Петербург Бразилия – Коста-Рика 27 июня 21.00 Москва Сербия – Бразилия

ПОДГОТОВКА

Бразильцы провели всего два спарринга: победили Хорватию (2:0) и Австрию (3:0). Сразу после игры в Вене команда перебралась в Россию, где будет жить и тренироваться на олимпийской базе в Сочи.

СОСТАВ

Вратари: АЛИСОН (Рома), ЭДЕРСОН (Манчестер Сити), Касио РАМОС (Коринтианс).

Центральные защитники: Тиаго СИЛВА, МАРКИНЬОС (оба – ПСЖ), МИРАНДА (Интер), Педро ЖЕРОМЕЛ (Гремио).

Крайние защитники: ДАНИЛО (Манчестер Сити), ФАГНЕР (Коринтианс), МАРСЕЛО (Реал), Филипе ЛУИС (Атлетико).

Центральные полузащитники: ФЕРНАНДИНЬО (Манчестер Сити), КАЗЕМИРО (Реал), ПАУЛИНЬО (Барселона), ФРЕД (Шахтер).

Атакующие полузащитники: ВИЛЛИАН (Челси), ТАЙСОН (Шахтер), Филиппе КОУТИНЬО (Барселона), Дуглас КОСТА (Ювентус), Ренато АУГУСТО (Бейцзин Гоань).

Нападающие: НЕЙМАР (ПСЖ), Роберто ФИРМИНО (Ливерпуль), Габриэл ЖЕЗУС (Манчестер Сити).

Тренер: ТИТЕ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Южноамериканская группа

И В Н П М О 1. БРАЗИЛИЯ 18 12 5 1 41-11 41 2. Уругвай 18 9 4 5 32-20 31 3. Аргентина 18 7 7 4 19-16 28 4. Колумбия 18 7 6 5 21-19 27 5. Перу 18 7 5 6 27-26 26 6. Чили 18 8 2 8 26-27 26 7. Парагвай 18 7 3 8 19-25 24 8. Эквадор 18 6 2 10 26-29 20 9. Боливия 18 4 2 12 16-38 14 10. Венесуэла 18 2 6 10 19-35 12

ГОЛЫ

ЖЕЗУС 7 НЕЙМАР 6 ПАУЛИНЬО 6 КОУТИНЬО 4 ВИЛЛИАН 4 ЛУИС 2 РИКАРДО 2 КОСТА 2 АЛВЕС 1 ЛУКАС 1 МАРСЕЛО 1 ФИРМИНО 1

15 баллов

по системе «гол+пас» (6+9) заработал Неймар - лучший результат в Южной Америке

17 единоборств

на втором этаже выигрывали в бразильцы в среднем за матч - меньше всех в отборе

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Неймар платит десятину (10 процентов от всех доходов) Церкви пятидесятников, прихожанином которой является. В качестве демонстрации своей веры он после важных побед надевает налобную повязку, на которой написано «100-процентный Иисус».

Роберто Фирмино в декабре 2016 года был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Звезду «Ливерпуля» на год лишили автомобильных прав. Но на скоростных качествах футболиста на поле это не отразилось.

ИГРОВАЯ СХЕМА

Не станем плодить схематические сущности, ограничимся пояснениями. Приведенная расстановка – базовая, но не догма. Во-первых, все зависит от состояния Неймара. Нельзя исключать, что на первом этапе Тите его побережет, впускать в игру будет аккуратно и в стартовом составе отправит только на Сербию. В этом случае Филиппе Коутинью займет левый фланг, а справа появится Виллиан. Во-вторых, есть более атакующий вариант – с одним опорником; в последнее время в качестве такогого чаще выступает Каземиро, чем Фернандиньо. Тогда Коутинью присоединяется к Паулинью, а налево, если не в порядке Неймар, отправляется Дуглас Коста (это особенно уместно против Коста-Рики).

В-третьих, у бразильцев есть две практически плановые замены: тот же Коста – и Роберто Фирмино вместо Габриэла Жезуса. Кстати, и Ренато Аугусто выходит достаточно часто, причем в отборе он немало матчей провел в основе. Единственная проблемная позиция у Бразилии – правый фланг обороны, где несколько лет незаменимо играл Дани Алвес. Квалификация Данило, конечно, не вызывает вопросов, но страхующий его Фагнер явно слабее всех партнеров по сборной. Впрочем, Тите может решиться на ход конем и отправить сюда Марсело или Филипе Луиса.

6100 км

преодолеет по воздуху сборная Бразилии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 18 500 км, со 2-го – 18 300 км.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Самым известным фанатов сборной Бразилии считается Кловис Акоста Фернандес, который сопровождал сборную на всех турнирах еще со времен Пеле. После разгромного поражения пентакампеонов в полуфинале домашнего ЧМ-2014 от немцев (1:7) все увидели добродушного старика-усача плачущим на трибунах. А 16 сентября 2015 года Гаучо Кубка (так Фернандеса прозвали за то, что на матчи он прихватывал копию золотого кубка мира) не стало.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,03 Выход в 1/4 финала 1,44 Выход в 1/2 финала 2,00 Выход в финал 3,25 Чемпионство 5,00

Как оправдывали прогнозы

Если звезды на небе сходятся в правильном порядке, бразильцы подтверждают прогнозы. Которые в их отношении всегда одинаковые – первое место и никаких вторых. Но для этого требуется совпадение нескольких условий: выдающийся состав, идеально отлаженный центр защиты, блистательный вратарь, ослепительные мегазвезды на трех-четырех позициях и тренер в расцвете сил и творческо-тактических идей. Именно так было в эпоху Пеле, в 1994-м и 2002-м. Сейчас ситуация в сборной больше напоминает 80-е: команда хороша собой, в ней полным-полно шикарных игроков, но есть сомнения насчет вратарей и, конечно, в дефиците мегазвезды, те, чей яркий свет донесется и до потомков через много лет. Кроме Марсело и Неймара, таких в нынешней сборной Бразилии нет.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Символическая сборная сложилась по тому же принципу, который лежит в основе рассусоливаний об ожиданиях. Здесь сплошь чемпионы мира и только величайшие из великих – а бесподобные игроки из плеяды 80-х (Сократес, Зико, Фалькао, Жуниор, Алемао), увы, до таких высот не дотянулись.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Сборная Швеции, на которую бразильцы теоретически могут попасть в плей-офф, самый частый и удобный для них соперник на чемпионатах мира: в 7 встречах – 5 побед и 2 ничьи. А самые неудобные в Россию не приехали: Венгрия (2 матча – 2 поражения) и Голландия (3 неудачи в 5 играх).

13 матчей – максимальная беспроигрышная серия Бразилии на ЧМ. Установлена она была в 1958-66-м. Трижды бразильцы проводили без поражений по 11 матчей подряд (1970-74, 1978-82 и 2002-06).

11-матчевая серия в «нулевые», упомянутая выше – одновременно рекордная победная в истории чемпионатов мира. Как и 7 побед в 7 матчах ЧМ-2002.

7 раз бразильские футболисты признавались лучшими игроками чемпионата мира: Леонидас (1938), Зизиньо (1950), Диди (1958), Гарринча (1962), Пеле (1970), Ромарио (1994) и Роналдо (1998). Четыре раза бразильцы получали «Серебряные мячи» – Пеле (1958), Герсон (1970), Фалькао (1982), Роналдо (2002), дважды – бронзовые: Адемир (1950) и Дирсеу (1978).

Пеле принадлежит уникальное достижение: он сыграл в финале ЧМ и забил в нем в возрасте 17 лет – а в полуфинале того же чемпионата сделал хет-трик. Также он единственный 3-кратный чемпион мира.

Кафу сыграл в трех финалах подряд – в 1994-2002-м. Ему принадлежит рекорд по количеству игр за бразильскую сборную на ЧМ – 20. Роналдо провел 19, Таффарел и Дунга – по 18.

Больше всех среди бразильцев забил Роналдо – 15 мячей. До кошмарного полуфинала на домашнем ЧМ-2014 с Германией, проигранного Бразилией 1:7, Роналдо был лучшим бомбардиром в истории ЧМ, но именно в тот черный день его обогнал немец Мирослав Клозе. У Пеле 12 забитых мячей.

В 6 матчах подряд – иначе говоря, во всех играх на чемпионате – забивал в 1970-м Жаирзиньо. Голевая серия Кареки составила 5 матчей, но на двух турнирах – 1986-90.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ