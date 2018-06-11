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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

57

ГРУППА F

18 июня

15.00 (мск)

Нижний Новгород

Швеция – Корея

23 июня

18.00

Ростов-на-Дону

Корея – Мексика

27 июня

17.00

Казань

Корея – Германия

ПОДГОТОВКА

На время чемпионата мира команда поселится в отеле «Новый Петергоф», в тренироваться будет на стадионе «Спартак» в Ломоносове.

СОСТАВ

Вратари: Ким Сын Гю (Виссел Кобэ), Ким Джин Хен (Сересо Осака), Чхо Хен У (Тэгу).

Центральные защитники: Чан Хен Су (Токио), Ким Йон Гвон (Гуанчжоу Эвергранд), Йон Йон Сун (Соннам), О Бан Сок (Чеджу), Чон Сын Хен (Саган Тосу).

Крайние защитники: Ли Йон (Чонбук), Ко Йо Хан (Сеул), Хон Чхоль, Ким Мин У (оба – Санджу), Пак Чу Хо (Ульсан).

Опорные полузащитники: Ки Сон Йон (Суонси), Чон У Йон (Виссел Кобэ), Чу Се Чжон (Асан Мугунхуа).

Атакующие полузащитники: Ку Джа Чхоль (Аугсбург), Ли Дже Сон (Чонбук), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Ли Сын У (Верона), Мун Сон Мин (Инчхон).

Нападающие: Хван Хи Чхан (Зальцбург), Ким Син Ук (Чонбук).

Главный тренер: Син Тхэ Ен.

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа G

 

И

В

Н

П

М

О

1. КОРЕЯ

8

8

0

0

27-0

24

2. Ливан

8

3

2

3

12-6

11

3. Кувейт

8

3

1

4

12-10

10

4. Мьянма

8

2

2

4

9-21

8

5. Лаос

8

1

1

6

6-29

4

Азиатская финальная группа А

 

И

В

Н

П

М

О

1. Иран

10

6

4

0

10-2

22

2. КОРЕЯ

10

4

3

3

11-10

15

3. Сирия

10

3

4

3

9-8

13

4. Узбекистан

10

4

1

5

6-7

13

5. Китай

10

3

3

4

8-10

12

6. Катар

10

2

1

7

8-15

7

ГОЛЫ

СОН ХЫН МИН

7

КИ СОН ЙОН

4

КУ ДЖА ЧХОЛЬ

4

КВОН ЧХАН ХУН

3

ЛИ ДЖЭ СОН

3

ЧАН ХЕН СУ

2

СОК ХЕН ДЖУН

2

ЛИ ЧХОН ЙОН

2

НАМ ТХЭ ХИ

2

ХОН ДЖОН ХО

1

ХВАН ХИ ЧХАН

1

ЧИ ДОН ВОН

1

ЛИ ДЖОН ХЕП

1

36 ударов

нанес в 12 матчах лучший бомбардир корейцев Сон Хын Мин

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Сон Хын Мин в студенческие годы проучился три месяца по программе обмена в Новой Зеландии - чтобы подтянуть разговорный и письменный язык. Уже тогда он мечтал об АПЛ, где вскоре и оказался транзитом через бундеслигу.

ИГРОВАЯ СХЕМА

В отборочном турнире корейцы в основном задействовали игроков из национальной лиги, но на чемпионате мира спрос гораздо выше, и потому многих из них не оказалось даже в расширенном списке. Повышение общекомандного уровня за счет «европейцев» не отразится на тактическом рисунке, – корейцы старались выдерживать его в каждом матче, даже со слабыми соперниками. Проблема в другом: у большинства корейских звезд нет, да и не может быть из-за большой разницы в классе, резервистов того же уровня, поэтому многие позиции практически незаменимые. В этом плане сборная Кореи – самая несбалансированная на ЧМ-2018.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала

5,25

Выход в 1/4 финала

15,00

Выход в 1/2 финала

67,00

Выход в финал

151,00

Чемпионство

401,00

4270 км

преодолеет по воздуху сборная Кореи за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 10 080 км, если со 2-го, то 11 300 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

7 из 9 выступлений корейской сборной на чемпионатах мира закончились после группового этапа. В плей-офф они выходили лишь 2002-м в родных стенах – и финишировали 4-ми, а также в 2010-м, проиграв в 1/8 финала.

Единственный участник 4 ЧМ среди корейцев Хон Мен Бо лидирует по числу проведенных матчей – 16 в 1990-2002-м. Больше всех забили двое: Ан Юн Хван (2002-2006) и Пак Чжи Сун (2002-2010) – по 3 мяча.

Рекордное поражение на мировых чемпионатах до сих пор принадлежит Корее – 0:9 в 1954-м от Венгрии. Заир в 1974-м и Сальвадор в 1982-м «сумели» только повторить это «достижение». Правда, сальвадорцы избавили корейцев от рекорда по пропущенным мячам в одной игре, запустив в свои ворота 10 штук от тех же венгров.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

1954

Группа

1986

Группа

1990

Группа

1994

Группа

1998

Группа

2002

4-е место

2006

Группа

2010

Группа

2014

Группа
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