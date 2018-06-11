МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА F

18 июня 15.00 (мск) Нижний Новгород Швеция – Корея 23 июня 18.00 Ростов-на-Дону Корея – Мексика 27 июня 17.00 Казань Корея – Германия

ПОДГОТОВКА

На время чемпионата мира команда поселится в отеле «Новый Петергоф», в тренироваться будет на стадионе «Спартак» в Ломоносове.

СОСТАВ

Вратари: Ким Сын Гю (Виссел Кобэ), Ким Джин Хен (Сересо Осака), Чхо Хен У (Тэгу).

Центральные защитники: Чан Хен Су (Токио), Ким Йон Гвон (Гуанчжоу Эвергранд), Йон Йон Сун (Соннам), О Бан Сок (Чеджу), Чон Сын Хен (Саган Тосу).

Крайние защитники: Ли Йон (Чонбук), Ко Йо Хан (Сеул), Хон Чхоль, Ким Мин У (оба – Санджу), Пак Чу Хо (Ульсан).

Опорные полузащитники: Ки Сон Йон (Суонси), Чон У Йон (Виссел Кобэ), Чу Се Чжон (Асан Мугунхуа).

Атакующие полузащитники: Ку Джа Чхоль (Аугсбург), Ли Дже Сон (Чонбук), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Ли Сын У (Верона), Мун Сон Мин (Инчхон).

Нападающие: Хван Хи Чхан (Зальцбург), Ким Син Ук (Чонбук).

Главный тренер: Син Тхэ Ен.

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа G

И В Н П М О 1. КОРЕЯ 8 8 0 0 27-0 24 2. Ливан 8 3 2 3 12-6 11 3. Кувейт 8 3 1 4 12-10 10 4. Мьянма 8 2 2 4 9-21 8 5. Лаос 8 1 1 6 6-29 4

Азиатская финальная группа А

И В Н П М О 1. Иран 10 6 4 0 10-2 22 2. КОРЕЯ 10 4 3 3 11-10 15 3. Сирия 10 3 4 3 9-8 13 4. Узбекистан 10 4 1 5 6-7 13 5. Китай 10 3 3 4 8-10 12 6. Катар 10 2 1 7 8-15 7

ГОЛЫ

СОН ХЫН МИН 7 КИ СОН ЙОН 4 КУ ДЖА ЧХОЛЬ 4 КВОН ЧХАН ХУН 3 ЛИ ДЖЭ СОН 3 ЧАН ХЕН СУ 2 СОК ХЕН ДЖУН 2 ЛИ ЧХОН ЙОН 2 НАМ ТХЭ ХИ 2 ХОН ДЖОН ХО 1 ХВАН ХИ ЧХАН 1 ЧИ ДОН ВОН 1 ЛИ ДЖОН ХЕП 1

36 ударов

нанес в 12 матчах лучший бомбардир корейцев Сон Хын Мин

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Сон Хын Мин в студенческие годы проучился три месяца по программе обмена в Новой Зеландии - чтобы подтянуть разговорный и письменный язык. Уже тогда он мечтал об АПЛ, где вскоре и оказался транзитом через бундеслигу.

ИГРОВАЯ СХЕМА

В отборочном турнире корейцы в основном задействовали игроков из национальной лиги, но на чемпионате мира спрос гораздо выше, и потому многих из них не оказалось даже в расширенном списке. Повышение общекомандного уровня за счет «европейцев» не отразится на тактическом рисунке, – корейцы старались выдерживать его в каждом матче, даже со слабыми соперниками. Проблема в другом: у большинства корейских звезд нет, да и не может быть из-за большой разницы в классе, резервистов того же уровня, поэтому многие позиции практически незаменимые. В этом плане сборная Кореи – самая несбалансированная на ЧМ-2018.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 5,25 Выход в 1/4 финала 15,00 Выход в 1/2 финала 67,00 Выход в финал 151,00 Чемпионство 401,00

4270 км

преодолеет по воздуху сборная Кореи за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 10 080 км, если со 2-го, то 11 300 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

7 из 9 выступлений корейской сборной на чемпионатах мира закончились после группового этапа. В плей-офф они выходили лишь 2002-м в родных стенах – и финишировали 4-ми, а также в 2010-м, проиграв в 1/8 финала.

Единственный участник 4 ЧМ среди корейцев Хон Мен Бо лидирует по числу проведенных матчей – 16 в 1990-2002-м. Больше всех забили двое: Ан Юн Хван (2002-2006) и Пак Чжи Сун (2002-2010) – по 3 мяча.

Рекордное поражение на мировых чемпионатах до сих пор принадлежит Корее – 0:9 в 1954-м от Венгрии. Заир в 1974-м и Сальвадор в 1982-м «сумели» только повторить это «достижение». Правда, сальвадорцы избавили корейцев от рекорда по пропущенным мячам в одной игре, запустив в свои ворота 10 штук от тех же венгров.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ