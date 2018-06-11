Участники ЧМ-2018. Корея: сборная незаменимых
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Южной Кореи.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
57
ГРУППА F
|
18 июня
|
15.00 (мск)
|
Нижний Новгород
|
Швеция – Корея
|
23 июня
|
18.00
|
Ростов-на-Дону
|
Корея – Мексика
|
27 июня
|
17.00
|
Казань
|
Корея – Германия
ПОДГОТОВКА
На время чемпионата мира команда поселится в отеле «Новый Петергоф», в тренироваться будет на стадионе «Спартак» в Ломоносове.
СОСТАВ
Вратари: Ким Сын Гю (Виссел Кобэ), Ким Джин Хен (Сересо Осака), Чхо Хен У (Тэгу).
Центральные защитники: Чан Хен Су (Токио), Ким Йон Гвон (Гуанчжоу Эвергранд), Йон Йон Сун (Соннам), О Бан Сок (Чеджу), Чон Сын Хен (Саган Тосу).
Крайние защитники: Ли Йон (Чонбук), Ко Йо Хан (Сеул), Хон Чхоль, Ким Мин У (оба – Санджу), Пак Чу Хо (Ульсан).
Опорные полузащитники: Ки Сон Йон (Суонси), Чон У Йон (Виссел Кобэ), Чу Се Чжон (Асан Мугунхуа).
Атакующие полузащитники: Ку Джа Чхоль (Аугсбург), Ли Дже Сон (Чонбук), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Ли Сын У (Верона), Мун Сон Мин (Инчхон).
Нападающие: Хван Хи Чхан (Зальцбург), Ким Син Ук (Чонбук).
Главный тренер: Син Тхэ Ен.
ОТБОР К ЧМ-2018
Азиатская группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. КОРЕЯ
|
8
|
8
|
0
|
0
|
27-0
|
24
|
2. Ливан
|
8
|
3
|
2
|
3
|
12-6
|
11
|
3. Кувейт
|
8
|
3
|
1
|
4
|
12-10
|
10
|
4. Мьянма
|
8
|
2
|
2
|
4
|
9-21
|
8
|
5. Лаос
|
8
|
1
|
1
|
6
|
6-29
|
4
Азиатская финальная группа А
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Иран
|
10
|
6
|
4
|
0
|
10-2
|
22
|
2. КОРЕЯ
|
10
|
4
|
3
|
3
|
11-10
|
15
|
3. Сирия
|
10
|
3
|
4
|
3
|
9-8
|
13
|
4. Узбекистан
|
10
|
4
|
1
|
5
|
6-7
|
13
|
5. Китай
|
10
|
3
|
3
|
4
|
8-10
|
12
|
6. Катар
|
10
|
2
|
1
|
7
|
8-15
|
7
ГОЛЫ
|
СОН ХЫН МИН
|
7
|
КИ СОН ЙОН
|
4
|
КУ ДЖА ЧХОЛЬ
|
4
|
КВОН ЧХАН ХУН
|
3
|
ЛИ ДЖЭ СОН
|
3
|
ЧАН ХЕН СУ
|
2
|
СОК ХЕН ДЖУН
|
2
|
ЛИ ЧХОН ЙОН
|
2
|
НАМ ТХЭ ХИ
|
2
|
ХОН ДЖОН ХО
|
1
|
ХВАН ХИ ЧХАН
|
1
|
ЧИ ДОН ВОН
|
1
|
ЛИ ДЖОН ХЕП
|
1
36 ударов
нанес в 12 матчах лучший бомбардир корейцев Сон Хын Мин
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Сон Хын Мин в студенческие годы проучился три месяца по программе обмена в Новой Зеландии - чтобы подтянуть разговорный и письменный язык. Уже тогда он мечтал об АПЛ, где вскоре и оказался транзитом через бундеслигу.
ИГРОВАЯ СХЕМА
В отборочном турнире корейцы в основном задействовали игроков из национальной лиги, но на чемпионате мира спрос гораздо выше, и потому многих из них не оказалось даже в расширенном списке. Повышение общекомандного уровня за счет «европейцев» не отразится на тактическом рисунке, – корейцы старались выдерживать его в каждом матче, даже со слабыми соперниками. Проблема в другом: у большинства корейских звезд нет, да и не может быть из-за большой разницы в классе, резервистов того же уровня, поэтому многие позиции практически незаменимые. В этом плане сборная Кореи – самая несбалансированная на ЧМ-2018.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
5,25
|
Выход в 1/4 финала
|
15,00
|
Выход в 1/2 финала
|
67,00
|
Выход в финал
|
151,00
|
Чемпионство
|
401,00
4270 км
преодолеет по воздуху сборная Кореи за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 10 080 км, если со 2-го, то 11 300 км.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
7 из 9 выступлений корейской сборной на чемпионатах мира закончились после группового этапа. В плей-офф они выходили лишь 2002-м в родных стенах – и финишировали 4-ми, а также в 2010-м, проиграв в 1/8 финала.
Единственный участник 4 ЧМ среди корейцев Хон Мен Бо лидирует по числу проведенных матчей – 16 в 1990-2002-м. Больше всех забили двое: Ан Юн Хван (2002-2006) и Пак Чжи Сун (2002-2010) – по 3 мяча.
Рекордное поражение на мировых чемпионатах до сих пор принадлежит Корее – 0:9 в 1954-м от Венгрии. Заир в 1974-м и Сальвадор в 1982-м «сумели» только повторить это «достижение». Правда, сальвадорцы избавили корейцев от рекорда по пропущенным мячам в одной игре, запустив в свои ворота 10 штук от тех же венгров.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1954
|
Группа
|
1986
|
Группа
|
1990
|
Группа
|
1994
|
Группа
|
1998
|
Группа
|
2002
|
4-е место
|
2006
|
Группа
|
2010
|
Группа
|
2014
|
Группа