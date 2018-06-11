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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

67

ГРУППА А

14 июня

18.00 (мск)

Москва

Россия – Саудовская Аравия

20 июня

18.00

Ростов-на-Дону

Уругвай – Саудовская Аравия

25 июня

17.00

Волгоград

Саудовская Аравия – Египет

ПОДГОТОВКА

Аравийцы проиграли все три спарринга, но если перуанцам они уступили по всем статьям (0:3), то с Италией и Германией боролись достойно (поражения со счетом 1:2). Базироваться команда во время ЧМ будет в Санкт-Петербурге.

СОСТАВ

Вратари: Мохаммед аль-Овайс, Яссир аль-Мусайлим (оба – Аль-Ахли), Абдуллах аль-Майюф (Аль-Хиляль).

Центральные защитники: Усама Хавсави, Али аль-Булаихи (оба – Аль-Хиляль), Умар Хавсави (Ан-Наср), Мутаз Хавсави (Аль-Ахли).

Крайние защитники: Мухаммед аль-Брейк, Яссир аш-Шахрани (оба – Аль-Хиляль), Мансур аль-Харби (Аль-Ахли).

Опорные полузащитники: Абдуллах Утаиф, Абдулмалек аль-Хаибри (оба – Аль-Хиляль), Абдуллах Хайбари (Аль-Шабаб).

Центральные полузащитники: Салман аль-Фарадж (Аль-Хиляль), Таисир аль-Джассим, Хусейн аль-Мугави (оба – Аль-Ахли), Мохаммед Канно (Аль-Шабаб).

Крайние полузащитники: Яхья аль-Шехри (Леганес), Фахад аль-Муваллад (Леванте), Салим аль-Доссари (Вильярреал), Хаттан Бахебри (Аль-Шабаб).

Нападающие: Мохаммад ас-Сахлави (Ан-Наср), Муханнад Ассири (Аль-Ахли).

Главный тренер: Хуан Антонио ПИЦЦИ (Испания).

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа А

 

И

В

Н

П

М

О

1. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

8

6

2

0

28-4

20

2. ОАЭ

8

5

2

1

27-4

17

3. Палестина

8

4

2

2

24-5

14

4. Малайзия

8

2

0

6

7-29

6

5. Восточный Тимор

8

0

0

8

0-44

0

Азиатская финальная группа В

 

И

В

Н

П

М

О

1. Япония

10

6

2

2

17-7

20

2. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

10

6

1

3

17-10

19

3. Австралия

10

5

4

1

16-11

19

4. ОАЭ

10

4

1

5

10-13

13

5. Ирак

10

3

2

5

11-12

11

6. Таиланд

10

0

2

8

6-24

2

ГОЛЫ

АС-САХЛАВИ

16

АЛЬ-ДЖАССИМ

6

АЛЬ-АБЕД

5

АЛЬ-ШЕХРИ

5

АЛЬ-МУВАЛЛАД

4

АЛЬ-ДАВСАРИ

1

АЛЬ-МОАШЕР

1

АЛЬ-ШАМРАНИ

1

Ум.ХАВСАВИ

1

АЛЬ-ФАРАДЖ

1

Ус.ХАВСАВИ

1

ХАЗАЗИ

1

19 баллов по системе «гол+пас» (16+3) набрал Мохаммад Аль-Сахлави - лучший бомбардир Азии.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Мохаммад Ас-Сахлави установил рекорд по сумме трансферной стоимости футболиста из Саудовской Аравии. В 2009 году «Аль-Наср» заплатил за нападающего 8 миллионов долларов.

ИГРОВАЯ СХЕМА

На чемпионат мира аравийцев вывел финалист ЧМ-2010 голландец Берт ван Марвейк, но дальше работать не стал, перебрался в сборную Австралии. Сменивший его испанец Хуан Антонио Пицци (в середине 90-х он играл у Луи ван Галя в «Барселоне»), не стал ничего радикально менять, лишь внимательно следил за чемпионатом Саудовской Аравии и оперативно реагировал на такие факторы, как игровая практика, прогресс и потеря формы. В результате вратарь аль-Овайс начал теснить аль-Мусайлима не только в клубе, но и в сборной, и то же самое произошло с опорниками «Аль-Хиляля»: Утаифу и там, и в национальной команде этой весной доверяли больше, чем опытному аль-Хаибри.

Сильнейшие игроки у саудитов расположены на флангах атаки – почти все они сейчас в расцвете лет и играют в неплохих испанских командах (между федерацией футбола Саудовской Аравии и примерой подписан контракт о предоставлении легионерам из ближневосточного государства практики). Остальные заметно слабее, но их несомненное достоинство – сыгранность: семь полевых игроков представляют «Аль-Хиляль», пять – «Аль-Ахли».

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала

8,20

Выход в 1/4 финала

51,00

Выход в 1/2 финала

201,00

Выход в финал

401,00

Чемпионство

1001,00

5780 км преодолеет по воздуху сборная Саудовской Аравии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 540 км, если со 2-го, то 14 160 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Сами Аль-Джабер – единственный аравиец, выступивший на четырех ЧМ (1994-2006). Он и забил больше всех – 3 мяча. Но лидер по количеству проведенных матчей – вратарь Мухаммад Ад-Деайя – 10. Он тоже побывал на четырех турнирах, но на поле выходил только в трех.

Самый крупный счет на ЧМ за последние 30 лет зафиксирован в матче Саудовской Аравии с Германией – 0:8 в 2002-м.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

1994

1/8 финала

1998

Группа

2002

Группа

2006

Группа
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