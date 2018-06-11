Участники ЧМ-2018. Саудовская Аравия: практиканты пустыни
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Саудовской Аравии.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
67
ГРУППА А
|
14 июня
|
18.00 (мск)
|
Москва
|
Россия – Саудовская Аравия
|
20 июня
|
18.00
|
Ростов-на-Дону
|
Уругвай – Саудовская Аравия
|
25 июня
|
17.00
|
Волгоград
|
Саудовская Аравия – Египет
ПОДГОТОВКА
Аравийцы проиграли все три спарринга, но если перуанцам они уступили по всем статьям (0:3), то с Италией и Германией боролись достойно (поражения со счетом 1:2). Базироваться команда во время ЧМ будет в Санкт-Петербурге.
СОСТАВ
Вратари: Мохаммед аль-Овайс, Яссир аль-Мусайлим (оба – Аль-Ахли), Абдуллах аль-Майюф (Аль-Хиляль).
Центральные защитники: Усама Хавсави, Али аль-Булаихи (оба – Аль-Хиляль), Умар Хавсави (Ан-Наср), Мутаз Хавсави (Аль-Ахли).
Крайние защитники: Мухаммед аль-Брейк, Яссир аш-Шахрани (оба – Аль-Хиляль), Мансур аль-Харби (Аль-Ахли).
Опорные полузащитники: Абдуллах Утаиф, Абдулмалек аль-Хаибри (оба – Аль-Хиляль), Абдуллах Хайбари (Аль-Шабаб).
Центральные полузащитники: Салман аль-Фарадж (Аль-Хиляль), Таисир аль-Джассим, Хусейн аль-Мугави (оба – Аль-Ахли), Мохаммед Канно (Аль-Шабаб).
Крайние полузащитники: Яхья аль-Шехри (Леганес), Фахад аль-Муваллад (Леванте), Салим аль-Доссари (Вильярреал), Хаттан Бахебри (Аль-Шабаб).
Нападающие: Мохаммад ас-Сахлави (Ан-Наср), Муханнад Ассири (Аль-Ахли).
Главный тренер: Хуан Антонио ПИЦЦИ (Испания).
ОТБОР К ЧМ-2018
Азиатская группа А
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|
8
|
6
|
2
|
0
|
28-4
|
20
|
2. ОАЭ
|
8
|
5
|
2
|
1
|
27-4
|
17
|
3. Палестина
|
8
|
4
|
2
|
2
|
24-5
|
14
|
4. Малайзия
|
8
|
2
|
0
|
6
|
7-29
|
6
|
5. Восточный Тимор
|
8
|
0
|
0
|
8
|
0-44
|
0
Азиатская финальная группа В
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Япония
|
10
|
6
|
2
|
2
|
17-7
|
20
|
2. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|
10
|
6
|
1
|
3
|
17-10
|
19
|
3. Австралия
|
10
|
5
|
4
|
1
|
16-11
|
19
|
4. ОАЭ
|
10
|
4
|
1
|
5
|
10-13
|
13
|
5. Ирак
|
10
|
3
|
2
|
5
|
11-12
|
11
|
6. Таиланд
|
10
|
0
|
2
|
8
|
6-24
|
2
ГОЛЫ
|
АС-САХЛАВИ
|
16
|
АЛЬ-ДЖАССИМ
|
6
|
АЛЬ-АБЕД
|
5
|
АЛЬ-ШЕХРИ
|
5
|
АЛЬ-МУВАЛЛАД
|
4
|
АЛЬ-ДАВСАРИ
|
1
|
АЛЬ-МОАШЕР
|
1
|
АЛЬ-ШАМРАНИ
|
1
|
Ум.ХАВСАВИ
|
1
|
АЛЬ-ФАРАДЖ
|
1
|
Ус.ХАВСАВИ
|
1
|
ХАЗАЗИ
|
1
19 баллов по системе «гол+пас» (16+3) набрал Мохаммад Аль-Сахлави - лучший бомбардир Азии.
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Мохаммад Ас-Сахлави установил рекорд по сумме трансферной стоимости футболиста из Саудовской Аравии. В 2009 году «Аль-Наср» заплатил за нападающего 8 миллионов долларов.
ИГРОВАЯ СХЕМА
На чемпионат мира аравийцев вывел финалист ЧМ-2010 голландец Берт ван Марвейк, но дальше работать не стал, перебрался в сборную Австралии. Сменивший его испанец Хуан Антонио Пицци (в середине 90-х он играл у Луи ван Галя в «Барселоне»), не стал ничего радикально менять, лишь внимательно следил за чемпионатом Саудовской Аравии и оперативно реагировал на такие факторы, как игровая практика, прогресс и потеря формы. В результате вратарь аль-Овайс начал теснить аль-Мусайлима не только в клубе, но и в сборной, и то же самое произошло с опорниками «Аль-Хиляля»: Утаифу и там, и в национальной команде этой весной доверяли больше, чем опытному аль-Хаибри.
Сильнейшие игроки у саудитов расположены на флангах атаки – почти все они сейчас в расцвете лет и играют в неплохих испанских командах (между федерацией футбола Саудовской Аравии и примерой подписан контракт о предоставлении легионерам из ближневосточного государства практики). Остальные заметно слабее, но их несомненное достоинство – сыгранность: семь полевых игроков представляют «Аль-Хиляль», пять – «Аль-Ахли».
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
8,20
|
Выход в 1/4 финала
|
51,00
|
Выход в 1/2 финала
|
201,00
|
Выход в финал
|
401,00
|
Чемпионство
|
1001,00
5780 км преодолеет по воздуху сборная Саудовской Аравии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 540 км, если со 2-го, то 14 160 км.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Сами Аль-Джабер – единственный аравиец, выступивший на четырех ЧМ (1994-2006). Он и забил больше всех – 3 мяча. Но лидер по количеству проведенных матчей – вратарь Мухаммад Ад-Деайя – 10. Он тоже побывал на четырех турнирах, но на поле выходил только в трех.
Самый крупный счет на ЧМ за последние 30 лет зафиксирован в матче Саудовской Аравии с Германией – 0:8 в 2002-м.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1994
|
1/8 финала
|
1998
|
Группа
|
2002
|
Группа
|
2006
|
Группа