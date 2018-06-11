МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА А

14 июня 18.00 (мск) Москва Россия – Саудовская Аравия 20 июня 18.00 Ростов-на-Дону Уругвай – Саудовская Аравия 25 июня 17.00 Волгоград Саудовская Аравия – Египет

ПОДГОТОВКА

Аравийцы проиграли все три спарринга, но если перуанцам они уступили по всем статьям (0:3), то с Италией и Германией боролись достойно (поражения со счетом 1:2). Базироваться команда во время ЧМ будет в Санкт-Петербурге.

СОСТАВ

Вратари: Мохаммед аль-Овайс, Яссир аль-Мусайлим (оба – Аль-Ахли), Абдуллах аль-Майюф (Аль-Хиляль).

Центральные защитники: Усама Хавсави, Али аль-Булаихи (оба – Аль-Хиляль), Умар Хавсави (Ан-Наср), Мутаз Хавсави (Аль-Ахли).

Крайние защитники: Мухаммед аль-Брейк, Яссир аш-Шахрани (оба – Аль-Хиляль), Мансур аль-Харби (Аль-Ахли).

Опорные полузащитники: Абдуллах Утаиф, Абдулмалек аль-Хаибри (оба – Аль-Хиляль), Абдуллах Хайбари (Аль-Шабаб).

Центральные полузащитники: Салман аль-Фарадж (Аль-Хиляль), Таисир аль-Джассим, Хусейн аль-Мугави (оба – Аль-Ахли), Мохаммед Канно (Аль-Шабаб).

Крайние полузащитники: Яхья аль-Шехри (Леганес), Фахад аль-Муваллад (Леванте), Салим аль-Доссари (Вильярреал), Хаттан Бахебри (Аль-Шабаб).

Нападающие: Мохаммад ас-Сахлави (Ан-Наср), Муханнад Ассири (Аль-Ахли).

Главный тренер: Хуан Антонио ПИЦЦИ (Испания).

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа А

И В Н П М О 1. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 8 6 2 0 28-4 20 2. ОАЭ 8 5 2 1 27-4 17 3. Палестина 8 4 2 2 24-5 14 4. Малайзия 8 2 0 6 7-29 6 5. Восточный Тимор 8 0 0 8 0-44 0

Азиатская финальная группа В

И В Н П М О 1. Япония 10 6 2 2 17-7 20 2. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 10 6 1 3 17-10 19 3. Австралия 10 5 4 1 16-11 19 4. ОАЭ 10 4 1 5 10-13 13 5. Ирак 10 3 2 5 11-12 11 6. Таиланд 10 0 2 8 6-24 2

ГОЛЫ

АС-САХЛАВИ 16 АЛЬ-ДЖАССИМ 6 АЛЬ-АБЕД 5 АЛЬ-ШЕХРИ 5 АЛЬ-МУВАЛЛАД 4 АЛЬ-ДАВСАРИ 1 АЛЬ-МОАШЕР 1 АЛЬ-ШАМРАНИ 1 Ум.ХАВСАВИ 1 АЛЬ-ФАРАДЖ 1 Ус.ХАВСАВИ 1 ХАЗАЗИ 1

19 баллов по системе «гол+пас» (16+3) набрал Мохаммад Аль-Сахлави - лучший бомбардир Азии.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Мохаммад Ас-Сахлави установил рекорд по сумме трансферной стоимости футболиста из Саудовской Аравии. В 2009 году «Аль-Наср» заплатил за нападающего 8 миллионов долларов.

ИГРОВАЯ СХЕМА

На чемпионат мира аравийцев вывел финалист ЧМ-2010 голландец Берт ван Марвейк, но дальше работать не стал, перебрался в сборную Австралии. Сменивший его испанец Хуан Антонио Пицци (в середине 90-х он играл у Луи ван Галя в «Барселоне»), не стал ничего радикально менять, лишь внимательно следил за чемпионатом Саудовской Аравии и оперативно реагировал на такие факторы, как игровая практика, прогресс и потеря формы. В результате вратарь аль-Овайс начал теснить аль-Мусайлима не только в клубе, но и в сборной, и то же самое произошло с опорниками «Аль-Хиляля»: Утаифу и там, и в национальной команде этой весной доверяли больше, чем опытному аль-Хаибри.

Сильнейшие игроки у саудитов расположены на флангах атаки – почти все они сейчас в расцвете лет и играют в неплохих испанских командах (между федерацией футбола Саудовской Аравии и примерой подписан контракт о предоставлении легионерам из ближневосточного государства практики). Остальные заметно слабее, но их несомненное достоинство – сыгранность: семь полевых игроков представляют «Аль-Хиляль», пять – «Аль-Ахли».

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 8,20 Выход в 1/4 финала 51,00 Выход в 1/2 финала 201,00 Выход в финал 401,00 Чемпионство 1001,00

5780 км преодолеет по воздуху сборная Саудовской Аравии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 540 км, если со 2-го, то 14 160 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Сами Аль-Джабер – единственный аравиец, выступивший на четырех ЧМ (1994-2006). Он и забил больше всех – 3 мяча. Но лидер по количеству проведенных матчей – вратарь Мухаммад Ад-Деайя – 10. Он тоже побывал на четырех турнирах, но на поле выходил только в трех.

Самый крупный счет на ЧМ за последние 30 лет зафиксирован в матче Саудовской Аравии с Германией – 0:8 в 2002-м.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ